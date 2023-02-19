ضحايا زلزال تركيا.. آلية جديدة للتعرف على هوية الجثث المجهولة ومناشدة عاجلة

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وطن – بجانب صعوبات انتشال الجثث وإنقاذ العالقين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، تكافح السلطات التركية لمعرفة هوية الجثث المجهولة التي يتم العثور عليها.

وفي مواجهة هذا التحدي الصعب، لجأت تركيا للتثبت من الجثث المجهولة عبر فحص الحمض النووي.

في السياق، دعا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، المواطنين للتوجه إلى مراكز مخصصة في كل ولاية للحصول على عينة دم لإجراء الفحص وتسهيل التعرف على أصحاب الجثث مجهولة الهوية.

وقال وزير الداخلية التركي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن هناك نحو 82 ألف مبنى إما انهارت تماماً أو تضررت بشدة نتيجة الزلزالين المتتالين في الولايات العشر، مشيراً إلى أن عملية حصر المباني المتضررة ستكتمل الاثنين.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو:

ندعو المواطنين ممن يبحثون عن ذويهم وأقربائهم مراجعة الوحدات الإدارية وإعطاء عينة من الحمض النووي DNA — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) February 18, 2023

نازحون يشكون الاستغلال

في غضون ذلك، يستمر نزوح المتضررين جراء الزلزال من الولايات المنكوبة في تركيا إلى مناطق أخرى بحثا عن مأوى ومكان أكثر أمنا.

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وشكا مواطنون من عمليات استغلال من الشركات لنقل ما بقي من أمتعتهم، حيث وجدت بعض الشركات المستغلة في الكارثة فرصة لرفع تعريفة النقل.

في شأن متعلق أيضا بالزلزال، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن 21 ألف مصاب جراء الزلزال الذي ضرب البلاد ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة، موضحا أن الأطباء فحصوا أكثر من مليون مصاب ومريض.

وأضاف أنه تم إجراء 1000 عملية جراحية يوم الجمعة، كما تم إجراء 11000 عملية جراحية في مختلف الاختصاصات منذ وقوع الكارثة، إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية لآلاف الجرحى والمصابين.

وزير الصحة التركي: قرابة 11 ألف عملية جراحية أجريت في مختلف الاختصاصات بالإضافة إلى إنهاء الإسعافات الأولية لآلاف الجرحى جراء الزلازل#زلازل_تركيا#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/Ebk0cGmejl — TRT عربي (@TRTArabi) February 18, 2023

وبحسب الوزير أيضا، فإن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات بلغت 60%، كما بلغت نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة 77%، وأن جميع أجهزة الغسيل الكلوي تعمل تحت خدمة الشعب إضافة إلى آلاف من سيارات الإسعاف والطائرات.