السبت, فبراير 18, 2023
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تحرش بعراقية في وضح النهار ورد فعل المارة غريب وصادم (فيديو)

شهد العراق خلال الأشهر الماضية عددا من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة

كتب خالد الأحمد
تحرش بعراقية في وضح النهار watanserb.com
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وطن- في فيديو أثار جدلا واسعا، روت شابة عراقية تجربة تحرش تعرضت لها في وضح النهار الأثناء عودتها من عملها إلى المنزل دون أن يحرك أحد المارة ساكناً.

التحرش بفتاة عراقية ورد فعل المارة غريب

وشهد العراق خلال الأشهر الماضية، عددا من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة.

وكانت الفتاة عائدة من العمل فلاحقها شخص، فطلبت منه الابتعاد عن طريقها ولكنه أصر على مضايقتها ولاحقها إلى باب منزلها.

وقالت الفتاة التي لم تكشف اسمها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت عائدة من العمل أثناء محاولة هذا الشخص التحرش بها، مستنكرة تواجد الكثير من الناس في الشارع حولها لكنهم لم يتدخلوا أو يردعوه وعبر من طريق الجسر دون أن يلاحقه أحد.

وروت الفتاة أن أحد عناصر الشرطة قال لها “عوفيها الشغلة” أي اتركي الموضوع فالأمر لا يتطلب كل تلك الجلبة”.

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وتابعت أنها لحقت بالمتحرش وضربته بهاتفها وركضت ورائه، والناس كانوا يتفرجون دون أو يقوموا بشيء، مضيفة أن لديها فيديو يوثق حادثة التحرش.

والتحرش يقصد به المضايقة أو إتيان أي فعل غير مرحب به، يشكل انتهاكا للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي.

التحرش بفتاة عراقية ورد فعل المارة غريب
التحرش بفتاة عراقية ورد فعل المارة غريب

تفاعل مواقع التواصل مع الحادثة

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الفتاة ضحية التحرش، مطالبين السلطات العراقية بوضع حد لسلوكيات التحرش في المجتمع العراقي.

وعلق فراس السراي: ” علــى الجهــات المعنيــة القبـــض عـــــلى هــذا الوضيــع فورا ومحــاكمتـه وانــــــزال اقســى العقوبـــات الـــــرادعـة بحــــقه.”

واستدرك:”اي وقـــاحة هــذه واي جــرأة وســـفالــة” وتابع أن “الســكوت عــن التحــرش خلــق بيئــة آمنـــــة للمتحــرشـــين”.

وقال “حسين العريضي”: “من الطبيعي أن يستر الانسان على غيره فكيف على نفسه ورأى أن الفتاة كان عليها أن تقدم دعوة بالمحكمة وتأخذ حقها لا ان تطرحه في مواقع التواصل الاجتماعي وتشهر بنفسها”.

وعبر آخر عن اعتقاده بأن هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في اغلب الدول العربية، لسببين الاول هو عدم إحتشام الفتيات إذ اصبحنا نقلد الغرب ، والسبب الاخر –كما قال- هو عدم معاقبة المذنب”.

وأضاف:” يجب علينا تصحيح الخطأ من أنفسنا أولا ، نحن فى زمن اخلاق الناس فيه ساءت إلا من رحم ربي”.

وكان منتدى الإعلاميات العراقيات أصدر دراسة مزودة بأرقام غير رسمي أشار فيها إلى أن “77% من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر، وأن أكثر من 90% منهن طالبن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.

وبحسب تقرير لموقع “شفق” فإن الأرقام الأكثر إثارة، هو تصريح 78% من اللواتي تم استقصاء آرائهن بأنهن تعرضن للتحرش في مجال العمل، وأنهن لم يستطعن ترك العمل لأسباب اقتصادية.

أما النسب التي وزعتها الأبحاث الاجتماعية حول أنواع التحرش التي تعرضن لهن، قالت إن “57% منهن تعرضن لتحرش لفظي، فيما تتعرض 20% منهن لتعرض جنسي، وكان للتحرش داخل المنزل نسبة 5%، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت 7% من النساء للتحرش.

المصدرتويتر، موقع شفق، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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