السبت, فبراير 18, 2023
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الخليلي يُفحم الملحدين بتعليقه على بقاء أشخاص أحياء تحت أنقاض الزلزال لأيام دون طعام أو ماء

مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الحمد الخليلي اعتبر ذلك آية وعبرة يتعامى عنها الملاحدة

كتب باسل النجار
أحمد بن حمد الخليلي watanserb.com
أحمد بن حمد الخليلي
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وطن- قال المفتي العام بسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إن خروج أشخاص من تحت الأنقاض بعد أيام الزلزال وبقائهم أحياء دون طعام أو شراب، هو آية جلية ظاهرة تشير لوجود خالق عظيم وتدل على قدرته لكن الملحدين يتجاهلون هذه الآيات الواضحة الجلية، حسب وصفه.

مفتي عمان يفحم الملحدين باستشهاد من زلزال تركيا وسوريا

ويشار إلى أنه تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا 46 ألف إنسان، مع العثور على ناجين جدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان له نشره على حسابه الرسمي بتويتر متسائلا:”كم من آية بينة تتلألأ نورا يتعامى عنها المبطلون من الملاحدة والماديين.”

وتابع موضحا:”وكفى بما ظهر أخيرا في الزلزال الذي حدث في تركيا وفي سوريا من خروج أناس من تحت الأنقاض بعد أيام عاشوها في تلك الظلمات ما كان يصلهم إليها طعام ولا شراب ولا هواء، وقد خرجوا أحياء.”

واستطرد مفتي سلطنة عمان:”وكفى بها آية بينة على أن كل شيء مصرف بأمر الله، وأن الأسباب لا تفضي إلى مسبباتها إلا بقدره تعالى، ولكن الملحدين يجحدون ما هو أظهر من الشمس في رابعة النهار.”

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واستشهد المفتي في نهاية بيانه بقوله تعالى في سورة يوسف: “وَكَأَيِّن مِّنۡ ءَايَةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ يَمُرُّونَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ،أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.”

مفتي عمان يفحم الملحدين باستشهاد من زلزال تركيا وسوريا
مفتي عمان يفحم الملحدين باستشهاد من زلزال تركيا وسوريا

مفتي عمان يستنهض العرب والمجتمع الدولي لمساعدة ضحايا الزلزال

وكان مفتي سلطنة عمان ونظرا إلى الكارثة الأليمة التي حلت بإخواننا في الشمال السوري، وصعوبة وصول الإغاثة إليهم؛ قد ناشد في بيان سابق له المجتمع الدولي أن يُعنى بتذليل الصعاب؛ حتى تتيسر إغاثتهم.

وتابع في بيان رسمي له على تويتر:”وإذا كانت هذه مهمة دولية تضطلع بمسؤلياتها جميع الدول؛ فإن الدول الإسلامية عليها مسؤلية خاصة، والدول العربية منها مسؤليتها أخص.”

كما ناشد الشيخ أحمد الخليلي، محبي الخير أن يبادروا إلى إغاثة المنكوبين كلا بحسب سعته: خدمةً للإنسانية، وأداءً لحق الأخوة الإسلامية، وأن يراعوا إيصال ذلك إليهم بأيد أمينة حريصة على البر والإحسان.

وفي بيان آخر أصدره في بداية الكارثة، عبر مفتي عام سلطنة عمان، عن كامل تضامنه مع أسر الضحايا وعزائه لهم.

وقال وفق ما رصدت (وطن): “إنا لنواسي من أعماق قلوبنا الشعبين المسلمين الشقيقين الشعب السوري والشعب التركي، على المصاب الجلل بالكارثة التي أتت على كثير من الأعزة بسبب تأثير الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين العزيزين.”

وأضاف:”وندعو الله تعالى أن يدفع كل ضر مخوف عن الشعبين الشقيقين، وعن جميع المسلمين، ونسأل الله أن يتغمد الشهداء الأبرار في الحادث الجلل بواسع رحمته، وأن يعوض جميع الفاقدين خيرا ويؤجرهم في مصيبتهم، وتلك هي مصيبة الأمة جميعا.”

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا

ووفقا لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 40 ألفًا و642 شخصًا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى.

والسبت، أعلنت فرق الإنقاذ إنقاذ شخصين من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي جنوب تركيا بعد 13 يوما على وقوع الزلزال.

والخميس الماضي، أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مليار دولار، لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص من متضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا مؤخرا.

وقالت المنظمة الدولية -في بيان- إن النداء الجديد هدفه توفير الموارد لمنظمات الإغاثة لتكثيف عملياتها، ودعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة التركية في مجالات تشمل الأمن الغذائي والحماية والتعليم والمياه والمأوى.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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