مبلغ ضخم.. تفاصيل العرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد

وطن- كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض القطري المقدم، من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد إعلان ملاكه نية بيعهم للنادي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر): “بعد تقديم العرض القطري من قبل الشيخ جاسم بن محمد آل الثاني لشراء نادي مانشستر يونايتد، تم تقديم عرض آخر جديد من قبل شركة INEOS البريطانية”.

وأردف الإيطالي رومانو: “يريد المليادير البريطاني السير جيم راتكليف، شراء النادي، كما تم تقديم عرض رسمي الآن”.

وبذلك يتنافس مع العرض القطري من أجل الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد بنسبة 100%، عرضان آخران لشراء النادي الإنجليزي.

كما ذكرت تقارير صحفية أخرى: “المستثمرون القطريون مستعدون لتقديم عرض بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني بريطاني (أي ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي)، لشراء نادي مانشستر يونايتد”.

وأضافت تلك التقارير: “يضم تحالف العرض القطري المقدم الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل الثاني، رئيس الوزراء القطري السابق والرئيس السابق لجهاز قطر للاستثمارات، من أجل وضع اللمسات الأخيرة للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد”.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani bid in for 100% of Manchester United 🚨🔴 #MUFC

“The offer aims to restore the club to its former glory, both on and off the pitch, and will focus on putting fans back at the heart of Manchester United Football Club”.

Full statement ⤵️🚨 pic.twitter.com/c54Zuj1jwi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023