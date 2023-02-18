تشكيلة برشلونة ضد قادش وأبرز الغيابات في الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره الضيف قادش، الأحد، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية المباراة على ميدان ملعب (الكامب نو)، بين مباراة برشلونة وقادش، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت برشلونة ضد قادش

وبتوقيت مصر والقدس الشريف، ستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول المغرب تونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، وسط الغيابات لأبرز نجومه عن المباراة، أمام منافسه قادش، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

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دفاع برشلونة (البلوغرانا): جوردي ألبا، ماركوس ألونسو، جول كوندي، رونالد أراخو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فرانك كيسي، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز (فيران توريس).

كما سيغيب عن المباراة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني بيدري بسبب الإصابات.

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيدري في العضلة الداخلية للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/nPTtVefk0I — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 17, 2023

معلق مباراة برشلونة وقادش

ومن المقرر أن يتولّى التعليق على مجريات أحداث مباراة برشلونة وقادش، عبر قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports HD1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12245، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وكان فريق برشلونة قد تعادل في المباراة الماضية على مستوى منافسات بطولة الدوري الأوروبي، أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكليهما، على أرض ملعب (الكامب نو).

ويعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 56 نقطة، وبفارق كبير عن الوصيف والغريم التقليدي ريال مدريد برصيد 48 نقطة حتى الآن.