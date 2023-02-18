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صحيفة “ماركا” الإسبانية تكشف عن “نزوة” جديدة لـ رونالدو كلفته 130 ألف يورو (شاهد)

رونالدو ظهر بساعة رولكس نادرة من طراز جي إم تي ماستر مغطاة بالذهب الأصفر ومرصعة بأحجار كريمة

كتب سالم حنفي
نزوة جديدة لرونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن– قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، أضاف مرة أخرى عملية استحواذ مهمة إلى مجموعته الشخصية من الساعات الباهظة الثمن؛ حيث إنه من المعروف عنه أنه جامع متعطش لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن “رونالدو” شوهد مؤخرًا بساعة مع قصيدة للمملكة العربية السعودية كان سعرها قرابة 780 ألف يورو، إلا أنه شوهد الآن بساعة جديدة.

وبحسب الصحيفة، فإن الساعةالأولى من ماركة Jacob & Co، جذبت كثيراً من الاهتمام، لكن ساعة “رولكس” الجديدة الذهبية المرصعة بالياقوت الأزرق والأحمر كانت لافتة أيضاً، على الرغم من أن سعرها أقل بكثير من االساعة الأولى، حيث بلغ سعرها “فقط” 130 ألف يورو!.

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعته الفاخرة
كريستيانو رونالدو يرتدي ساعته الفاخرة

نموذج حصري

ووفقاً للصحيفة، فإن هذا النموذج من الساعات حصري تمامًا ولم تتمّ رؤيته إلا بفضل ناديه الجديد، الذي شارك بعض الصور التي يظهر فيها البرتغالي مع الساعة المذكورة أعلاه.

ولفتت الصحيفة إلى أن مستخدم “تويتر” أظهر لقطة أكثر وضوحًا قدّم فيها تفاصيل مختلفة حول “نزوة” رونالدو الجديدة.

وأوضح أنه نموذج من طراز جي إم تي ماستر مغطًّى بالذهب الأصفر ومرصع بأحجار كريمة.

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وقالت إنه في هذه الصورة المأخوذة من حساب النادي، يقدم نظرة أكثر واقعية للساعة، ويمكن من خلالها رؤية تفاصيل مختلفة.

وبحسب الصحيفة، فإن “رونالدو” هو جامع ساعات مشهور وقد شوهد بالفعل في مناسبات أخرى “يستخدم” قطعًا من العلامات التجارية الكبرى وبسعر مرتفع للغاية بسبب حصريتها. على سبيل المثال، في عام 2020 ارتدى ساعة أخرى من ماركة سويسرية، كانت قيمتها 420 ألف يورو.

رونالدو حصل على ساعة “جاكوب” بقيمة 630 ألف جنيه إسترليني هدية انضمامه للنصر

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد كشفت أن لاعب نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصل على ساعة فريدة بقيمة 630 ألف جنيه إسترليني، تقديراً لانتقاله إلى النادي السعودي.

حصل كريستيانو رونالدو على ساعة بقيمة 630 ألف جنيه إسترليني للاحتفال بانتقاله إلى نادي النصر السعودي
حصل كريستيانو رونالدو على ساعة بقيمة 630 ألف جنيه إسترليني للاحتفال بانتقاله إلى نادي النصر السعودي

الساعة بألوان العلم السعودي

ووفقاً للصحيفة، فإن الساعة المهداة لرونالدو اتخذت الطابع السعودي؛ حيث غطاها اللون الأخضر الداكن لتمثل علم البلاد ودينها الرئيسي الإسلام، وتحتوي على 338 حجرًا نادرًا للغاية مدمجة فيها ومصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، بمقاس 47 ملم × 15.85 ملم، وحزام جلدي أخضر من جلد التمساح.

الساعة المهداة لرونالدو اتخذت الطابع السعودي
الساعة المهداة لرونالدو اتخذت الطابع السعودي
الساعة المهداة لرونالدو اتخذت الطابع السعودي
الساعة المهداة لرونالدو اتخذت الطابع السعودي

وكان الظهور الأول للساعة المكونة من 216 مكونًا مختلفًا و27 جوهرة مع احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة في صورة نشرها “رونالدو” عبر حسابه على انستغرام لحظةَ قدومه للسعودية قبل 3 أسابيع، دون أن تتضح معالمها.

ساعة رونالدو لحظة قدومه الى السعودية
ساعة رونالدو لحظة قدومه الى السعودية
المصدرماركا ، ديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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