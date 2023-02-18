السبت, فبراير 18, 2023
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الهدهد

كويتي يعتدي على أخواله بالساطور في مشاجرة عائلية دامية

تم تسجيل قضية بشأن الواقعة والسلطات تباشر التحقيق

كتب خالد السعدي
كويتي يعتدي على أخواله بالساطور في مشاجرة عائلية watanserb.com
كويتي يعتدي على أخواله بالساطور في مشاجرة عائلية
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وطن– شهدت الكويت مشاجرة عائلية جديدة، اعتدى فيها أحد المواطنين على أقاربه بآلة حادة، لتفتح باب الحديث عن حجم الخلافات العائلية في البلاد.

وقالت صحيفة “تفتيش الكويت” في تغريدة على موقع تويتر، إن مشاجرة عائلية وقعت في محافظة الفروانية، حيث اعتدى مواطن على أخواله بساطور.

وأضافت الصحيفة أنه تم تسجيل قضية في محافظة الفروانية بخصوص المشاجرة الدامية.

الجرائم العائلية تثير جدلاً في الكويت

ودائماً ما تثير الجرائم العائلية في الكويت جدلاً كبيراً، لا سيما أنها تنمّ عن حالة من الخلل المجتمعي الذي يضرب البلاد.

وارتفعت معدلات الجرائم العائلية بحق النساء في الكويت، إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد جرائم القتل تجاه المرأة داخل العائلة في الكويت بشكل كبير جداً.

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وقد وصل المعدل إلى جريمتين كلّ شهر يجري التأكد منهما، فيما توجد هناك حالات أخرى يتم التستر عليها في المستشفى أو التلاعب بتقارير الطب الشرعي فيها، وفق خبراء.

وقبل أسابيع، أثيرت ضجة عارمة بعد انتشار مقطع فيديو أظهر رجلاً يعترض بسيارته مركبة امرأة تبيّن لاحقاً أنها زوجته قبل أن ينهال على زجاجها بالتحطيم مستخدِماً ما بدا أنه قضيب معدني.

وحين فرّت من السيارة، تبعها وسدّد إليها اللكمات، وعندما سقطت أرضاً أخذ يركلها على وجهها بكل وحشية.

فيما حاول بعض المارة التدخل، لكنه هدّدهم مطالباً إياهم بعدم التدخل، ليعود إلى سيارته ويغادر المكان.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إنّ الواقعة تعود لخلاف عائلي بين رجل وزوجته، موضحة أن المعتدي أحيل إلى المخفر المختص من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وبرّر الجاني فعلته أمام جهات التحقيق، قائلاً إن زوجته توظفت دون علمه، وأضاف أنّه حذرها بعدم رغبته وعدم سماحه لها بالتوظيف، لكنها قامت بذلك عنوة على حد قوله، مشيراً إلى أنه تفاجأ بأنها ذهبت للعمل بالإضافة لوجود خلافات سابقة بينهما.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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