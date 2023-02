تحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟

- Advertisement -

وطن- زعم إعلامي مغربي أن النظام الجزائري برئاسة عبد المجيد تبون “يُخطط لغزو تونس منعا لإسقاط النظام التونسي بقيادة الرئيس قيس سعيد”، وسط حالة التوتر السائدة في العلاقات الديبلوماسية بين دول المغرب العربي منذ سنوات.

وتساءل الإعلامي “المصطفى العسري” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة توتير قائلا: “هل يخطط نظام شنقريحة غزو تونس منعا لإسقاط نظام قيس سعيد؟”.

وتابع العسري “مع العلم ان تونس العاصمة أقرب من نواكشوط التي حاول إسقاطها عام 1978 عند غزوه موريتانيا من أقصى شمالها الى أسوار عاصمتها؟؟”.

وجاء كلام العسري تعليقا على محتوى تغريدة لحساب عبر تويتر يإسم “الكونفيدينسيال” يقول نصها “قامت المخابرات المصرية بمشاركة معلومات استخبارية سرية مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ومع السعوديين، حول خطط الجزائر لغزو تونس من أجل منع سقوط النظام الحالي (برئاسة قيس سعيد”.

Egypt intelligence services GIS shared a confidential intelligence with #CIA and the Saudis about #Algeria plans to invade #Tunisia to prevent the collapse of the Tunisian Current regime. pic.twitter.com/FkAhuT7HDb

— The Confidential (@ConfidentialMI6) February 18, 2023