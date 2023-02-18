هند القحطاني:”لن أموت الآن وليس من العدل أن أموت قبل أن أتمتع” (فيديو)

- Advertisement -

وطن- عادت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، من جديد لتثير الجدل بحديث صادم لها عن الموت تسبب لها بانتقادات كثيرة، وذلك في سياق ردّها على سؤال لإحدى معجباتها التي سألتها عن الموت وهل تفكر فيه وما مصير أولادها بعد رحيلها.

هند القحطاني: لا أخاف من الموت ولن أموت الآن

وتصدّر في وقت سابق هاشتاغ حمل عنوان “وفاة هند القحطاني” على موقع “تويتر” في دول الخليج العربي، ما دفعها للخروج ونفي هذه الإشاعة وقتها حيث علقت: “ماني بميتة… قاعدة على قلوبكم”.

وأضافت وقتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق “سناب شات” قائلةً: “والله اللي ضحكني الترند… المجنون اللي كتبه ما شاف سناباتي”.

#هند_القحطاني

حتى ابليس و رغم عصيانه وتحديه لله ما تجرأ ان يقول ( مو من العدل أموت )

ولكن استأذن و طلب من الله سبحانه وتعالى يمد في عمره لأنه مؤمن أن الموت حق وبيد الله تعالى ولا يعلم ساعة ومكان الوفاة إلا الله pic.twitter.com/FgHJ8s6s7B — mone ☕️ (@mnawy80) February 17, 2023

وعن السؤال الذي وجه لها من المتابعة عن الموت، قالت هند القحطاني في مقطع فيديو نشرته على تطبيق “سناب شات” فيما بدت وهي تجلس في مكان عال دون أن يرى وجهها: “لا أفكر في الموت الحين ولا أخاف من الموت.. ولا بموت الحين بموت بعدين”.

واستدركت:”لازم أعيش مثل سنوات العذاب والظلم بعيشها مرتين في سعادة وحرية واستقلالية وانطلاق”.

- Advertisement -

وقالت في كلمات أثارت الجدل: “مو من العدل أموت الحين عندي إحساس قوي إني أعيش عمر طويل.. لأن الله ليس بظلام للعبيد”.

وهل يضمن الإنسان نفسه! لا تدري نفساً متى أجلها وبأي أرضٍ تموت وهند تقول بكل ثقة وتحدي مابموت الحين بموت بعديين وكأن علم روحها بيدها وتضمن أنها ستعيش سنوات طويلة !! ولو ربي كتب لها الموت قريب سيكون ظالم على كلامها تقول مو من العدل أموت الحين !! تعالى الله عمّا تقول #هند_القحطاني pic.twitter.com/3swwhqttK2 — Dan (@JolyDan8) February 16, 2023

وأثار كلام هند القحطاني واستهتارها بالموت موجة من الغضب والاستياء في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.

وعلق أحد النشطاء ساخراً من القحطاني:”تفكر ان الموت طلبية تطلبها متى ما تبي.”

تفكر ان الموت طلبيه تطلبها متى ما تبي#هند_القحطاني

pic.twitter.com/o1RtPcRvBE — MBS 🇸🇦الهمام بن حارثة (@HR_1932) February 17, 2023

وقالت مغردة باسم “موني”: “حتى ابليس ورغم عصيانه وتحديه لله ما تجرأ ان يقول مو من العدل أموت ولكن استأذن وطلب من الله سبحانه وتعالى يمد في عمره.. لأنه مؤمن أن الموت حق وبيد الله تعالى ولا يعلم ساعة ومكان الوفاة إلا الله”.

وعقب آخر:”الموت حقيقة يؤمن بها جميع ابناء ادم وحواء”.

وخاطب “هند القحطاني” و”فوزالعتيبي”: “ان صلاحكم وتوبتكم لمصلحتكم دنيا وآخرة.. فتات الدنيا زائل وشيطان الانس يستدرجوكم للفساد اكثر واكثر والغافل عن حقيقة الدنيا خاسر”.

وعلقت “وفاء الزهراني” أن كلام هند القحطاني عن الموت مخيف وفيه تحد وتعد على الله”.

واستدركت:” المهم أن لا يبرر البعض بأن لديها ثنائي القطب أو غيره.. هذا المرض أصبح مبرراً لكل من يلحد او يسئ لله والدين”.

#هند_القحطاني كلام هند القحطاني عن الموت يخوف وفيه تحدي وتعدي علئ الله المهم لاشوف حد يجي يبرر ان عندها ثنائي القطب ومدري ايش

لان ذا العذر المرضي صار مبرر لكل من يلحد او يسئ لله والدين

كيف تجرأت تقول ذا الكلام اعوووذ بالله ماتخاف من الله ذي ؟ — 💛💙 (@waf_Alzhrany) February 17, 2023

وغالباً ما تثير هند القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، الجدل عبر السوشيال ميديا بمنشوراتها وإطلالاتها الغريبة، وأيضاً خلافاتها مع مدوّنات الموضة والجمال الخليجيات، بالإضافة إلى نشرها مقاطع مثيرة لبناتها وعائلتها.