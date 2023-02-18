سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

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‏وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، عن اقتراب النجم الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس (34 عاماً)، لاعب برشلونة الحالي، من التوقيع مع نادي النصر السعودي.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): “نادي النصر اقترب من ضم سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة”.

انتقال سيرجيو بوسكيتس إلى النصر السعودي

وأضاف الخبير في سوق انتقالات اللاعبين رومانو: “أندية من الدوري الأمريكي الممتاز حاولت ضم بوسكيتس، إلا أن اللاعب يتعين عليه إما إذا كان يريد البقاء أو الاستمرار في برشلونة، أو البحث عن تجربة فصل جديد في بلد آخر”.

كما ينتهي عقد قائد فريق برشلونة بوسكيتس، مع نادي برشلونة (البلوغرانا)، في شهر يونيو/حزيران الصيف القادم.

Al Nassr have approached Sergio Busquets for June as potential target, after MLS clubs already trying months ago including Inter Miami 🇪🇸 #transfers Busquets has to decide whether he wants to stay and continue at Barcelona or try new chapter in another country. pic.twitter.com/z4k4DlH7fJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023

وفي حال توصّل الإسباني بوسكيتس لاعب برشلونة إلى اتفاق بشكل رسمي مع النصر السعودي، فإنه قد يزامل أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى النادي بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025.

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وسجّل صاروخ ماديرا رونالدو منذ قدومه إلى النصر السعودي، 5 أهداف حتى الآن، في منافسات الدوري السعودي الممتاز، وصناعة هدفين آخرين، إلى جانب تسجيل سوبر هاتريك في مرمى الوحدة السعودي هذا الموسم.

النصر السعودي

وحقق فريق النصر الفوز الثمين على التعاون، الجمعة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (مرسول بارك).

كما خاض فريق النصر (العالمي)، 17 مباراة في دوري روشن السعودي، حقق فيها الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 4 مباريات. كما تلقى الخسارة الوحيدة حتى الآن.

ويعتلي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن، برصيد 40 نقطة، متساوياً بذلك مع الثنائي الاتحاد والشباب بنفس برصيد النقاط للموسم الجاري.