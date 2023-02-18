السبت, فبراير 18, 2023
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حياتنا

“الحلق اللي عامل قلق”.. كم يبلغ سعر أقراط أحلام العجيبة في “الليلة الماسية”؟!

تعتبر مجوهرات كارتييه المفضلة لدى أحلام وسبق أن أطلت بعقد طويل منها مكون من 1299 قطعة من الألماس الأبيض بجانب 19 قطعة من الزمرد

كتب رفيف عبدالله
حفل أحلام في الرياض
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وطن– خطفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الأنظار بأقراطها الضخمة التي ارتدتها في حفلها بالرياض.

الليلة الماسية

وظهرت أحلام في الحفلة التي حملت عنوان: “الليلة الماسية”، على مسرح أبو بكر سالم، في البوليفارد رياض سيتي، بفستان أبيض ظهرت به كأنها عروس في ليلة زفافها.

أحلام في الحفلة التي حملت عنوان: "الليلة الماسية"
أحلام في الحفلة التي حملت عنوان: “الليلة الماسية”

لكن “الحلق” أو الأقراط، التي ارتدتها أحلام، كانت ضخمة جداً، إلى الدرجة التي جعلت الأنظار تتجه إليه فقط، دون التركيز على بقية التفاصيل.

وشبّه الجمهور حلق أحلام، بالثريا أو النجف الذي يتم تزيين الأماكن الواسعة به.

وجاء في التعليقات: “الحلق تعبك وتعبنا والله”.

وسخر آخر: “ادنك : سنلتقي عند الله”.

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وتساءل متابع: “شنو الثريا لي لبستها”.

وتخيلت ناشطة أن أذنها لن تبقى مكانها، وكتبت: “اذنك قاعده في راسك ولا طاحت؟”.

أسعار مجوهرات أحلام

وحاول بعضهم تخيل سعر الأقراط، خاصة وأن أسعار مجوهرات أحلام دائماً ما تثير الصدمة.

وسبق أن ارتدت عقداً يجمع بين الألماس الأبيض والأصفر من دار مجوهرات ناصولي يصل سعره إلى مليونَي دولار.

وفي اليوم الوطني السعودي، ارتدت الفنانة الإماراتية عقداً من دار سامر حليمة للمجوهرات.

 

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ضمّ العقد 280 قيراطاً من الزمرد الكولومبي الأخضر النادر مع قطع من الألماس الأصفر.

وتم تزيينه أيضاً بقطع صغيرة من الألماس الأبيض عالي الجودة، ويبلغ سعره 7 مليون دولار.

وارتدت مع العقد، أقراطاً بنفس التصميم والقطع النادرة، ويصل سعرها إلى مليون دولار.

عقد فريد من كارتييه

وشاركت أحلام في أحد البرامج، وظهرت بالحلقة الأخيرة بعقد فريد من عدة طبقات من قطع الألماس النادر.

يبلغ ثمن العقد 47 مليون دولار

ويصل سعره إلى 47 مليون دولار، في واحدة من أغلى القطع التي ارتدتها الفنانة الإماراتية.

وتعتبر مجوهرات كارتييه، المفضلة لدى أحلام، وسبق أن أطلّت بعقد طويل منها مكوّن من 1299 قطعة من الألماس الأبيض، بجانب 19 قطعة من الزمرد.

ويبلغ ثمن عقد كارتييه 540 ألف دولار.

ونسّقتها أحلام مع أقراط تحتوي على 98 قطعة من الألماس، بجانب 6 قطع من الزمرد.

ووصل سعرها إلى 118 ألف دولار.

لإكمال الإطلالة، أضافت أحلام خاتم الفهد من العقيق الأسود والألماس مع عيون من الزمرد ووصل سعره 189 ألف دولار.

واشترت أحلام نسخة ثانية من الطقم، مصنوعة من الزفير الأزرق بدلاً من الزمرد.

أحجار الزمرد

ولأنها تعشق أحجار الزمرد، ضمت أحلام إلى مجموعة مجوهراتها عقداً من الألماس الأبيض والزمرد متعدد الطبقات.

وتم ترصيع المجموعة بـ2463 قطعة من الألماس مع 7 قطع من الزمرد كبير الحجم، و331 قطعة زمرد صغيرة.

ويبلغ ثمنه مليونَي دولار و300 ألف.

تمتلك أحلام أيضاً عقد المهراجا باتيالا الهندي والنادر من دار كارتييه.

عقد المهراجا باتيالا

ويضم العقد 3930 قطعة من الألماس، ويتكون من 5 صفوف من الألماس. وينتهى بحجر كبير ونادر من الألماس الأصفر.

ويقدّر سعر هذه القطعة الفنية النادرة، بملايين الدولارات.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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