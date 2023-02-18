نابولي يُواصل صدارة دوري الكالتشيو بعد ضرب ساسولو بالثنائية (شاهد)

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وطن- دكّ فريق نابولي متصدّر الدوري الإيطالي لهذا الموسم، منافسَه ساسولو بثنائية نظيفة دون مقابل، في افتتاح منافسات الجولة الـ23.

وأحرز فريق نابولي الهدف الأول عند الدقيقة الـ12، عن طريق اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا.

مباراة نابولي ضد ساسولو في دوري الكالتشيو الإيطالي

كما عزّز نابولي هدف التقدم الثاني في الدقيقة الـ33، من توقيع اللاعب فيكتور أوسيمين.

وكان الفريق المتصدر نابولي الأكثر تفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام منافسه ساسولو، حيث وصل عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 61%.

كما وصل عدد تسديدات ساسولو إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

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وخاض فريق نابولي 23 مباراة في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، حقق الفوز في 20 مباراة، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة وحيدة.

وسيواجه نابولي الذي يقدّم المستوى اللافت للأنظار هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، أمام إمبولي، في منافسات الجولة الـ24 مع بداية الأسبوع القادم.

دوري أبطال أوروبا دور الـ16

وسيلتقي فريق نابولي الإيطالي في المواجهة القوية القادمة أمام آينتراخيت فرانكفورت الألماني، الثلاثاء، في ذهاب منافسات دوري أبطال أوروبا دور الـ16، على ملعب (كومرتسبانك أرينا).

وينفرد نابولي وحيداً في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 62 نقطة، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.