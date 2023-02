أشرف حكيمي بعكازات وجبيرة في قدمه.. صورة أثارت الجدل بعد الإعلان عن إصابته (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تزامناً مع إعلان نادي باريس سان جيرمان عن إصابه لاعبه المغربي أشرف حكيمي بعد المباراة الأخيرة مع بايرن ميونخ، تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له وهو يستند إلى عكازين، ادّعت أنّها عقب إصابته في المباراة الأخيرة.

من جانبه، كشف موقع “مسبار” لتقصي الأخبار المضللة عن أن الصورة المتداولة “مضلله”، مؤكداً أنها قديمة وليست بعد إصابة أشرف حكيمي مؤخرًا، إذ نشرها اللاعب المغربي في حسابه على موقع انستغرام، في الأول من إبريل/نيسان عام 2019، بعد إصابته حينما كان لاعبًا في صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

وفي الأول من إبريل 2019، أعلن نادي بروسيا دورتموند عن إصابة مدافعه أشرف حكيمي، خلال مباراة الفريق ضد فولفسبورغ في الدوري الألماني.

وأوضح النادي حينها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، أنّ تشخيص إصابة حكيمي هو كسر بمشط قدمه، كان يتطلب إجراء عملية جراحية.

Achraf Hakimi will miss the for the rest of the season due to a broken metatarsal.

Wishing you a speedy recovery, Achraf! pic.twitter.com/DDiQGXIre3

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 1, 2019