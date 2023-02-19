الأحد, فبراير 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟
الهدهد

تحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟

السلطات الجزائرية ستغزو تونس للإبقاء على النظام التونسي بقيادة قيس سعيد قائما لأنه يخدم مصالحها على حد رأي إعلامي مغربي

كتب سالم حنفي
عبد المجيد تبون و قيس سعيد watanserb.com
عبد المجيد تبون و قيس سعيد
- Advertisement -

وطن- زعم إعلامي مغربي أن النظام الجزائري برئاسة عبد المجيد تبون “يُخطط لغزو تونس منعا لإسقاط النظام التونسي بقيادة الرئيس قيس سعيد”، وسط حالة التوتر السائدة في العلاقات الديبلوماسية بين دول المغرب العربي منذ سنوات.

إعلامي مغربي يتحدث عن غزو جزائري لتونس

وتساءل الإعلامي “المصطفى العسري” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة توتير قائلا: “هل يخطط نظام شنقريحة غزو تونس منعا لإسقاط نظام قيس سعيد؟”.

وتابع العسري “مع العلم ان تونس العاصمة أقرب من نواكشوط التي حاول إسقاطها عام 1978 عند غزوه موريتانيا من أقصى شمالها الى أسوار عاصمتها؟؟”.

وجاء كلام العسري تعليقا على محتوى تغريدة لحساب عبر تويتر يإسم “الكونفيدينسيال” يقول نصها “قامت المخابرات المصرية بمشاركة معلومات استخبارية سرية مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ومع السعوديين، حول خطط الجزائر لغزو تونس من أجل منع سقوط النظام الحالي (برئاسة قيس سعيد”.

- Advertisement -

يشار أن حساب “the confidential” هو من الحسابات غير المُوثقة عبر منصة تويتر، وتبين بعد البحث أنه لا يستند في منشوراته لأي مصدر سواء كان صحيفة أو مجلة أو مركزا بحثيا.

العلاقات الجزائرية التونسية

يرى مراقبون رغم القدوم المتزامن لكل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد، إلى السلطة أواخر 2019، إلا أن العلاقات بين الدولتين عرفت منعطفا حاسما مع إستيلاء قيس سعيد على جميع السلطات في تونس مساء 25 يوليو تموز 2021.

أصبحت الدبلوماسية التونسية أكثر تحيزا لنظيرتها الجزائرية حتى وإن كان ذلك على حساب معادلات إقليمية انبنى عليها الموقف الدبلوماسي التونسي لعقود مضت.

حتى أن الرئيس التونسي قيس سعيد استدعى قبل أشهر زعيم جبهة البوليساريو “إبراهيم غالي” خلال قمة إفريقية يابانية مشتركة، في خطوة أشادت بها الجزائر العاصمة واعتبرتها الرباط “خطأ” تونسي.

الرئيس التونسي قيس سعيد استدعى قبل أشهر زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي
الرئيس التونسي قيس سعيد استدعى قبل أشهر زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي

مؤخرا، أكدت تقارير صحفية فرنسية وعربية تحول تونس إلى ساحة خلفية لحرب مخابرات صامتة بين فرنسا والجزائر اندلعت بسبب هروب ناشطة الرأي الجزائرية “أميرة بوراوي” إلى فرنسا عبر تونس، بتسهيلات من قيس سعيد، الأمر الذي رفضته الجزائر بشدة وصمتت عنه فرنسا وقررت تونس عدم التعليق عليه أساسا.

ورغم الإقرار المتواصل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن بلاده لن تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية وفي السيادة الوطنية لتونس، إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك.

اتصال بين تبون وسعيد ينهي تخمينات حول أزمة دبلوماسية بين تونس والجزائر
اتصال بين تبون وسعيد ينهي تخمينات حول أزمة دبلوماسية بين تونس والجزائر

حيث أنه و مع كل اختلاف في الموقف السياسي بين تونس والجزائر (آخره قضية بوراي) تلجأ السلطات الجزائرية إلى معاقبة المواطنين التونسيين على الحدود.

وتتعمد إهانتهم بمصادرة ما اشتروه من الجزائر من مواد غذائية وملابس لاشعارهم بأنها صاحبة فضل عليهم وعلى بلادهم، وفي ذلك رسالة إلى رئيس بلدهم وحكومتهم وأحزابهم ومثقفيهم وكتابهم، الذين يتحدثون صباح مساء بفخر واعتزاز عن “الشقيقة الكبرى” التي تقف إلى جانبهم والتي لن تتركهم يكابدون الأزمات لوحدهم.

وفي تونس، يتزايد الحنق بشكل يومي حول الممارسات والعنهجية و الفردية لقيس سعيد، ويرى مراقبون أن شبح الإفلاس الذي يخيم على البلاد بعد سنوات من افتكاكه السلطة، جعل من النفوذ الجزائري على تونس واضحا للعلن وغير مقبول إلى حد بعيد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

سبب وفاة ريم الحمروني وآخر ما كتبته.. الحزن يعم الساحة الفنية التونسية

تقارير

MEE: من الأردن إلى الإمارات وتونس.. إعادة تأهيل الأسد من “بوابة الزلزال”

الهدهد

فضيحة تهز الجزائر.. حارس يتلصص على الطالبات في مقر إقامتهن الجامعية (فيديو)

الهدهد

السلطات الجزائرية تتحرك ضد الأغاني المبتذلة بقرار عاجل لا يقبل التأجيل

الهدهد

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

الهدهد

الجزائر ترسل بيبسي وكوكولا لضحايا زلزال سوريا.. صورة متداولة تثير الجدل ما حقيقتها؟!

الهدهد

“ما خفي أعظم”.. تسريبات خطيرة تكشف تورط ضباط أمنيين في ملفي “التسفير” و”الإرهاب” في تونس!

تقارير

“الغارديان”: قمع المعارضة ووسائل الإعلام في تونس يثير قلق الجماعات الحقوقية

حياتنا

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

الهدهد

“أكره الحجاب لأنه يهين المرأة”.. ضجة في تونس بعد تصريحات فنان شهير أغضبت الجميع

الهدهد

مخابرات الجزائر ومخطط إسقاط محمد السادس.. اعترافات خطيرة لأبو الفضل بعجي (فيديو)

الهدهد

تهديد بتفجير السفارة السعودية في الجزائر ونشطاء يشيرون بالاتهام لإيران

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

أنيس منصور:قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة “عبدالكوري” بسقطرى وتطرد سكانها (فيديو)

شق قلبي طفليه.. مطالبات بوقف إعدام قاتل تكساس الذي اقتلع عينيه وأكل إحداهما

لماذا يجب رمي زجاجة تحت السرير في غرفة الفندق قبل دخولها!؟

مشهد غريب لرجال يسجدون عند أقدام النساء في أمريكا.. والسبب أغرب!

مجزرة السخنة.. ميليشيا فاطميون تقتل 75 مدنيا كالخراف جماعيا في بادية حمص (شاهد)

تكرهان بعضهما .. ثروة ميغان ماركل والملكة كاميلا لا تُصدّق!

بشار الأسد في سلطنة عمان خلال ساعات ويطير بعدها للإمارات.. تفاصيل

والدة كريستيانو رونالدو في مدرجات مرسول بارك وتقفز من مكانها فرحا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC