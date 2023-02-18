السبت, فبراير 18, 2023
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الهدهد

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

القرار جاء بعد اعتراض الوداد المغربي على رفع العلم الجزائري دون المغربي في مباراته مع شبيبة القبائل

كتب سالم حنفي
الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب watanserb.com
الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب
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وطن– شهدت الدقائق الأخيرة قبيل انطلاق مباراة شبيبة القبائل الجزائري مع الوداد المغربي ضمن مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت على أرض ملعب “5 جويليه” بالجزائر، حالةً من التوتر والترقب بعد اعتراض الفريق المغربي وتقدّمه بشكوى لممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب عدم وجود العلم المغربي.

ووفقاً لوسائل إعلامية مغربية عديدة وناشطين عبر موقع التدوين المصغر “تويتر“، فقد تدخّل ممثلو “الكاف” لدى السلطات الجزائرية، التي اضطرت إلى إنزال العلم الجزائري من الملعب بدل رفع العلم المغربي والاكتفاء بعلم الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتداول الناشطون صوراً لملعب “5 جويلية”، تظهر قيام السلطات الجزائرية بإنزال العلم الجزائري حتى لا يتم رفع العلم المغربي على أرض الملعب.

وطالبت إدارة الفريق الأحمر “الكاف” برفع العلم المغربي، أو إنزال العلم الجزائري في ملعب المباراة، قبل أن يتم إنزال علم بلد الفريق المضيف.

اعتراض مغربي قبل المباراة

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وقال مصدر من داخل نادي الوداد الرياضي لجريدة “العمق”، إن الكاتب الإداري لفريق الوداد الرياضي قدّم اعتراضاً قبل المباراة التي تدخل ضمن منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأصرّت بعثة الوداد الرياضي على ضرورة تواجد علم المغرب، لكنّ إدارة الملعب الذي يحتضن اللقاء رفضت الأمر فقامت بإزالة علم الجزائر أيضاً.

السطات الجزائرية تجرّد مصور البعثة المغربية من معدات التصوير

يشار إلى أن السلطات الجزائرية قامت بتجريد المصور الذي رافق بعثة نادي الوداد الرياضي من معدات التصوير بمطار الجزائر، تأهّباً لإجراء مباراة الجولة الثانية ضمن منافسات عصبة الأبطال.

وكان فريق الوداد الرياضي شدّ الرحال صوب الجزائر في رحلة جوية عبر تونس، تأهّباً لمواجهة نادي شبيبة القبائل الجزائري لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وألحق شبيبة القبائل الجزائري الخسارة بضيفه الوداد حامل اللقب 1-صفر، الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

المصدرتويتر ، العمق ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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