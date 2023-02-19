الأحد, فبراير 19, 2023
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شبيه الوليد بن طلال مع شبيه تركي آل الشيخ.. فيديو يشعل السعودية

ظهر شبيه الأمير الوليد بن طلال مع شبيه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في الرياض بمقطع مصور لاقى تفاعلا كبيرا

كتب باسل النجار
شبيه الوليد بن طلال watanserb.com
شبيه الوليد بن طلال
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وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا أثار تفاعلا كبيرا، وثق تواجد شبيه الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مع شبيه رئيس هيئة الترفيه السعودي ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، في العاصمة السعودية الرياض.

شبيه الوليد بن طلال مع شبيه تركي آل الشيخ في الرياض

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، شخص يقوم بتصوير شبيه ابن طلال وشبيه آل الشيخ، ويرحب بهما على أراضي المملكة.

ويخاطب مصور الفيديو بحسب ما رصدت وطن شبيه تركي آل الشيخ قائلا:”يا هلا وغلا نورت الرياض يا أبو ناصر” ثم يوضح أنه شبيه تركي آل الشيخ، والذي رد عليه بالقول: “منورة فيكم.”

شبيه الوليد بن طلال مع شبيه تركي آل الشيخ في الرياض
شبيه الوليد بن طلال مع شبيه تركي آل الشيخ في الرياض

ثم يوجه مصور المقطع الكاميرا نجو شبيه الأمير الوليد بن طلال ويعلق: “شبيه الوليد بن طلال يا هلا والله أبو خالد حياكم الله.. نورتوا الرياض.”

وأثار هذا المقطع تفاعلا كبيرا بين السعوديين والنشطاء العرب، الذين عبروا عن دهشتهم واستغرابهم من الشبه الكبير بالفعل بين الرجلين وتركي آل الشيخ والوليد بن طلال.

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فيما رأى آخرون أن الشخص الذي يقلد تركي آل الشيخ، لا يشببه كثيرا.

وعلى نفس الخط كتبت نورة المري ساخرة:”شبيه الوليد اوك بنمشيها بس تركي ال الشيخ اوفر!”.

وقالت مغردة باسم رحمة ساخرة:”هذا شبيه حسن البلام مو تركي ال الشيخ.”

ورفض آخرون مبدأ التشبه أو تقليد أحد من الأساس، وكتب فهد:”المنحدر قيمة في مجتمعه تحصله يبحث عن الاستلصاق او التقليد لإظهار شخصه الناقص للناس.. وبالرغم من كل المحاولات الا ان الوضاعة الاجتماعية لم تتغير.”

ويشار إلى أنه في يناير الماضي سبق أن ظهر شبيه آل الشيخ وشبيه الأمير ابن طلال، في الحسا بتجمع مسائي في إحدى الحدائق العامة.

وتفاعل الحاضرون معهما بشكل كبير وقتها، وحرصا على التقاط الفيديوهات والصور لهما.

هشام سراج شبيه الوليد بن طلال

جدير بالذكر أن شبيه الوليد بن طلال، يدعى هشام سراج ويشبه الملياردير السعودي بالفعل بشكل كبير ولافت.

وجعل هذا الشبه “سراج” محل أنظار السعوديين وبات يجمع الناس حوله في أي مكان يذهب له، حتى أن البعض بالفعل يعتقد أنه هو الأمير الوليد بن طلال.

وسبق أن أجرى شبيه الوليد بن طلال، هشام سراج، أكثر من لقاء ومقابلة تحدث فيها عن هذا الأمر والشبه الكبير بينه وبين الملياردير السعودي الشهير.

الوليد بن طلال وإقامة جبرية في السعودية

ويخضع الأمير الوليد بن طلال لإقامة شبه جبرية في السعودية، منذ إطلاق سراحه من “الريتز كارلتون” عقب اعتقاله من قبل ولي العهد وحاكم المملكة الفعلي محمد بن سلمان، رفقة أمراء آخرين ومسؤولين بتهم فساد وكان هذا في العام 2107 في إجراء أثار جدلا واسعا آنذاك وتناولته الصحافة العالمية لفترة طويلة.

ومنذ خروجه عقب تسوية مالية مع النظام ـ لم تكشف تفاصليها ـ لم يغادر الوليد السعودية ويظهر من آن لآخر يؤدي نشاطاته اليومية، كما أصبح يظهر مؤخرا رفقة ولي العهد ابن سلمان في المناسبات العامة.

ويعد تركي آل الشيخ أحد المستشارين المقربين جدا من محمد بن سلمان، والذي أوكل إليه رئاسة هيئة الترفيه، التي غيرت الصبعة الاجتماعية للسعودية بشكل جذري، وباتت مشاهد الرقص والتعري وحفلات الغناء مألوفة في المملكة التي ظلت تحافظ على هويتها المحافظة لعقود طويلة.

ويستغل “آل الشيخ” منصبه وقربه من حاكم السعودية الفعلي، في فرض أسلوبه وآرائه على الجميع واستخدام “ميزانية مفتوحة” يتحكم بها، في الإغداق على نجوم الفن والغناء واستقطابهم للسعودية.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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