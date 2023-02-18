باريس هيلتون تكشف مفاجأة عن “الجنس” في حياتها بعد سلسلة فضائحها!

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وطن– اعترفت باريس هيلتون في مقابلة أجريت معها مؤخرًا، بأنها تعتقد أنها كانت لاجنسية في أوائل العشرينيات من عمرها، على الرغم من أن هذا شيء لم تشاركْه أبدًا مع أي شخص.

“أحب التقبيل فقط!”

تقول هذا لأنها “تحب التقبيل فقط”، وليس الجماع.

شددت الناشطة الاجتماعية البالغة من العمر 41 عامًا، على أنه على الرغم من اعتبارها رمزًا جنسيًا، فإن أي شيء جنسي يخيفها. كان هذا بيانًا مفاجئًا سعت هي نفسها الآن إلى شرحه.

أوضحت هيلتون لمجلة “هاربرز بازار“: “على الرغم من اعتباري رمزًا جنسيًا، فإن أي شيء جنسي يرعبني”.

“تغير كل شيء في عام 2019 مع كارتر ريوم”

وتابعت: “أطلقت على نفسي لقب “لصة التقبيل”، لأنني أحببت فقط التقبيل. كثير من علاقاتي لم تنجح بسبب ذلك”.

ومع ذلك، تغير هذا عندما التقت باريس هيلتون بزوجها الحالي ووالد طفلها الأول كارتر ريوم في عام 2019.

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وأضافت: “لم أكن كذلك حتى كارتر. أنا أستمتع بالجنس مع زوجي. إنه ليس مشهورًا. وهو ذكي. كما أنه ينحدر من عائلة جيدة”.

“حصلت على ما أستحقه”

وتابعت: “إنه شخص جيد. كان عكس ما كنت معتادة عليه عندما كنت أبحث عن رجال”.

وأوضحت باريس: “أشعر أنه بعد كل الجحيم الذي مررت به، حصلت أخيرًا على ما أستحقه، وهو شخص يمكنني الوثوق به وشخص يمكنني بناء حياة حقيقية معه”.

من المقرر نشر السيرة الذاتية الأمريكية “Paris: The Memoir” في 2 مارس، حيث من المفهوم أنها ستشرح كيف كانت أول لقاءاتها الجنسية.

حوادث وفضائح جنسية

كانت حياة باريس هيلتون مليئة بالحوادث الجنسية، مثل الشريط الجنسي الذي تم تسريبه عام 2004، عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا فقط.

وأخيراً انتقلت من مثل هذه المشاكل إلى علاقة مستقرة وطويلة الأمد مع زوجها ريوم كارتر.

واختتمت حديثها قائلة: “كان حلمي دائمًا أن أكون أماً، وأنا سعيدة جدًا لأنني وجدت أنا وكارتر بعضنا. نحن متحمسون جدًا لتكوين أسرة معًا وقلوبنا مليئة بالحب لطفلنا”.