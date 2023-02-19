الأحد, فبراير 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةبرشلونة يُوسع الفارق مع ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023
رياضة

برشلونة يُوسع الفارق مع ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023

برشلونة وسع الفارق إلى 8 نقاط على الصدارة مع الريال بعد فوزه على قادش بثنائية نظيفة

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
- Advertisement -

وطن- عزز فريق برشلونة الفارق مع غريمه الأزلي وحامل اللقب ريال مدريد، على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023 إلى 8 نقاط، عقب تحقيق الفوز النظيف على قادش بهدفين نظيفين دون رد في منافسات الجولة ال22.

وسجل المتصدر برشلونة الهدف الأول في الدقيقة ال43، عن طريق المدافع الإسباني سيرجي روبيرتو.

مباراة برشلونة ضد قادش

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني لهذا الموسم، الهدف الثاني للفريق الكتالوني، مع نهاية مجريات الشوط الأول من المباراة 45+1.

كما وتفوق صاحب الأرض برشلونة على منافسه الضيف قادش، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الكتالوني إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 66%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس قادش إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 34% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

جماهير برشلونة
جماهير برشلونة
- Advertisement -

كما وسيلتقي فريق برشلونة أمام مانشستر يونايتد، الخميس، في إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ملعب (أولد ترافورد)، عقب نهاية مباراة الذهاب بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وجاءت نتائج ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة ال22، على النحو الآتي:

(1) برشلونة 59 نقطة.

(2) ريال مدريد 51 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 43 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 41 نقطة.

(5) ريال بيتيس 37 نقطة.

(6) رايو فاليكانو 34 نقطة.

(7) أتلتيك بيلباو 32 نقطة.

(8) ريال مايوركا 31 نقطة.

(9) فياريال 31 نقطة.

(10) أوساسونا 30 نقطة.

جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2023

كما ونرفق أبرز ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2022-2023، فيما يلي:

(1) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 15 هدفاً.

(2) خوسيلو (إسبانيول) 11 هدفاً.

فريق برشلونة
فريق برشلونة

(3) كريم بنزيما (ريال مدريد) 11 هدفاً.

(4) ألكسندر سورلوث (ريال سوسيداد) 9 أهداف.

(5) بورخا (ريال بيتيس) 9 أهداف.

المصدروطن + الدوري الإسباني + نادي برشلونة تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ريال مدريد يقدم خدمة إلى مارسيلو بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس

رياضة

ريال مدريد يدك أوساسونا بالثنائية قبيل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال (فيديو)

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد قادش وأبرز الغيابات في الدوري الإسباني

رياضة

بيدري خارج الخدمة مع برشلونة.. وهذه مدة غيابه

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا القوية في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

إصابة كريم بنزيما قبيل مواجهة الوصيف ليفربول في دوري الأبطال

رياضة

نتائج مباريات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16

رياضة

فضيحة برشلونة الجديدة بعد اتهامه بالرشوة .. هل سيهبط للدرجة الثانية؟!

رياضة

الريال يُقلص الفارق مع غريمه برشلونة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

برشلونة يدخل سباق التنافس مع أرسنال للتعاقد مع موهبة برازيلية

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي 2023

رياضة

أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب السيليساو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شرطي سعودي يعتدي على معتمر هندي ويهينه في الحرم النبوي الشريف! (شاهد)

سرقة القرن.. تفاصيل سطو فريق إنقاذ إسرائيلي على مخطوطات تاريخية من تحت أنقاض زلزال تركيا

هدف عالمي بتوقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل (شاهد)

هبة عبوك تتجاهل إصابة زوجها أشرف حكيمي وتحتفي بـ كليان مبابي بفيديو ناري! (شاهد)

مستشار لابن سلمان يتخفى وراء حساب وهمي ويشيطن ويسب الجزائر.. لماذا؟

على بعد خطوة من القنبلة النووية.. العثور على يورانيوم إيراني مخصب بنسبة 84%

هذا ما يحصل للإنسان قبل الموت.. شهادات مروعة عن “اللحظات الأخيرة”

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

أنيس منصور:قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة “عبدالكوري” بسقطرى وتطرد سكانها (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC