العثور على نجم فريق تشيلسي السابق كريستيان أتسو ميتاً تحت أنقاض زلزال تركيا!

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وطن– عثر على نجم فريق تشيلسي السابق كريستيان أتسو ميتاً في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الأسبوع الماضي.

كان الرجل البالغ من العمر 31 عامًا في عداد المفقودين منذ الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في الساعات الأولى من صباح يوم 6 فبراير ، لكن أحد وكلائه أكد الآن أنه تم اكتشاف جثته تحت الأنقاض.

كشف مراد أوزونمهمت عن النبأ المدمر بعد 12 يومًا منذ وقوع الكارثة ، وقال للصحفيين اليوم السبت: “ تم العثور على جثة أتسو الميتة تحت الأنقاض. حاليًا ، لا يزال يتم إخراج المزيد من العناصر. تم العثور على هاتفه أيضًا.”

كم أعلن نانا سيشير ، أحد وكلاء أتسو، عن النبأ، قائلا:”إنه من أعظم القلوب التي يجب أن أعلن لجميع المهنئين أنه للأسف تم استرداد جثة كريستيان أتسو هذا الصباح”ن بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف: “أقدم أحر التعازي لعائلته وأحبابه. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجميع على صلواتهم ودعمهم.”

هاتاي سبور ينعى لاعبه كريستيان أتسو

ووصفه نادي أتسو هاتاي سبور بأنه “شخص جميل” ، قائلاً إنه “لا توجد كلمات لوصف حزننا”.

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وقال النادي في تغريدة على تويتر: “جثمان لاعب كرة القدم كريستيان أتسو ، الذي فقد حياته تحت الأنقاض، في طريقها إلى مسقط رأسه غانا” ، بينما حجبوا صورة ملفهم الشخصي التي توشحت بالسواد حدادا.

وأضاف النادي: “لن ننساك يا أتسو. السلام عليكم انسان جميل. لا توجد كلمات لوصف حزننا. ارقد في سلام”.

نوادي أوروبية تنعى كريستيان أتسو

وكان نادي إيفرتون الذي لعب فيه أتسو من بين أول فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي نعت اللاعب.

وقال: “نشعر بحزن عميق إزاء أنباء اليوم عن العثور على كريستيان أتسو ميتا في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا في وقت سابق من هذا الشهر”.

واضاف: “أفكارنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه في هاتاي سبور وكل من تأثر بهذا الحدث المأساوي الذي أودى بحياة الكثيرين”.

من جانبه، قال نيوكاسل يونايتد – حيث قضى أتسو أربع سنوات من حياته المهنية فيه، إن أتسو “سيتذكره الجميع باعتزاز” من قبل الجميع في النادي.

وقال في نعيه عبر حساباته على مواقع التواصل:”نشعر بحزن عميق عندما علمنا أن كريستيان أتسو قد فقد حياته بشكل مأساوي في الزلازل المدمرة في تركيا”.

وأضف: “لاعب موهوب وشخص مميز ، سنظل دائمًا في نذكره باعتزاز من قبل لاعبينا وطاقمنا وأنصارنا. ارقد بسلام يا مسيحي.”

وكانت هناك آمال في إنقاذ الجناح السابق بعد وقوع الكارثة لأول مرة ، لكن هاتاي سبور والوكيل سيشير كشفا خلال الأسبوع الماضي أن هذه الادعاءات غير صحيحة .

وجرت العديد من عمليات البحث والإنقاذ في حطام المبنى الذي عاش فيه تانر سافوت ، المدير الرياضي لأتسو وهاتاي سبور – مع فقدان سافوت أيضًا.