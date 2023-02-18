السبت, فبراير 18, 2023
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العثور على نجم فريق تشيلسي السابق كريستيان أتسو ميتاً تحت أنقاض زلزال تركيا!

نادي هاتاي سبور أعلن العثور على جثمان لاعبه وهو في طريقه إلى مسقط رأسه غينيا

كتب سالم حنفي
نجم فريق تشيلسي السابق كريستيان أتسو watanserb.com
نجم فريق تشيلسي السابق كريستيان أتسو
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وطن– عثر على نجم فريق تشيلسي السابق كريستيان أتسو ميتاً في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الأسبوع الماضي.

كان الرجل البالغ من العمر 31 عامًا في عداد المفقودين منذ الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في الساعات الأولى من صباح يوم 6 فبراير ، لكن أحد وكلائه أكد الآن أنه تم اكتشاف جثته تحت الأنقاض.

كشف مراد أوزونمهمت عن النبأ المدمر بعد 12 يومًا منذ وقوع الكارثة ، وقال للصحفيين اليوم السبت: “ تم العثور على جثة أتسو الميتة تحت الأنقاض. حاليًا ، لا يزال يتم إخراج المزيد من العناصر. تم العثور على هاتفه أيضًا.”

نجم فريق تشيلسي السابق كريستيان أتسو
نجم فريق تشيلسي السابق كريستيان أتسو

كم أعلن نانا سيشير ، أحد وكلاء أتسو، عن النبأ، قائلا:”إنه من أعظم القلوب التي يجب أن أعلن لجميع المهنئين أنه للأسف تم استرداد جثة كريستيان أتسو هذا الصباح”ن بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف: “أقدم أحر التعازي لعائلته وأحبابه. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجميع على صلواتهم ودعمهم.”

كان مكان وجود الدولي الغاني مجهولاً بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة
كان مكان وجود الدولي الغاني مجهولاً بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة
انتظر أقارب أتسو تلقي الأخبار مع حدوث عمليات البحث والإنقاذ في تركيا
انتظر أقارب أتسو تلقي الأخبار مع حدوث عمليات البحث والإنقاذ في تركيا

هاتاي سبور ينعى لاعبه كريستيان أتسو

ووصفه نادي أتسو هاتاي سبور بأنه “شخص جميل” ، قائلاً إنه “لا توجد كلمات لوصف حزننا”.

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وقال النادي في تغريدة على تويتر: “جثمان لاعب كرة القدم كريستيان أتسو ، الذي فقد حياته تحت الأنقاض، في طريقها إلى مسقط رأسه غانا” ، بينما حجبوا صورة ملفهم الشخصي التي توشحت بالسواد حدادا.

وأضاف النادي: “لن ننساك يا أتسو. السلام عليكم انسان جميل. لا توجد كلمات لوصف حزننا. ارقد في سلام”.

نوادي أوروبية تنعى كريستيان أتسو

وكان نادي إيفرتون الذي لعب فيه أتسو من بين أول فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي نعت اللاعب.

وقال: “نشعر بحزن عميق إزاء أنباء اليوم عن العثور على كريستيان أتسو ميتا في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا في وقت سابق من هذا الشهر”.

واضاف: “أفكارنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه في هاتاي سبور وكل من تأثر بهذا الحدث المأساوي الذي أودى بحياة الكثيرين”.

من جانبه، قال نيوكاسل يونايتد – حيث قضى أتسو أربع سنوات من حياته المهنية فيه، إن أتسو “سيتذكره الجميع باعتزاز” من قبل الجميع في النادي.

وقال في نعيه عبر حساباته على مواقع التواصل:”نشعر بحزن عميق عندما علمنا أن كريستيان أتسو قد فقد حياته بشكل مأساوي في الزلازل المدمرة في تركيا”.

وأضف: “لاعب موهوب وشخص مميز ، سنظل دائمًا في نذكره باعتزاز من قبل لاعبينا وطاقمنا وأنصارنا. ارقد بسلام يا مسيحي.”

وكانت هناك آمال في إنقاذ الجناح السابق بعد وقوع الكارثة لأول مرة ، لكن هاتاي سبور والوكيل سيشير كشفا خلال الأسبوع الماضي أن هذه الادعاءات غير صحيحة .

وجرت العديد من عمليات البحث والإنقاذ في حطام المبنى الذي عاش فيه تانر سافوت ، المدير الرياضي لأتسو وهاتاي سبور – مع فقدان سافوت أيضًا.

المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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