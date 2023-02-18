السبت, فبراير 18, 2023
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سلاح يطلق من الفضاء يمكنه إحداث زلزال.. مسؤول تركي يفجر الجدل (فيديو)

رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم تحدث عن أسلحة يمكنها إحداث زلزال عبر الأقمار الصناعية

كتب باسل النجار
رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم watanserb.com
رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم
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وطن- تسبب رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم، بموجة جدل واسعة بعد خروجه بتصريحات غريبة عن الزلازل، تزامنا مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب بخسائر فادحة.

رئيس وكالة الفضاء التركية يثير الجدل

وفي تصريحات اُعتبرت تلميح غير مباشر من “يلدريم” بأن الزلزال الأخير قد يكون بفعل فاعل وليس ظاهرة طبيعية، تحدث رئيس وكالة الفضاء التركية عما وصفه بأسلحة سرية يمكنها إحداث زلازل عبر الأقمار الصناعية.

وقال إنه يمكن استخدام الأقمار الصناعية في إطلاق قضبان من التيتانيوم من الفضاء، إلى الأرض والتي لديها القدرة لاختراق مسافة كبيرة في باطن الأرض وإحداث زلزال بقوة 7 إلى 8 ريختر.

سلاح سري في الفضاء لإحداث الزلازل رئيس وكالة الفضاء التركية يثير الجدل
سلاح سري في الفضاء لإحداث الزلازل رئيس وكالة الفضاء التركية يثير الجدل

كما اعتبر “أن لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح، خاصة في دول مثل تركيا. لا شيء”.

وأردف “أقول هذا لأنني رأيت كيف يتم تطوير نظام الأسلحة هذا. إنها بسيطة جدًا. لا بد أنك شاهدت أعمدة الكهرباء في الشوارع.. يشبه هذا السلاح في المظهر هذه الأعمدة، ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من ثمانية إلى عشرة أمتار.”

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واستطرد رئيس وكالة الفضاء التركية:”إنه عبارة عن قضبان معدنية، لا يوجد شيء داخلها.. لا متفجرات ولا شيء، لكنها من سبائك التيتانيوم تطلق نحو الأرض إلى هدف معين”.

وتابع أنها “تخترق ما يصل إلى خمسة كيلومترات في عمق الأرض، بسرعة كبيرة فيحدث زلزال بقوة 7-8 درجات”.

واتضح بالبحث أن تصريحات سردار قديمة إلا أنه أعيد تداولها من جديد علىث نطاق بوسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، تزامنا مع الزلزال الأخير.

هل هناك أسلحة يمكنها إحداث زلزال؟

وقال رئيس وكالة الفضاء التركية إن “هناك أقمارا صناعية حربية يمكنها إرسال قضبان من سبائك التيتانيوم بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف على الأرض.”

موضحا أن هذه القضبان “تخترق عمق 5 كيلومترات في الأرض محدثة زلزالا قوته 7-8 (ريختر). لا يمكن اكتشافها”، بحسب موقع “t24” التركي.

وبعد انتشار المقطع على نطاق واسع وموجة الجدل الكبيرة التي تسبب بها بين الأتراك، طالب المسؤول التركي بعدم فهم تصريحاته بشكل خاطئ، بحسب موقع “sozcu” التركي.

وقال رئيس وكالة الفضاء التركية، في منشورات شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 15 فبراير الجاري، إنه تلقى تساؤلات كثيرة حول الفيديو الذي يتم تداوله منذ أيام.

وأوضح:”هذا الفيديو القصير مقتطف من مؤتمر عقدته منذ فترة طويلة في معهد إستراتيجي.”

وتابع سردار أنه شرح فيه ما وصفه “بنظام الأسلحة الذي يمكنه القضاء على مدينة صغيرة من الخريطة عند نشره واستخدامه في مدار الأرض”.

وأضاف موضحا أن “نظام السلاح هذا ليس له وظيفة مثل تفجير خطوط الصدع (الزلزالي) أو خلق الزلازل التكتونية. لذلك، لا علاقة لذلك بكارثة مرعش، وهي (الكارثة) زلزال تكتوني وقع على خط صدع معروف. لا أريد أن يساء فهم تصريحي. إن تأثير هذا السلاح مشابه لتأثير نيزك”.

المصدرتويتر، موقع "t24" التركي، موقع "sozcu" التركي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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