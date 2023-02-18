السبت, فبراير 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةتشكيلة برشلونة ضد قادش وأبرز الغيابات في الدوري الإسباني
رياضة

تشكيلة برشلونة ضد قادش وأبرز الغيابات في الدوري الإسباني

منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد قادش watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد قادش
- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره الضيف قادش، الأحد، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية المباراة على ميدان ملعب (الكامب نو)، بين مباراة برشلونة وقادش، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت برشلونة ضد قادش

وبتوقيت مصر والقدس الشريف، ستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول المغرب تونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، وسط الغيابات لأبرز نجومه عن المباراة، أمام منافسه قادش، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

- Advertisement -

دفاع برشلونة (البلوغرانا): جوردي ألبا، ماركوس ألونسو، جول كوندي، رونالد أراخو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فرانك كيسي، سيرجيو بوسكيتس.

فريق برشلونة
فريق برشلونة

مركز الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز (فيران توريس).

كما سيغيب عن المباراة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني بيدري بسبب الإصابات.

معلق مباراة برشلونة وقادش

ومن المقرر أن يتولّى التعليق على مجريات أحداث مباراة برشلونة وقادش، عبر قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

قادش
قادش

وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports HD1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12245، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وكان فريق برشلونة قد تعادل في المباراة الماضية على مستوى منافسات بطولة الدوري الأوروبي، أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكليهما، على أرض ملعب (الكامب نو).

ويعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 56 نقطة، وبفارق كبير عن الوصيف والغريم التقليدي ريال مدريد برصيد 48 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + نادي برشلونة + نادي قادش
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

بيدري خارج الخدمة مع برشلونة.. وهذه مدة غيابه

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا القوية في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

نتائج مباريات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16

رياضة

فضيحة برشلونة الجديدة بعد اتهامه بالرشوة .. هل سيهبط للدرجة الثانية؟!

رياضة

الريال يُقلص الفارق مع غريمه برشلونة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

برشلونة يدخل سباق التنافس مع أرسنال للتعاقد مع موهبة برازيلية

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي 2023

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد إلتشي والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

برشلونة يواصل الصدارة .. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد فياريال وموعد المباراة في الدوري الإسباني

رياضة

“السوبر ليغ” تعود إلى الواجهة بمقترح جديد.. تعرف عليه

رياضة

منافس قوي قد يحرم النصر السعودي من التوقيع مع بوسكيتس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: يتعلم الأطفال الخوف من آبائهم وينشأ معهم ويؤثر عليهم عند الكبر

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

ذوو معدل الذكاء المرتفع سيعثرون على الباندا في 7 ثوانٍ فقط.. جرّب حظك!

ديكتاتور يريد إظهار نفسه إصلاحيا.. وعود أطلقها محمد بن سلمان وفعل عكسها تماما (فيديو)

أمراض القلب والأوعية الدموية: هذا النوع من الطعام يؤدي إلى زيادة المخاطر

باحثون يحلون لغز “حورية البحر” المرعبة بعد ما يقرب من 300 عام! (شاهد)

باريس هيلتون تكشف مفاجأة عن “الجنس” في حياتها بعد سلسلة فضائحها!

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

عنف براد بيت مع أنجلينا جولي على الطائرة.. “إف بي آي” يصدر 164 صفحة حول الأمر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC