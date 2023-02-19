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رياضة

تشكيلة الهلال ضد شباب الأهلي والتوقيت في دوري أبطال آسيا 2023

منافسات دور ال16 من دوري أبطال آسيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الهلال ضد شباب الأهلي watanserb.com
تشكيلة الهلال ضد شباب الأهلي
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وطن- يلتقي فريق الهلال السعودي أمام منافسه شباب الأهلي الإماراتي، الاثنين، في منافسات دور ال16 من دوري أبطال آسيا 2022-2023.

وستنطلق مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي، في منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب (استاد الجنوب) في مدينة الوكرة القطرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي

كما وستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

معلق مباراة الهلال ضد شباب الأهلي الإماراتي

وسيعلق على مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي، المعلق اليمني حسن العيدروس، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستنقل المباراة على قناة (BN Sport Asia )، بتردد على القمر الصناعي 12245، وباستقطاب عامودي، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة الهلال ضد شباب الأهلي الإماراتي

وسيدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة القوية أمام شباب الأهلي الإماراتي، في منافسات دوري أبطال آسيا 2022-2023 لدور ال16، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس.

دفاع الهلال السعودي: سعود عبد الحميد، جانج هونغ سون، علي آل البليهي، خليفة الدوسري.

تدريبات الهلال السعودي
تدريبات الهلال السعودي

خط الوسط: محمد كانو، جوستافو كويلار، أندريه كاريو، لوسيانو فيتو.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا (أوديون إيغالو).

وكان فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، قد حصل على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2023، بعد خسارة مباراة النهائي أمام ريال مدريد الإسباني (الملكي) بنتيجة 5-3.

تدريبات شباب الأهلي
تدريبات شباب الأهلي

يذكر بأن فريق الهلال حامل اللقب يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 32 نقطة، بفارق 8 عن متصدر الترتيب فريق النصر برصيد 40 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + دوري أبطال آسيا + نادي الهلال + شباب الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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