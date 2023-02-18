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رد فعل المصرية قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها الطفل لحظة سماع حكم إعدامها (فيديو)

أصدرت محكمة مصرية حكمها بمعاقبة نورهان خليل الفتاة المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد بالإعدام شنقا

كتب باسل النجار
مصرية قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها watanserb.com
مصرية قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها
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وطن- أسدلت محكمة الجنايات ببورسعيد في مصر، السبت، الستار على قضية الفتاة “نورهان خليل” التي قتلت والدتها بمساعدة عشيقها، حيث حكمت عليها بالإعدام شنقا.

الإعدام للفتاة المصرية قاتلة والدتها في بورسعيد

مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل بمصر، وثقت لحظة النطق بالحكم على الفتاة “نورهان” قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد بمصر.

وبدا من المقطع أن قاتلة والدتها ببورسعيد والتي كانت تقفداخل قفص الاتهام، قد أصيبت بصدمة كبيرة بعد سماعها الحكم وجعلتها الصدمة تقف في صمت تام مذهولة.

الإعدام للفتاة المصرية قاتلة والدتها في بورسعيد
الإعدام للفتاة المصرية قاتلة والدتها في بورسعيد

وكانت “نورهان خليل” قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها، تقف داخل قفص الاتهام وهي تنظر إلى الأرض.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، معاقبة نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد بالإعدام شنقا.

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وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 من شهر ديسمبر الماضي من عام 2022، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام نورهان خليل 20 عاما طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد، وعشيقها حسين فهمي طفل لم يكمل 15 من عمره، بقتل والدتها داليا الحوشي والتي تبلغ من العمر 42 عاما، بعد أن شاهدتهما في وضع غير لائق داخل المنزل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمة والمتهم إلى المحكمة.

الإعدام للفتاة المصرية قاتلة والدتها في بورسعيد
الإعدام للفتاة المصرية قاتلة والدتها في بورسعيد

خطيب نورهان كان حاضرا ووالدها تنازل عن حقه

وبحسب وسائل إعلام مصرية نقلت تفاصيل جلسة محاكمة الفتاة قاتلة والدتها، فقد شهدت الجلسة عدة مفاجآت، منها إعلان خطيب المتهمة نورهان خليل، حضوره الجلسة اليوم في محكمة جنايات بورسعيد.

حيث أوضح أنه بتلك الخطوة يدعم خطيبته، وأن ما جرى هو أنه جرى اغتصاب المتهمة عنوة وابتزازها من جارها حسين المتهم الثاني.

قائلا: إن “حضوري بمثابة دعم لوالد خطيبتي وشقيقيها أحمد وآدم، لأنهم يستحقون كل الدعم في ذلك الوقت العصيب”.

وتابع: “نورهان في محنة كبيرة، هي فتاة في مقتبل العمر تضيع والدتها أمام عينيها وتقف مكتوفة الأيدي من هول ما فعل بها حسين جارها الذي دمر الأسرة بأكملها، اعتقادا منه أنه سيفوز بقلبها بمفرده ويفرق بينها وبين خطيبها، واثق في خطيبتي فهي ضحية”.

خطيب نورهان كان حاضرا ووالدها تنازل عن حقه
خطيب نورهان كان حاضرا ووالدها تنازل عن حقه

وقبل الجلسة وبحسب موقع “المصري اليوم” الذي كان مراسله حاضرا بالجلسة، تقدم والد المتهمة قاتلة والدتها بطلب بتنازله عن الحق المدني في القضية، وهي خطوة وصفتها محامية المتهمة بأنها محاولة من الوالد لإنقاذ ابنته من حكم الإعدام إذا قبلت المحكمة التنازل.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد قضت في وقت سابق بإحالة أوراق نورهان خليل قاتلة والدتها لمفتي الجمهورية في 14 يناير الماضي، لإبداء الرأي وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

كما أحالت المحكمة المتهم الثانى حسين فهمي، 14 سنة، إلى إحدى دور الرعاية العقابية بعد ثبوت قتله لداليا الحوشي المعروفة إعلاميا بسيدة بورسعيد والدة عشيقته بعد أن كشفت علاقتهما الآثمة.

ويشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، أمر النائب العام المصري بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة الطفلٍ المتهم – لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة.

ليحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.

المصدرفيسبوك، موقع المصري اليوم، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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