الأحد, فبراير 19, 2023
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سرقة القرن.. تفاصيل سطو فريق إنقاذ إسرائيلي على مخطوطات تاريخية من تحت أنقاض زلزال تركيا

وزارة الثقافة أكّدت التنسيق مع وزارة الخارجية للتعامل مع الموقف

كتب خالد السعدي
تفاصيل سطو فريق إنقاذ إسرائيلي watanserb.com
تفاصيل سطو فريق إنقاذ إسرائيلي
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وطن- كشف وسائل إعلام تركية، وقوع فريق إنقاذ إسرائيلي في فضيحة أخلاقية بعد سرقة مخطوطات توراتية قديمة من حطام إحدى الكنائس المنهارة بفعل الزلزال في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا.

ففي الوقت الذي كان يبحث فيه فريق الإنقاذ الإسرائيلي عن ناجين تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا بعد الزلزال المدمر، اقترب منهم رجل يهودي مسن محلي يحمل شيئًا فريدًا بين يديه.

تبين أن ما تم العثور عليه مخطوطات كتاب إستير عمرها أكثر من قرنين، والتي تم الاحتفاظ بها في الكنيس المحلي قبل الكارثة.

اقترب الرجل من الرائد حاييم أوتمازجين، قائد قوة البحث والإنقاذ، بطلب غير معتاد، وقال: “لقد توفي آخر رئيس لجاليتنا الآن بشكل مأساوي، ومع قربنا من سوريا، أكره أن أرى المخطوطات تقع في الأيدي الخطأ.. يرجى حراستها والتأكد من تذكر مجتمعنا”.

سطو فريق إنقاذ إسرائيلي على مخطوطات تاريخية من تحت أنقاض زلزال تركيا
سطو فريق إنقاذ إسرائيلي على مخطوطات تاريخية من تحت أنقاض زلزال تركيا

وأخبر رائد فريق الإنقاذ الإسرائيلي، الرجل العجوز أنه بصفته متطوعًا لعدة عقود، فإن هذه واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في حياته.

وأضاف: “يشرفني حقًا أن أحفظ مثل هذه الوثيقة التاريخية الهامة وأن أتأكد من بقاء تراث الجالية اليهودية في أنطاكيا على حاله، حتى بعد أن أدى الزلزال إلى تقليصه إلى لا شيء تقريبًا”.

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و”استير” هو كتاب في العهد القديم من الكتاب المقدس، ويروي خلاص اليهود من الاضطهاد في الإمبراطورية الفارسية.

وأثار سرقة فريق الإنقاذ الإسرائيلي على المخطوطات الأثرية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها مغردون أنها عملية “سرقة” فيما عبر آخرون عن استيائهم من استغلال الزلزال لسرقة ونهب ثروات تاريخية.

سطو فريق إنقاذ إسرائيلي على مخطوطات تاريخية من تحت أنقاض زلزال تركيا
سطو فريق إنقاذ إسرائيلي على مخطوطات تاريخية من تحت أنقاض زلزال تركيا

يأتي هذا فيما أصدرت وزارة الثقافة والسياحة التركية، بيانا قالت فيه إن القطع الأثرية التي تنتمي إلى جميع أنواع المعتقدات والثقافات التي كانت موجودة داخل حدود البلاد منذ قرون ستستمر في الحفاظ عليها بعناية في هذه الأراضي.

وأضافت أنه يتم التحقيق بدقة في جميع الادعاءات المتعلقة بتقييم المخطوطات في نطاق القانون رقم 2863 من قبل إدارة مكافحة التهريب في الوزارة، ويتم التعامل مع العملية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد أجرى زيارة لأنقرة في أعقاب زلزال تركيا المدمر، كما أوفدت تل أبيب عناصر إنقاذ للبحث عن ناجين.

وقبل أيام، استأنفت شركات الطيران الإسرائيلية رحلاتها المباشرة إلى تركيا كدليل على التحسن المستمر في العلاقات الثنائية، وسط تصاعد جهود تطبيع العلاقات.

المصدروسائل إعلام تركية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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