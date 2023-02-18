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عنف براد بيت مع أنجلينا جولي على الطائرة.. “إف بي آي” يصدر 164 صفحة حول الأمر!

كانت أنجلينا جولي غير راضية عن جودة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما حدث على متن الطائرة

كتب رفيف عبدالله
عنف براد بيت مع أنجلينا جولي على الطائرة..
أنجلينا جولي وبراد بيت
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وطن– كان زواج أنجلينا جولي من براد بيت أحد أكبر قصص هوليوود في الألفية، لكنه انتهى بشكل سيء، وكانت هناك تقارير عن قتال على متن الطائرة في عام 2016.

معركة على الطائرة

في حين أن تفاصيل هذا الحادث كانت سطحية حتى هذه اللحظة، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أخيرًا ملفًا مؤلفًا من 164 صفحة إلى أنجلينا جولي، والذي يفصل تحقيقهم في المعركة التي وقعت في رحلة طائرة في عام 2016.

ذكرت صحيفة “رادار أون لاين“، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد سلّم أخيرًا مجموعة من الوثائق إلى الممثلة، حيث تم الانتهاء الآن من عملية المراجعة.

شاركت جولي في معركة قانونية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تعاملهم مع هذه القضية. حتى أنها رفعت دعوًى قضائية اتهمت الوكالة برفض تسليم جميع السجلات المتعلقة بها.

كانت هناك تقارير عن قتال على متن الطائرة في عام 2016 بين النجمين

اتُهم بيت بمهاجمة جولي جسديًا على متن رحلة كانت متجهة من فرنسا إلى لوس أنجلوس. وكانت جولي غير راضية عن جودة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما حدث على متن الطائرة.

اتهم بيت بمهاجمة أطفاله

أكثر ما كان مقلقًا بشأن التقارير الأولية من الطائرة جاء مع اتهام جولي بأن نجم Moneyball قد هاجم أطفالهما.

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وأوضح محامي جولي، أن “بيت خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، كما أمسك جولي من رأسها وهزها”.

وأُبلغ أفراد إنفاذ القانون بالحادث، وكانوا على المدرج في أثناء هبوط الطائرة.

تفاصيل حادث الطائرة كانت سطحية حتى هذه اللحظة

لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد بيت، الأمر الذي فاجأ جولي تمامًا، وأجبرها على تقديم طلب حرية المعلومات. على أمل معرفة سبب توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هذا الاستنتاج.

وتابع المحامي: “إن استمرار رفض جولي لهذه المعلومات قد أعاق ، ولا يزال يعيق ، جهودها للحصول على الرعاية والرعاية الطبية اللازمة لأطفالها”.

دعوًى قضائية مضادة

في العام الماضي، رفع براد بيت دعوًى قضائية ضد أنجلينا جولي بعد أن باعت حصتها في مصنع النبيذ الذي تبلغ تكلفته 164 مليون دولار.

في دعواه القضائية، قال بيت إنه عندما اشتروا العقار، وافقوا على تحويله إلى شركة عائلية لأطفالهم.

أنجلينا وأطفالها

وقال بيت، إنه قضى قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة في الشركة.

في وثائق المحكمة، ادّعى أن جولي وافقت على عدم بيع حصتها في الشركة دون موافقة بيت.

المصدررادار أون لاين - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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