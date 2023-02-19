برشلونة يُوسع الفارق مع ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وطن- عزز فريق برشلونة الفارق مع غريمه الأزلي وحامل اللقب ريال مدريد، على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023 إلى 8 نقاط، عقب تحقيق الفوز النظيف على قادش بهدفين نظيفين دون رد في منافسات الجولة ال22.

وسجل المتصدر برشلونة الهدف الأول في الدقيقة ال43، عن طريق المدافع الإسباني سيرجي روبيرتو.

مباراة برشلونة ضد قادش

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني لهذا الموسم، الهدف الثاني للفريق الكتالوني، مع نهاية مجريات الشوط الأول من المباراة 45+1.

كما وتفوق صاحب الأرض برشلونة على منافسه الضيف قادش، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الكتالوني إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 66%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس قادش إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 34% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

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كما وسيلتقي فريق برشلونة أمام مانشستر يونايتد، الخميس، في إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ملعب (أولد ترافورد)، عقب نهاية مباراة الذهاب بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وجاءت نتائج ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة ال22، على النحو الآتي:

(1) برشلونة 59 نقطة.

(2) ريال مدريد 51 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 43 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 41 نقطة.

(5) ريال بيتيس 37 نقطة.

(6) رايو فاليكانو 34 نقطة.

(7) أتلتيك بيلباو 32 نقطة.

(8) ريال مايوركا 31 نقطة.

(9) فياريال 31 نقطة.

(10) أوساسونا 30 نقطة.

جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2023

كما ونرفق أبرز ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2022-2023، فيما يلي:

(1) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 15 هدفاً.

(2) خوسيلو (إسبانيول) 11 هدفاً.

(3) كريم بنزيما (ريال مدريد) 11 هدفاً.

(4) ألكسندر سورلوث (ريال سوسيداد) 9 أهداف.

(5) بورخا (ريال بيتيس) 9 أهداف.