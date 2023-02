سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

- Advertisement -

‏وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، عن اقتراب النجم الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس (34 عاماً)، لاعب برشلونة الحالي، من التوقيع مع نادي النصر السعودي.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): “نادي النصر اقترب من ضم سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة”.

وأضاف الخبير في سوق انتقالات اللاعبين رومانو: “أندية من الدوري الأمريكي الممتاز حاولت ضم بوسكيتس، إلا أن اللاعب يتعين عليه إما إذا كان يريد البقاء أو الاستمرار في برشلونة، أو البحث عن تجربة فصل جديد في بلد آخر”.

كما ينتهي عقد قائد فريق برشلونة بوسكيتس، مع نادي برشلونة (البلوغرانا)، في شهر يونيو/حزيران الصيف القادم.

Al Nassr have approached Sergio Busquets for June as potential target, after MLS clubs already trying months ago including Inter Miami 🇪🇸 #transfers

Busquets has to decide whether he wants to stay and continue at Barcelona or try new chapter in another country. pic.twitter.com/z4k4DlH7fJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023