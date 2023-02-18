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أشرف حكيمي بعكازات وجبيرة في قدمه.. صورة أثارت الجدل بعد الإعلان عن إصابته (شاهد)

الصورة مضللة وقديمة نشرها "حكيمي" عام 2019، بعد إصابته حينما كان لاعبًا في صفوف بروسيا دورتموند الألماني

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي بعكازات watanserb.com
اصابة اشرف حكيمي في مباراة الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
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وطن– تزامناً مع إعلان نادي باريس سان جيرمان عن إصابه لاعبه المغربي أشرف حكيمي بعد المباراة الأخيرة مع بايرن ميونخ، تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له وهو يستند إلى عكازين، ادّعت أنّها عقب إصابته في المباراة الأخيرة.

من جانبه، كشف موقع “مسبار” لتقصي الأخبار المضللة عن أن الصورة المتداولة “مضلله”، مؤكداً أنها قديمة وليست بعد إصابة أشرف حكيمي مؤخرًا، إذ نشرها اللاعب المغربي في حسابه على موقع انستغرام، في الأول من إبريل/نيسان عام 2019، بعد إصابته حينما كان لاعبًا في صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

 

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بروسيا دورتموند يعلن إصابة حكيمي

وفي الأول من إبريل 2019، أعلن نادي بروسيا دورتموند عن إصابة مدافعه أشرف حكيمي، خلال مباراة الفريق ضد فولفسبورغ في الدوري الألماني.

وأوضح النادي حينها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، أنّ تشخيص إصابة حكيمي هو كسر بمشط قدمه، كان يتطلب إجراء عملية جراحية.

إصابة أشرف حكيمي

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وجاء تداول الادّعاء بعدما أعلن كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن إصابة أشرف حكيمي، في مباراة ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

أشرف حكيمي تحامل على نفسه

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بخسارة فريق باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل، يوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط الجاري: “لا يمكن تحديد مدة غياب حكيمي، لقد تحامل على آلامه كثيرًا في مباريات كأس العالم مع منتخب المغرب، حاولنا قدر الإمكان تجهيزه للعودة، وواجهنا صعوبة في الاعتماد عليه خلال المباراة السابقة أمام موناكو”.

أشرف حكيمي اشتكى من آلام عضلية

وعن سبب استبدال حكيمي بين شوطي المباراة، قال: “الليلة خاطرنا بإشراكه أمام بايرن ميونخ، ولسوء الحظ، اشتكى من آلام عضلية بسرعة كبيرة، ولا أعرف هل إصابة حكيمي شد عضلي أم تمزق أم إجهاد، ولست متأكدًا من مدة غيابه”.

بيان باريس سان جيرمان عن إصابة أشرف حكيمي

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أعلن الجمعة إصابة نجمه المغربي أشرف حكيمي في عضلة الساق الخلفية، وذلك قبل مباراة فريقه ضد ليل في الدوري المحلي.

وكان حكيمي خرج في نهاية الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (صفر-1) الثلاثاء الماضي، على ملعب بارك دي برانس.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن حكيمي “يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية للساق اليسرى وسيخضع للعلاج في الأيام المقبلة”.

ولعب حكيمي دوراً رئيساً في بلوغ منتخب بلاده نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، في إنجاز أفريقي وعربي غير مسبوق.

المصدرتويتر ، مسبار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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