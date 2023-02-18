السبت, فبراير 18, 2023
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رياضة

سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

لم يقرر سيرجيو بوسكيتس البقاء أو الرحيل عن نادي برشلونة مع نهاية الموسم الحالي

كتب فارس أبو شيحة
انتقال سيرجيو بوسكيتس watanserb.com
انتقال سيرجيو بوسكيتس
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وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، عن اقتراب النجم الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس (34 عاماً)، لاعب برشلونة الحالي، من التوقيع مع نادي النصر السعودي.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): “نادي النصر اقترب من ضم سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة”.

انتقال سيرجيو بوسكيتس إلى النصر السعودي

وأضاف الخبير في سوق انتقالات اللاعبين رومانو: “أندية من الدوري الأمريكي الممتاز حاولت ضم بوسكيتس، إلا أن اللاعب يتعين عليه إما إذا كان يريد البقاء أو الاستمرار في برشلونة، أو البحث عن تجربة فصل جديد في بلد آخر”.

كما ينتهي عقد قائد فريق برشلونة بوسكيتس، مع نادي برشلونة (البلوغرانا)، في شهر يونيو/حزيران الصيف القادم.

وفي حال توصّل الإسباني بوسكيتس لاعب برشلونة إلى اتفاق بشكل رسمي مع النصر السعودي، فإنه قد يزامل أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى النادي بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025.

سيرجيو بوسكيتس والنصر السعودي
سيرجيو بوسكيتس والنصر السعودي
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وسجّل صاروخ ماديرا رونالدو منذ قدومه إلى النصر السعودي، 5 أهداف حتى الآن، في منافسات الدوري السعودي الممتاز، وصناعة هدفين آخرين، إلى جانب تسجيل سوبر هاتريك في مرمى الوحدة السعودي هذا الموسم.

النصر السعودي

وحقق فريق النصر الفوز الثمين على التعاون، الجمعة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (مرسول بارك).

كما خاض فريق النصر (العالمي)، 17 مباراة في دوري روشن السعودي، حقق فيها الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 4 مباريات. كما تلقى الخسارة الوحيدة حتى الآن.

سيرجيو بوسكيتس في تدريبات برشلونة
سيرجيو بوسكيتس في تدريبات برشلونة

ويعتلي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن، برصيد 40 نقطة، متساوياً بذلك مع الثنائي الاتحاد والشباب بنفس برصيد النقاط للموسم الجاري.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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