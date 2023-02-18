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أمراض القلب والأوعية الدموية: هذا النوع من الطعام يؤدي إلى زيادة المخاطر

"السكريات الحرة يمكن أن تزيد المخاطر بنسبة 7٪.."

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
أمراض القلب والأوعية الدموية watanserb.com
أمراض القلب والأوعية الدموية

وطن– أظهرت دراسة بريطانية أن تناول نوع معين من الطعام سيزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن وزارة الصحة والوقاية الفرنسية، أوضحت أن أمراض القلب والأوعية الدموية؛ هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، والثاني في فرنسا بعد السرطان، كما أن 140000 شخصًا يموتون في المتوسط بسبب هذه الأمراض كل عام.

ومن بين أسباب هذه الأمراض، تُدرج السلطات العامة عوامل على غرار: التدخين والإجهاد وقلة النوم والكحول وقلة النشاط البدني، وكذلك سوء النظام الغذائي. وفي دراسة نشرت في مجلة BMC Medicine، كشف باحثون بريطانيون أن الاستهلاك العالي “للسكريات الحرة” من المحتمل أن يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

أمراض القلب والأوعية الدموية أو القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم
أمراض القلب والأوعية الدموية أو القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم

ما “السكريات الحرة” الموجودة في المشروبات السكرية وعصائر الفاكهة والحلويات؟

ولكن ما هي “السكريات الحرة“؟، إنها “تشمل السكريات الموجودة بشكل طبيعي في العسل والعصائر، بالإضافة إلى” السكريات المضافة” (الموجودة في تحضير الأطعمة أو المشروبات السكرية)، حسبما أوضحته هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA).

ووفقًا لما ترجمته “وطن”، فإنه للربط بين السكريات الحرة وأمراض القلب والأوعية الدموية، قام الباحثون في Oxford Population Health بتحليل البيانات من أكثر من 110،000 شخص مشارك في دراسة Biobank في المملكة المتحدة، والتي تم جمعها على مدار أكثر من 9 سنوات.

السكريات الحرة
السكريات الحرة

خلال هذا الوقت، تم قياس عادات الأكل للمشاركين من خلال تقييمين على الأقل. مجموع أمراض القلب والأوعية الدموية (أمراض القلب والسكتة الدماغية مجتمعة)، وأمراض القلب والسكتة الدماغية حدثت لـ4188 و3138 و1124 مشاركًا على التوالي، وفق بيان ينقل نتائج هذا العمل.

وللتذكير، يشير مصطلح “أمراض القلب” إلى الأمراض التي تؤثر على وظيفة القلب، كما يوضح المعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم. من ناحية أخرى، تشير أمراض القلب والأوعية الدموية إلى جميع أنواع الأمراض التي تصيب بالتحديد القلب أو الأوعية الدموية.

النظام الغذائي
النظام الغذائي

لتحديد أصل اضطرابات القلب والأوعية الدموية، قام المؤلفون بفحص النظام الغذائي للمشاركين وخاصة تناول الكربوهيدرات أي جميع السكريات الموجودة في الطعام. وفي حين أن إجمالي تناول الكربوهيدرات لم يكن مرتبطًا بنتائج أمراض القلب والأوعية الدموية، لاحظ الباحثون أن السكر الحرّ يتركّز في المشروبات السكرية وعصائر الفاكهة والحلويات، ناهيك بأنه كان مرتبطًا بزيادة مخاطر الإصابة بجميع أمراض القلب والأوعية الدموية.

أمراض القلب والأوعية الدموية: السكريات الحرة يمكن أن تزيد المخاطر بنسبة 7٪

تشير النتائج إلى أنه “لكل زيادة بنسبة 5٪ في إجمالي الطاقة من السكريات الحرة، كان الخطر المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بنسبة 7٪. كما زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 6٪، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10٪.

السكريات الحرة تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية
السكريات الحرة تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أنه سيكون من الممكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفي الواقع، يقدر المؤلفون أن “تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”. وللقيام بذلك، سيكون من الضروري استبدال استهلاك السكريات الحرة الموجودة في المشروبات السكرية باستهلاك السكريات غير الحرة الموجودة في الفاكهة على سبيل المثال.

وبالإضافة إلى ذلك، يوصي الباحثون باستبدال نشاء الحبوب المكرر بنشا الحبوب الكاملة، الموجود في الخبز أو المعكرونة الكاملة، على سبيل المثال.

المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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