الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

هل تستيقظ قبل المنبه بدقائق قليلة؟.. إليك السبب

لا داعي للقلق إذا كنت تستيقظ قبل دقائق أو حتى ساعات من المنبه

كتب ايمان الباجي
هل تستيقظ قبل المنبه بدقائق قليلة؟.. إليك السبب watanserb.com
هل تستيقظ قبل المنبه بدقائق قليلة؟
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وطنينزعج الكثير منا من صوت المنبه كل صباح. ولكن بمرور الوقت قد نتعود على الإستيقاظ في موعدنا دون منبه. فما السر وراء ذلك؟

لماذا نستيقظ قبل المنبه؟

الاستيقاظ قبل دقائق أو حتى ساعات من المنبه هي حالة شائعة. وعلى الرغم من أن ذلك أمر مزعج في بعض الأحيان، إلا أنه أمر طبيعي تمامًا، خاصة إذا كنت تلتزم بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة كل يوم، كما تقوله سودها تالافاجولة، الحاصلة على دكتوراه في الطب.

في الواقع، الاستيقاظ قبل المنبه دليل على أن الشخص ينام بشكل صحيح، حيث تشرح قائلة:”هذا يدل على أننا دربنا أجسادنا على النوم والاستيقاظ في وقت معين، حتى دون الحاجة إلى منبه. وإيقاع الساعة البيولوجية قابل للتدريب للغاية.”

الإيقاع اليومي

الإيقاع اليومي أو الدورة اليومية هي ساعة داخلية طبيعية تنظم دورة النوم والاستيقاظ، حسب تالافاجولة.

الاستيقاظ قبل دقائق من المنبه هي حالة شائعة

مع حلول الظلام في المساء، يرسل دماغك إشارات إلى الجسم لإنتاج الميلاتونين حتى تبدأ في الشعور بالنعاس. عندما ترى ضوءًا في الصباح، يتوقف الجسم عن إنتاج الميلاتونين وتشعر بالتالي بمزيد من اليقظة.

تشير تالافاجولا إلى أن الحصول على وقت نوم محدد ووقت استيقاظ محدد يمكن أن يجعل هذا الإيقاع أكثر دقة، لدرجة أن جسمك يعرف تمامًا متى يبدأ اليوم بالضبط.

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قائلة في هذا السياق:”بشكل أساسي، قمتَ بتدريب جسمك على القيام بذلك. لا داعي للقلق، وفي الواقع، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك.”

متى تكون قلقا بشأن الاستيقاظ مبكراََ؟

إذا كنت تحصل على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة وتشعر بالراحة عند الاستيقاظ – حتى إذا استيقظت قبل المنبه، فلا داعي للقلق، كما تقول الدكتورة تالافاجولا.

لماذا نستيقظ قبل المنبه؟

من ناحية أخرى، يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تستيقظ باستمرار قبل المنبه ولا تشعر بالراحة، أو إذا كنت لا تزال متعبًا بعد حصولك على سبع إلى ثماني ساعات من النوم، لأن هذا يمكن أن يكون من علامات اضطراب النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم، أو مشكلة أخرى مثل فرط نشاط المثانة أو القلق أو الاكتئاب، وفقا لما أورده موقع “livestrong“.

المصدرموقع livestrong، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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