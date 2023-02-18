عنف براد بيت مع أنجلينا جولي على الطائرة.. “إف بي آي” يصدر 164 صفحة حول الأمر!

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وطن– كان زواج أنجلينا جولي من براد بيت أحد أكبر قصص هوليوود في الألفية، لكنه انتهى بشكل سيء، وكانت هناك تقارير عن قتال على متن الطائرة في عام 2016.

معركة على الطائرة

في حين أن تفاصيل هذا الحادث كانت سطحية حتى هذه اللحظة، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أخيرًا ملفًا مؤلفًا من 164 صفحة إلى أنجلينا جولي، والذي يفصل تحقيقهم في المعركة التي وقعت في رحلة طائرة في عام 2016.

ذكرت صحيفة “رادار أون لاين“، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد سلّم أخيرًا مجموعة من الوثائق إلى الممثلة، حيث تم الانتهاء الآن من عملية المراجعة.

شاركت جولي في معركة قانونية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تعاملهم مع هذه القضية. حتى أنها رفعت دعوًى قضائية اتهمت الوكالة برفض تسليم جميع السجلات المتعلقة بها.

اتُهم بيت بمهاجمة جولي جسديًا على متن رحلة كانت متجهة من فرنسا إلى لوس أنجلوس. وكانت جولي غير راضية عن جودة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما حدث على متن الطائرة.

اتهم بيت بمهاجمة أطفاله

أكثر ما كان مقلقًا بشأن التقارير الأولية من الطائرة جاء مع اتهام جولي بأن نجم Moneyball قد هاجم أطفالهما.

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وأوضح محامي جولي، أن “بيت خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، كما أمسك جولي من رأسها وهزها”.

وأُبلغ أفراد إنفاذ القانون بالحادث، وكانوا على المدرج في أثناء هبوط الطائرة.

لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد بيت، الأمر الذي فاجأ جولي تمامًا، وأجبرها على تقديم طلب حرية المعلومات. على أمل معرفة سبب توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هذا الاستنتاج.

وتابع المحامي: “إن استمرار رفض جولي لهذه المعلومات قد أعاق ، ولا يزال يعيق ، جهودها للحصول على الرعاية والرعاية الطبية اللازمة لأطفالها”.

دعوًى قضائية مضادة

في العام الماضي، رفع براد بيت دعوًى قضائية ضد أنجلينا جولي بعد أن باعت حصتها في مصنع النبيذ الذي تبلغ تكلفته 164 مليون دولار.

في دعواه القضائية، قال بيت إنه عندما اشتروا العقار، وافقوا على تحويله إلى شركة عائلية لأطفالهم.

وقال بيت، إنه قضى قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة في الشركة.

في وثائق المحكمة، ادّعى أن جولي وافقت على عدم بيع حصتها في الشركة دون موافقة بيت.