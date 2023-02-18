كويتي يعتدي على أخواله بالساطور في مشاجرة عائلية دامية

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وطن– شهدت الكويت مشاجرة عائلية جديدة، اعتدى فيها أحد المواطنين على أقاربه بآلة حادة، لتفتح باب الحديث عن حجم الخلافات العائلية في البلاد.

وقالت صحيفة “تفتيش الكويت” في تغريدة على موقع تويتر، إن مشاجرة عائلية وقعت في محافظة الفروانية، حيث اعتدى مواطن على أخواله بساطور.

وأضافت الصحيفة أنه تم تسجيل قضية في محافظة الفروانية بخصوص المشاجرة الدامية.

مشاجرة عائلية :

• مواطن قام بالتعدي على خواله بساطور وقام بإصابة أحدهم وتم تسجيل قضية في محافظة الفروانية.#الفروانية pic.twitter.com/ICSnxHxGxm — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 17, 2023

الجرائم العائلية تثير جدلاً في الكويت

ودائماً ما تثير الجرائم العائلية في الكويت جدلاً كبيراً، لا سيما أنها تنمّ عن حالة من الخلل المجتمعي الذي يضرب البلاد.

وارتفعت معدلات الجرائم العائلية بحق النساء في الكويت، إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد جرائم القتل تجاه المرأة داخل العائلة في الكويت بشكل كبير جداً.

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وقد وصل المعدل إلى جريمتين كلّ شهر يجري التأكد منهما، فيما توجد هناك حالات أخرى يتم التستر عليها في المستشفى أو التلاعب بتقارير الطب الشرعي فيها، وفق خبراء.

وقبل أسابيع، أثيرت ضجة عارمة بعد انتشار مقطع فيديو أظهر رجلاً يعترض بسيارته مركبة امرأة تبيّن لاحقاً أنها زوجته قبل أن ينهال على زجاجها بالتحطيم مستخدِماً ما بدا أنه قضيب معدني.

وحين فرّت من السيارة، تبعها وسدّد إليها اللكمات، وعندما سقطت أرضاً أخذ يركلها على وجهها بكل وحشية.

#الهلال_الوحده كويتي يعتدي على زوجته

السبب توظفت بدون علمه pic.twitter.com/FCK2DZ0fCC — زايد (@Zzaed505) September 16, 2022

فيما حاول بعض المارة التدخل، لكنه هدّدهم مطالباً إياهم بعدم التدخل، ليعود إلى سيارته ويغادر المكان.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إنّ الواقعة تعود لخلاف عائلي بين رجل وزوجته، موضحة أن المعتدي أحيل إلى المخفر المختص من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الإعلام الأمني

الجهات الأمنية تمكنت من القاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي قام بالاعتداء على امرأة واتضح ان الواقعة هي خلاف عائلي وتم احالته الى المخفر المختص وسجلت قضية جنايات (مخفر جابر الاحمد) للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة pic.twitter.com/I6Tx7ON1qb — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 15, 2022

وبرّر الجاني فعلته أمام جهات التحقيق، قائلاً إن زوجته توظفت دون علمه، وأضاف أنّه حذرها بعدم رغبته وعدم سماحه لها بالتوظيف، لكنها قامت بذلك عنوة على حد قوله، مشيراً إلى أنه تفاجأ بأنها ذهبت للعمل بالإضافة لوجود خلافات سابقة بينهما.