السبت, فبراير 18, 2023
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شاهد ما فعله منقذ تركي بمليوني دولار تفاجأ بهم تحت الأنقاض (فيديو)

عثر على المبلغ الضخم بجانب شخص أخرجوه من تحت الأنقاض في غازي عنتاب بتركيا

كتب خالد الأحمد
عثر منقذ تركي على مليوني دولار watanserb.com
عثر منقذ تركي على مليوني دولار
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وطن- عثر فريق الإنقاذ العامل في غازي عنتاب المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش جنوب تركيا، الجمعة، على مبلغ ضخم تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن فرق الإطفاء التابعة لبلدية غازي عنتاب ، التي كانت تجري أنشطة بحث وإنقاذ في موقع “عائشة محمد بولات” في غازي عنتاب ، الذي انهار بعد زلزالين كبيرين في كهرمان مرعش ، عثروا على مبلغ مليوني دولار بجانب شخص أخرجوه من تحت الأنقاض.

ونشرت صحيفة “يني شفق” فيديو لرجال الإطفاء وهم يقوموا بعد المبلغ، بعد أن قرروا تسليمه إلي الجهات المختصة، في غازي عنتاب.

ومنذ اللحظة التي بدؤوا فيها بسحب الأموال قاموا بتوثيق المبلغ بكاميرات هواتفهم المحمولة، قبل أن يضعوا حزم الأموال في حقيبة سوداء.

وسلم رجال الإطفاء ، برفقة فرق العمليات الخاصة، الدولارات التي أخذوها واحدة تلو الأخرى إلى الشرطة بموجب ضبط نظامي.

شاهد ما فعله منقذ تركي بمليوني دولار تفاجأ بهم تحت الأنقاض
شاهد ما فعله منقذ تركي بمليوني دولار تفاجأ بهم تحت الأنقاض

وقال “كافي يلماز” ، رئيس إدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب ، لموقع “إنسون هبر” إنهم يواجهون مثل هذه المواقف كثيرًا.

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وأضاف إن رجال الإطفاء يعملون بجد في الميدان منذ اللحظة الأولى للزلزال.

وأضاف : حاولنا أولاً إنقاذ حياة المواطنين تحت الأنقاض. وفي غضون ذلك تم العثور بين الحطام على أشياء ثمينة مثل المجوهرات والأموال.

وقال إن عناصرنا يقومون أولاً بإنقاذ الأرواح ثم تسليم الأشياء الثمينة التي عثروا عليها إلى أصحابها.

شاهد ما فعله منقذ تركي بمليوني دولار تفاجأ بهم تحت الأنقاض
شاهد ما فعله منقذ تركي بمليوني دولار تفاجأ بهم تحت الأنقاض

حماية المواطنين وأملاكهم

وتم تسليم مبلغ مليوني دولار عثر عليها في حطام مبنى منهار وسط غازي عنتاب للشرطة، وهذا يدل –حسب قوله – على وفاء رجال الإطفاء وأمانتهم.

وبدوره قال رئيس الفريق الذي كان يعمل في المكان “غاليب دوردو” إنهم حاولوا أولاً إخراج الناس من الحطام أحياء، وكانت هذه هي أولويته، .ثم عثروا على المبلغ تحت الأنقاض وتم تسليمه للشرطة.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، السبت، أن عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير بلغ 40642 شخصًا.

وأفاد التلفزيون التركي (تي.آر.تي.وورلد) أن عدد القتلى في سوريا بلغ 5814 قتيلاً وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 46456 شخصًا.

عثر فريق الإنقاذ العامل في غازي عنتاب المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش جنوب تركيا الجمعة على مبلغ ضخم تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال
عثر فريق الإنقاذ العامل في غازي عنتاب المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش جنوب تركيا الجمعة على مبلغ ضخم تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال

زلزال كهرمان مرعش ليس سوى البداية

وحذر خبراء من زلزال اسطنبول الكبير وأن زلزال كهرمان مرعش ليس سوى البداية وبحسب صحيفة “حرييت” التركية٬ قال خبراء إن زلزال كهرمان مرعش ليس سوى البداية، محذرين من زلزال إسطنبول الكبير.

كما أوضحت الصحيفة أن زلزال اسطنبول ممكن أن يضرب تركيا في أي لحظة الآن، مضيفة أن “الزلزال السابق كان مجرد بروفة لزلزال أكبر”.

وتوقع الخبراء بنسبة 95% أن يضرب زلزال قوته 7 درجات مدينة اسطنبول الأكبر والأكثر ازدحاماً في البلاد، في غضون الـ 70 عاماً المقبلة.كما أضافوا “أن دمار هذا الزلزال القادم سيكون أكبر بكثير من الزلزال السابق”.

إلى ذلك، توقع مرصد “قندلي” التركي للزلازل أن زلزالا بقوة 7.5 درجات يضرب 13 ألف مبنى ويعرضهم لأضرار جسيمة، و39 ألف مبنى لأضرار بالغة، و136 مبنى لأضرار متوسطة.

المصدرصحيفة يني شفق، موقع إنسون هبر، صحيفة "حرييت" التركية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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