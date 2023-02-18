تحرش بعراقية في وضح النهار ورد فعل المارة غريب وصادم (فيديو)

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وطن- في فيديو أثار جدلا واسعا، روت شابة عراقية تجربة تحرش تعرضت لها في وضح النهار الأثناء عودتها من عملها إلى المنزل دون أن يحرك أحد المارة ساكناً.

التحرش بفتاة عراقية ورد فعل المارة غريب

وشهد العراق خلال الأشهر الماضية، عددا من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة.

وكانت الفتاة عائدة من العمل فلاحقها شخص، فطلبت منه الابتعاد عن طريقها ولكنه أصر على مضايقتها ولاحقها إلى باب منزلها.

وقالت الفتاة التي لم تكشف اسمها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت عائدة من العمل أثناء محاولة هذا الشخص التحرش بها، مستنكرة تواجد الكثير من الناس في الشارع حولها لكنهم لم يتدخلوا أو يردعوه وعبر من طريق الجسر دون أن يلاحقه أحد.

"تحرش بي وسط الشارع!" صرخة وبكاء عراقية تروي تفاصيل تعرضها للتحرش ومغردون "حقك ما يضيع!"#جعفر_توك pic.twitter.com/ET8Hk2MBvI — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) February 16, 2023

وروت الفتاة أن أحد عناصر الشرطة قال لها “عوفيها الشغلة” أي اتركي الموضوع فالأمر لا يتطلب كل تلك الجلبة”.

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وتابعت أنها لحقت بالمتحرش وضربته بهاتفها وركضت ورائه، والناس كانوا يتفرجون دون أو يقوموا بشيء، مضيفة أن لديها فيديو يوثق حادثة التحرش.

والتحرش يقصد به المضايقة أو إتيان أي فعل غير مرحب به، يشكل انتهاكا للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي.

تفاعل مواقع التواصل مع الحادثة

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الفتاة ضحية التحرش، مطالبين السلطات العراقية بوضع حد لسلوكيات التحرش في المجتمع العراقي.

وعلق فراس السراي: ” علــى الجهــات المعنيــة القبـــض عـــــلى هــذا الوضيــع فورا ومحــاكمتـه وانــــــزال اقســى العقوبـــات الـــــرادعـة بحــــقه.”

واستدرك:”اي وقـــاحة هــذه واي جــرأة وســـفالــة” وتابع أن “الســكوت عــن التحــرش خلــق بيئــة آمنـــــة للمتحــرشـــين”.

🔴 علــى الجهــات المعنيــة

القبـــض عـــــلى هــذا الوضيــع

الادب ســــز فورا ومحــاكمتـه وانــــــزال

اقســى العقوبـــات الـــــرادعـة بحــــقه

اي وقـــاحة هــذه واي جــرأة وســـفالــة ؟؟

الســكوت عــن التحــرش خلــق

بيئــة آمنـــــة للمتحــرشـــين

اسف على بعض المفردات . pic.twitter.com/yp8eARDW01 — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) February 16, 2023

وقال “حسين العريضي”: “من الطبيعي أن يستر الانسان على غيره فكيف على نفسه ورأى أن الفتاة كان عليها أن تقدم دعوة بالمحكمة وتأخذ حقها لا ان تطرحه في مواقع التواصل الاجتماعي وتشهر بنفسها”.

وعبر آخر عن اعتقاده بأن هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في اغلب الدول العربية، لسببين الاول هو عدم إحتشام الفتيات إذ اصبحنا نقلد الغرب ، والسبب الاخر –كما قال- هو عدم معاقبة المذنب”.

وأضاف:” يجب علينا تصحيح الخطأ من أنفسنا أولا ، نحن فى زمن اخلاق الناس فيه ساءت إلا من رحم ربي”.

للأسف الشديد هذه الظاهره توفرة بكثره في اغلب الدول العربيه ، لسببين الاول هو عدم إحتشام الفتيات اصبحنا نقلد الغرب ،والسبب الاخر هو عدم معاقبة المذنب ، يجب علينا تصحيح الخطأ من أنفسنا أولآ ، نحن فى زمن اخلاق الناس فيه سأت إلا من رحم ربي ..الله المستعان — 📝خواطر وإقتباسات📚 (@minsmin53505392) February 17, 2023

وكان منتدى الإعلاميات العراقيات أصدر دراسة مزودة بأرقام غير رسمي أشار فيها إلى أن “77% من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر، وأن أكثر من 90% منهن طالبن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.

وبحسب تقرير لموقع “شفق” فإن الأرقام الأكثر إثارة، هو تصريح 78% من اللواتي تم استقصاء آرائهن بأنهن تعرضن للتحرش في مجال العمل، وأنهن لم يستطعن ترك العمل لأسباب اقتصادية.

أما النسب التي وزعتها الأبحاث الاجتماعية حول أنواع التحرش التي تعرضن لهن، قالت إن “57% منهن تعرضن لتحرش لفظي، فيما تتعرض 20% منهن لتعرض جنسي، وكان للتحرش داخل المنزل نسبة 5%، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت 7% من النساء للتحرش.