الأحد, فبراير 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناجريمة تهز الكويت.. قتلت أطفالها بطريقة بشعة ثم انتحرت!
حياتنا

جريمة تهز الكويت.. قتلت أطفالها بطريقة بشعة ثم انتحرت!

شهدت السنوات الثلاث الماضية ارتفاعاً في وتيرة الإقدام على الانتحار في الكويت بين الوافدين والمواطنين

كتب رفيف عبدالله
جريمة تهز الكويت.. خنقت أطفالها حتى الموت ثم انتحرت! watanserb.com
الشرطة الكويتية
- Advertisement -

 وطن– هزت جريمة بشعة الكويت، ضحاياها طفلان تم خنقهما حتى الموت على يد والدتهما الهندية.

قفزت من أعلى العمارة

وفي التفاصيل، أقدمت وافدة هندية على قتل أبناءها في منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، أقدمت الجانية على خنق الطفلان حتى الموت. ثم أقدمت على الانتحار بالقفز من أعلى العمارة التي تسكن بها.

وذكر مصدر أمني، أنه تم إبلاغ النيابة، وانتقلت المباحث والادلة الجنائية إلى موقع الحادث وبانتظار حضور وكيل النائب العام.

ولم تتبين أي ملابسات بعد للجريمة البشعة التي أثارت الجدل ولم تتبين دوافعها بعد.

ارتفاع نسبة الانتحار

وشهدت السنوات الثلاث الماضية ارتفاعاً في وتيرة الإقدام على الانتحار في الكويت بين الوافدين والمواطنين.لأسباب يرجعها أخصائيون وأطباء نفسيون إلى الوضع الاقتصادي والاكتئاب والمشاكل الأسرية.

- Advertisement -

وأشار موقع “الجزيرة نت” نقلاً عن احصائيات كويتية، إلى أن غالبية من أقدموا على الانتحار من فئة العمال والخدم. في حين أن الحالات المسجلة بأسماء المواطنين غالبيتُها لمتعاطين لمؤثرات عقلية، وبعضها لمن مروا بظروف نفسية وأسرية صعبة.

وكشفت الإحصائيات الرسمية عن تسجيل 227 حالة انتحار خلال السنوات الثلاث الماضية، من بينها 32 حالة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي.

وأظهرت هذه الإحصائيات أن 14% من إجمالي عدد الحالات المسجلة من الإناث، في حين أن غالبية المنتحرين من فئة الشباب الواقعة أعمارهم بين 19 و35 عاماً.

انتحار الوافدين!

وكانت صحيفة “الأنباء” كشفت في وقت سابق، عن حالة انتحار وافدة بنغلادشية الجنسية، وصلت لمستشفى الجهراء في حالة حرجة، بعد أن قامت بإلقاء نفسها من علو الطابق الثالث، على الأرض.

كما أقدم وافد في منطقة “اسطبلات الجهراء”، وهو من جنسية هندية، على الانتحار أيضاً.

وتم تسجيل القضيتين بالواقعتين وفتح تحقيق فيهما، وتحديد أوجه القصور في واقعة محجر مشرف على وجه التحديد.

وزادت حالات الانتحار بين الوافدين في الكويت بشكل مرعب وغامض وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً عام 2020.

خاصة منذ تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وتحوله لوباء عالمي واتخاذ الكويت إجراءات استثنائية غير مسبوقة في تاريخها أثرت على الحالة الاقتصادية بشكل كبير.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

كويتي يعتدي على أخواله بالساطور في مشاجرة عائلية دامية

الهدهد

جريمة جديدة لهتك عرض أطفال تهز الكويت.. تفاصيل أولية

الهدهد

سطو مسلح في الكويت.. حقيقة الفيديو الذي أثار ضجة

الهدهد

صادم.. كاميرا سرية فضحت أفعالاً مشينة لخادمة بمنزل كفيلها الكويتي

الهدهد

خفر السواحل الكويتي يهاجم صيادين عراقيين بالرصاص الحي.. فيديو صادم

الهدهد

ما فعلته أمطار الكويت بأرض مقبرة تاريخية لا يصدق (فيديو)

الهدهد

اشتباكات عنيفة بين لاعبي “الكويت” و”كاظمة” بدوري اليد والمعلق: اللي يحب النبي يضرب (شاهد)

الهدهد

الأمن الروسي ينصب فخاً لرجل أعمال مصري استأجر قاتلاً محترفاً لقتل زوجته الروسية (شاهد)

الهدهد

بعد أن خدعت الشرطة …شابة كويتية تهرب مع رجل بنغالي تعرفت عليه في الهند

الهدهد

الكويت تقر شروطاً لتقديم المساعدات الخارجية وتشرع بمقاضاة الدول المتخلفة عن السداد!

الهدهد

موقف محرج للاعب السالمية مع ولي العهد الكويتي وتفاعل واسع معه (فيديو)

الهدهد

تعليق مؤثر من خليل البلوشي على نهائي الكأس الكويتي ورسالة لجمهور العربي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فتحة صدر فستان إليسا تورطها مع الرقابة في الكويت! (شاهد)

تشكيلة الهلال ضد شباب الأهلي والتوقيت في دوري أبطال آسيا 2023

هل رائحة الفم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تُجيب

السلطات الجزائرية تتحرك ضد الأغاني المبتذلة بقرار عاجل لا يقبل التأجيل

ملكة جمال كرواتيا بشعر ميريام فارس ولكن دون حمالات صدر! (شاهد)

بعد 12 يوما تحت الأنقاض.. سوري يستغيث من أجل شربة ماء وإنقاذ أطفاله الثلاثة

رجل أعمال تركي تبرع بـ50 مليار ليرة لضحايا الزلزال دون قصد.. كيف وقع في الخطأ؟

هل قتل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الضربات الإسرائيلية على دمشق؟

تحرش جماعي بفتاة سعودية واتهام مباشر لمحمد بن سلمان

بدون مجهود..خبيرة تكشف طريقة فعالة لإزالة البقع من الملابس البيضاء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC