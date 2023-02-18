الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

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وطن– شهدت الدقائق الأخيرة قبيل انطلاق مباراة شبيبة القبائل الجزائري مع الوداد المغربي ضمن مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت على أرض ملعب “5 جويليه” بالجزائر، حالةً من التوتر والترقب بعد اعتراض الفريق المغربي وتقدّمه بشكوى لممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب عدم وجود العلم المغربي.

ووفقاً لوسائل إعلامية مغربية عديدة وناشطين عبر موقع التدوين المصغر “تويتر“، فقد تدخّل ممثلو “الكاف” لدى السلطات الجزائرية، التي اضطرت إلى إنزال العلم الجزائري من الملعب بدل رفع العلم المغربي والاكتفاء بعلم الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتداول الناشطون صوراً لملعب “5 جويلية”، تظهر قيام السلطات الجزائرية بإنزال العلم الجزائري حتى لا يتم رفع العلم المغربي على أرض الملعب.

#الجزائر هي أول بلد في العالم تفضل انزال علمها الوطني في قلب عاصمتها فقط لكي لا ترفع علم جارها #المغرب خلال مباراة رياضية تجمع البلدين . تصرف غريب عجيب pic.twitter.com/OocornQkDq — سالي🪞 (@MhrS4569) February 17, 2023

إسقاط علم الجزائر في الجزائر

الوداد يرفض لعب المباراة إلا بعد رفع علم المغرب أو إسقاط علم الجزائر فتم إسقاط علم الجزائر pic.twitter.com/gW1VnFBxZA — Ignofighter (@BensSamdo) February 17, 2023

وطالبت إدارة الفريق الأحمر “الكاف” برفع العلم المغربي، أو إنزال العلم الجزائري في ملعب المباراة، قبل أن يتم إنزال علم بلد الفريق المضيف.

اعتراض مغربي قبل المباراة

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وقال مصدر من داخل نادي الوداد الرياضي لجريدة “العمق”، إن الكاتب الإداري لفريق الوداد الرياضي قدّم اعتراضاً قبل المباراة التي تدخل ضمن منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأصرّت بعثة الوداد الرياضي على ضرورة تواجد علم المغرب، لكنّ إدارة الملعب الذي يحتضن اللقاء رفضت الأمر فقامت بإزالة علم الجزائر أيضاً.

السطات الجزائرية تجرّد مصور البعثة المغربية من معدات التصوير

يشار إلى أن السلطات الجزائرية قامت بتجريد المصور الذي رافق بعثة نادي الوداد الرياضي من معدات التصوير بمطار الجزائر، تأهّباً لإجراء مباراة الجولة الثانية ضمن منافسات عصبة الأبطال.

وكان فريق الوداد الرياضي شدّ الرحال صوب الجزائر في رحلة جوية عبر تونس، تأهّباً لمواجهة نادي شبيبة القبائل الجزائري لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وألحق شبيبة القبائل الجزائري الخسارة بضيفه الوداد حامل اللقب 1-صفر، الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.