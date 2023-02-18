فيديو مفزع يوثق اعتداء عنيفا من لاعبات كرة نسائية على حكم المباراة

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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثّق حادثة مروعة، عندما تعرض حكم مباراة كرة قدم نسائية، للمطاردة والاعتداء بالضرب من اللاعبات.

جرى ذلك خلال مباراة جمعت يبن ناديي موتيما بيمبي ومازيمبي بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورفض الحكم منح ركلة جزاء لفريق موتيما بيمبي، الذي كان متأخراً في المباراة بنتيجة خمسة أهداف لهدف، ما أثار غضب لاعبات الفريق والجهاز الفني، ومطاردة الحكم والاعتداء عليه بالضرب.

وشوهد في مقطع الفيديو، اللاعبات الغاضبات وهن يُطاردن حكم المباراة الذي فُزِع من الموقف وحاول الفرار.

وبعد محاولة طويلة للفرار من أمام اللاعبات الغاضبات، إلا أن الحكم سقط في النهاية بين أنيابهن، واعتدت عليه اللاعبات بطريقة عنيفة للغاية إلى أن تم إخراجه.

🔴 الكونغو: لاعبات كرة قدم يطاردن الحكم ويعتدين عليه بالضرب المبرح بسبب قرار لم يعجبهن

🔴 اللقاء جرى بين موتيما بيمبي ومازيمبي بعد أن رفض الحكم منح ركلة جزاء

🔴 الفيديو أظهر لاعبات موتيما بيمبي يركضن خلف الحكم الذي كان يفر منهن ممسكا بطاقة حمراء في يده pic.twitter.com/ji7jAn1pEs — ⭐️علي بن غذاهم✌️ (@moradcha_king) February 17, 2023

خطة تطوير الكرة النسائية الإفريقية

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد وضع خطة إستراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية ورسم مستقبلها، بدأت في 2020 وتنتهي العام الحالي.

وهذه الخطة وُصفت بأنها مرجع لنشر الكرة النسائية عبر القارة الإفريقية، ويستند إليها اتحادات الكرة في الدول المشاركة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبقية الأطراف المعنية، وتحمل الخطة شعار “حان الوقت”.

وتم بناء الإستراتيجية على محاور أساسية، وهي التطوير، والتسويق، والاحترافية، والمسابقات، والقيادة، والأثر الاجتماعي للعبة.

ويهدف التطوير إلى منح المزيد من فرص المشاركة في الألعاب للسيدات والفتيات، وزيادة فرص تدريب الأطقم الفنية للكرة النسائية، وإنشاء دورات تدريبية للمهتمين بها سواء في مجال التدريب أو اللعب.

أما المسابقات فهذا أساسي، لأنها الدافع الحماسي الذي يحمل الشعلة التي تنير الطريق للجميع وتزيد الرغبة في المشاركة وتحقيق الفوز.

وهدفت إستراتيجية التسويق والترويج لـكرة القدم نسائية إلى إنشاء علامة تجارية قوية وموحدة للكرة النسائية في قارة أفريقيا وتعزيزها بشدة بكل أدوات التسويق المتاحة، سواء التسويق الإلكتروني أو العادي، وأن تكون العلامة التجارية معبّرة عن روح القارة الأفريقية، وهو ما يمنح كرة القدم نسائية جاذبية عالمية تعززها الثقافة الأفريقية الثرية.