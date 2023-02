تشكيلة الهلال ضد شباب الأهلي والتوقيت في دوري أبطال آسيا 2023

- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق الهلال السعودي أمام منافسه شباب الأهلي الإماراتي، الاثنين، في منافسات دور ال16 من دوري أبطال آسيا 2022-2023.

وستنطلق مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي، في منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب (استاد الجنوب) في مدينة الوكرة القطرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

وسيعلق على مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي، المعلق اليمني حسن العيدروس، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (BN Sport Asia )، بتردد على القمر الصناعي 12245، وباستقطاب عامودي، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

وسيدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة القوية أمام شباب الأهلي الإماراتي، في منافسات دوري أبطال آسيا 2022-2023 لدور ال16، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس.

دفاع الهلال السعودي: سعود عبد الحميد، جانج هونغ سون، علي آل البليهي، خليفة الدوسري.

خط الوسط: محمد كانو، جوستافو كويلار، أندريه كاريو، لوسيانو فيتو.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا (أوديون إيغالو).

📸 The last preparations in Riyadh before flying to Qatar ⚽️#AlHilal 💙 pic.twitter.com/qObKAcfcgr

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 18, 2023