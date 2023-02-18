السبت, فبراير 18, 2023
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حياتنا

هند القحطاني:”لن أموت الآن وليس من العدل أن أموت قبل أن أتمتع” (فيديو)

المشهورة السعودية هند القحطاني تثير الجدل من جديد بحديثها عن الموت

كتب خالد الأحمد
هند القحطاني watanserb.com
هند القحطاني
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وطن- عادت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، من جديد لتثير الجدل بحديث صادم لها عن الموت تسبب لها بانتقادات كثيرة، وذلك في سياق ردّها على سؤال لإحدى معجباتها التي سألتها عن الموت وهل تفكر فيه وما مصير أولادها بعد رحيلها.

هند القحطاني: لا أخاف من الموت ولن أموت الآن

وتصدّر في وقت سابق هاشتاغ حمل عنوان “وفاة هند القحطاني” على موقع “تويتر” في دول الخليج العربي، ما دفعها للخروج ونفي هذه الإشاعة وقتها حيث علقت: “ماني بميتة… قاعدة على قلوبكم”.

وأضافت وقتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق “سناب شات” قائلةً: “والله اللي ضحكني الترند… المجنون اللي كتبه ما شاف سناباتي”.

السعودية هند القحطاني تعرض خصرها بطريقة جريئة والجمهور يهاجمها
السعودية هند القحطاني تعرض خصرها بطريقة جريئة والجمهور يهاجمها

وعن السؤال الذي وجه لها من المتابعة عن الموت، قالت هند القحطاني في مقطع فيديو نشرته على تطبيق “سناب شات” فيما بدت وهي تجلس في مكان عال دون أن يرى وجهها: “لا أفكر في الموت الحين ولا أخاف من الموت.. ولا بموت الحين بموت بعدين”.

واستدركت:”لازم أعيش مثل سنوات العذاب والظلم بعيشها مرتين في سعادة وحرية واستقلالية وانطلاق”.

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وقالت في كلمات أثارت الجدل: “مو من العدل أموت الحين عندي إحساس قوي إني أعيش عمر طويل.. لأن الله ليس بظلام للعبيد”.

وأثار كلام هند القحطاني واستهتارها بالموت موجة من الغضب والاستياء في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.

وعلق أحد النشطاء ساخراً من القحطاني:”تفكر ان الموت طلبية تطلبها متى ما تبي.”

وقالت مغردة باسم “موني”: “حتى ابليس ورغم عصيانه وتحديه لله ما تجرأ ان يقول مو من العدل أموت ولكن استأذن وطلب من الله سبحانه وتعالى يمد في عمره.. لأنه مؤمن أن الموت حق وبيد الله تعالى ولا يعلم ساعة ومكان الوفاة إلا الله”.

وعقب آخر:”الموت حقيقة يؤمن بها جميع ابناء ادم وحواء”.

وخاطب “هند القحطاني” و”فوزالعتيبي”: “ان صلاحكم وتوبتكم لمصلحتكم دنيا وآخرة.. فتات الدنيا زائل وشيطان الانس يستدرجوكم للفساد اكثر واكثر والغافل عن حقيقة الدنيا خاسر”.

وعلقت “وفاء الزهراني” أن كلام هند القحطاني عن الموت مخيف وفيه تحد وتعد على الله”.

واستدركت:” المهم أن لا يبرر البعض بأن لديها ثنائي القطب أو غيره.. هذا المرض أصبح مبرراً لكل من يلحد او يسئ لله والدين”.

وغالباً ما تثير هند القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، الجدل عبر السوشيال ميديا بمنشوراتها وإطلالاتها الغريبة، وأيضاً خلافاتها مع مدوّنات الموضة والجمال الخليجيات، بالإضافة إلى نشرها مقاطع مثيرة لبناتها وعائلتها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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