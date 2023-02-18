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ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

الدون قاد العالمي لصدارة الدوري السعودي وسط منافسة محتدمة

كتب خالد السعدي
طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة لرونالدو watanserb.com
طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة لرونالدو
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وطن– وجّهت طفلة بريطانية، رسالة مؤثرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما جاءت خصيصاً للمملكة العربية السعودية، لتشجيع الدون وهي ترتدي قميص نادي النصر.

والتُقطت صورة للطفلة، وهي تجلس في المدرجات وترتدي قميص النصر، وتوجّه رسالة لرونالدو.

وقالت الطفلة في رسالتها المؤثرة: “كريستيانو.. أنت الأفضل بالتاريخ، أتيت من بريطانيا لرؤيتك، أود أن أحصل على صورة معك”.

رونالدو يُعيد النصر لصدارة الدوري السعودي

كروياً، أعاد رونالدو فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1، أمس الجمعة، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وصنع رونالدو هدفي فريقه بتمريرتين حاسمتين إلى عبد الرحمن غريب الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ17، وعبدالله مادو مسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ78، بعدما تعادل الضيوف عبر الإسباني ألفارو مدران مطلع الشوط الثاني الـ47.

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وهذا هو الفوز الثاني توالياً للنصر بعد الأول على مضيفه الوحدة برباعية نظيفة حملت توقيع رونالدو، والثاني عشر له هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، استعاد نادي النصر الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف أمام نادي الاتحاد الذي كان انتزعها مؤقتاً يوم الخميس بفوزه على مضيفه الاتفاق 3-صفر، والشباب الفائز على أبها بهدفين نظيفين في افتتاح المرحلة.

غضب رونالدو بين الشوطين

ولفت رونالدو الأنظار بلقطة غضب عارم، مع انتهاء الشوط الأول، بسبب عدم احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريقه، بالرغم من وجود لمسة يد واضحة على مدافع التعاون.

وظهر رونالدو وهو يصرخ للحكام: “لمسة يد.. لمسة يد”، باللغة الإنجليزية، في أثناء خروجه لغرفة تغيير الملابس.

وحضر اللقاء عائلة رونالدو من المدرجات، وظهرت والدته مرتدية اللون الأصفر لون فريقه، بالإضافة إلى شقيقه هيوغو وبقية أفراد العائلة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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