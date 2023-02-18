السبت, فبراير 18, 2023
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رياضة

مبلغ ضخم.. تفاصيل العرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد

6 مليارات دولار قيمة العرض القطري للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد

كتب فارس أبو شيحة
العرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد watanserb.com
العرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد
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وطن- كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض القطري المقدم، من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد إعلان ملاكه نية بيعهم للنادي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر): “بعد تقديم العرض القطري من قبل الشيخ جاسم بن محمد آل الثاني لشراء نادي مانشستر يونايتد، تم تقديم عرض آخر جديد من قبل شركة INEOS البريطانية”.

العرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد

وأردف الإيطالي رومانو: “يريد المليادير البريطاني السير جيم راتكليف، شراء النادي، كما تم تقديم عرض رسمي الآن”.

وبذلك يتنافس مع العرض القطري من أجل الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد بنسبة 100%، عرضان آخران لشراء النادي الإنجليزي.

كما ذكرت تقارير صحفية أخرى: “المستثمرون القطريون مستعدون لتقديم عرض بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني بريطاني (أي ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي)، لشراء نادي مانشستر يونايتد”.

جهاز قطر للاستثمارات الرياضية

وأضافت تلك التقارير: “يضم تحالف العرض القطري المقدم الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل الثاني، رئيس الوزراء القطري السابق والرئيس السابق لجهاز قطر للاستثمارات، من أجل وضع اللمسات الأخيرة للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد”.

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وتابعت: “حتى الآن لم يتم اتخاذ أي من القرارات بشأن حجم أو توقيت أو عرض، للإعلان الرسمي على النادي الإنجليزي”.

نجوم مانشستر يونايتد
نجوم مانشستر يونايتد

بيع نادي مانشستر يونايتد

وكانت عائلة غليزر الأمريكية ملاك نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، قد أعلنوا نيتهم بيع النادي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وسط اهتمام العديد من الأثرياء في بريطانيا لشراء الشياطين الحمر.

وتعادل فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره برشلونة، بهدفين لكليهما في منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وسيلتقي فريق مانشستر يونايتد على ميدان ملعب (أولد ترافود)، أمام منافسه الضيف ليستر سيتي (الثعالب)، في منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شراء نادي مانشستر يونايتد
شراء نادي مانشستر يونايتد

ويحتل مانشستر يونايتد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023. برصيد 46 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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