شبيه الوليد بن طلال مع شبيه تركي آل الشيخ.. فيديو يشعل السعودية

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وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا أثار تفاعلا كبيرا، وثق تواجد شبيه الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مع شبيه رئيس هيئة الترفيه السعودي ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، في العاصمة السعودية الرياض.

شبيه الوليد بن طلال مع شبيه تركي آل الشيخ في الرياض

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، شخص يقوم بتصوير شبيه ابن طلال وشبيه آل الشيخ، ويرحب بهما على أراضي المملكة.

ويخاطب مصور الفيديو بحسب ما رصدت وطن شبيه تركي آل الشيخ قائلا:”يا هلا وغلا نورت الرياض يا أبو ناصر” ثم يوضح أنه شبيه تركي آل الشيخ، والذي رد عليه بالقول: “منورة فيكم.”

اكثر شيء ضحكني اليوم pic.twitter.com/fIheL8UrJn — وليد (@bixwd) February 17, 2023

ثم يوجه مصور المقطع الكاميرا نجو شبيه الأمير الوليد بن طلال ويعلق: “شبيه الوليد بن طلال يا هلا والله أبو خالد حياكم الله.. نورتوا الرياض.”

وأثار هذا المقطع تفاعلا كبيرا بين السعوديين والنشطاء العرب، الذين عبروا عن دهشتهم واستغرابهم من الشبه الكبير بالفعل بين الرجلين وتركي آل الشيخ والوليد بن طلال.

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فيما رأى آخرون أن الشخص الذي يقلد تركي آل الشيخ، لا يشببه كثيرا.

وعلى نفس الخط كتبت نورة المري ساخرة:”شبيه الوليد اوك بنمشيها بس تركي ال الشيخ اوفر!”.

وقالت مغردة باسم رحمة ساخرة:”هذا شبيه حسن البلام مو تركي ال الشيخ.”

العثور على شبيه الوليد بن طلال وتوتو وناسه في الرياض 🤣 pic.twitter.com/TBVn0U6y4I — ابو منشار (@abukarsh2018) February 18, 2023

ورفض آخرون مبدأ التشبه أو تقليد أحد من الأساس، وكتب فهد:”المنحدر قيمة في مجتمعه تحصله يبحث عن الاستلصاق او التقليد لإظهار شخصه الناقص للناس.. وبالرغم من كل المحاولات الا ان الوضاعة الاجتماعية لم تتغير.”

ويشار إلى أنه في يناير الماضي سبق أن ظهر شبيه آل الشيخ وشبيه الأمير ابن طلال، في الحسا بتجمع مسائي في إحدى الحدائق العامة.

وتفاعل الحاضرون معهما بشكل كبير وقتها، وحرصا على التقاط الفيديوهات والصور لهما.

بوناصر هذا واحد من الاربعين شبيه لك وحق الامير الوليد بن طلال 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/bti8AcGeIb — ● kiarinto (@riarauio) January 14, 2023

هشام سراج شبيه الوليد بن طلال

جدير بالذكر أن شبيه الوليد بن طلال، يدعى هشام سراج ويشبه الملياردير السعودي بالفعل بشكل كبير ولافت.

وجعل هذا الشبه “سراج” محل أنظار السعوديين وبات يجمع الناس حوله في أي مكان يذهب له، حتى أن البعض بالفعل يعتقد أنه هو الأمير الوليد بن طلال.

وسبق أن أجرى شبيه الوليد بن طلال، هشام سراج، أكثر من لقاء ومقابلة تحدث فيها عن هذا الأمر والشبه الكبير بينه وبين الملياردير السعودي الشهير.

الوليد بن طلال وإقامة جبرية في السعودية

ويخضع الأمير الوليد بن طلال لإقامة شبه جبرية في السعودية، منذ إطلاق سراحه من “الريتز كارلتون” عقب اعتقاله من قبل ولي العهد وحاكم المملكة الفعلي محمد بن سلمان، رفقة أمراء آخرين ومسؤولين بتهم فساد وكان هذا في العام 2107 في إجراء أثار جدلا واسعا آنذاك وتناولته الصحافة العالمية لفترة طويلة.

ومنذ خروجه عقب تسوية مالية مع النظام ـ لم تكشف تفاصليها ـ لم يغادر الوليد السعودية ويظهر من آن لآخر يؤدي نشاطاته اليومية، كما أصبح يظهر مؤخرا رفقة ولي العهد ابن سلمان في المناسبات العامة.

ويعد تركي آل الشيخ أحد المستشارين المقربين جدا من محمد بن سلمان، والذي أوكل إليه رئاسة هيئة الترفيه، التي غيرت الصبعة الاجتماعية للسعودية بشكل جذري، وباتت مشاهد الرقص والتعري وحفلات الغناء مألوفة في المملكة التي ظلت تحافظ على هويتها المحافظة لعقود طويلة.

ويستغل “آل الشيخ” منصبه وقربه من حاكم السعودية الفعلي، في فرض أسلوبه وآرائه على الجميع واستخدام “ميزانية مفتوحة” يتحكم بها، في الإغداق على نجوم الفن والغناء واستقطابهم للسعودية.