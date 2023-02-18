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رياضة

ريال مدريد يدك أوساسونا بالثنائية قبيل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال (فيديو)

منافسات الجولة ال22 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
فوز ريال مدريد على أوساسونا watanserb.com
فوز ريال مدريد على أوساسونا
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وطن- ضرب حامل اللقب فريق ريال مدريد، منافسه أوساسونا، السبت، بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات الجولة ال22 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم الأوروغواياني الهدف الأول لصالح الفريق الملكي الأبيض في الدقيقة ال78، داخل شباك صاحب الأرض أوساسونا.

مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

وعزز ريال مدريد هدف التقدم الثاني في نتيجة المباراة، في الدقيقة ال92 من الوقت البديل، من توقيع اللاعب ماركو أسينسيو.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين ريال مدريد وأوساسونا، حيث وصلت تساوى كلا الفريقين في عدد التسديدات إلى 11 تسديدة في المباراة.

كما وتفوق فريق ريال مدريد (الملكي) في الاستحواذ على الكرة بنسبة 53%، مقابل استحواذ بنسبة 53% للفريق المنافس أوساسونا.

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ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وكان ليفربول قد حقق الفوز المعنوي الثاني على التوالي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

كما وسيواجه ريال مدريد (الملكي)، أمام ليفربول (الريدز)، في ذهاب مواجهات دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ميدان ملعب (الآنفيلد).

كامافينغا لاعب ريال مدريد
كامافينغا لاعب ريال مدريد

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل فريق ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد51 نقطة، خلف المتصدر برشلونة بفارق 5 نقاط برصيد 56 نقطة حتى الآن.

كما وآتى فريق ليفربول في المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

ريال مدريد
ريال مدريد
المصدروطن+ نادي ريال مدريد + الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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