هل تزوج رونالدو وجورجينا؟.. صورة لم ينتبه لها أحد أثارت الشكوك (شاهد)

وطن– كان من الممكن أن يتخذ كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز خطوة مهمة في علاقتهما ، كما تردد منذ يوم الثلاثاء الماضي ، عندما شاركت عارضة الأزياء ، بمناسبة عيد الحب ، صورة أثارت الشكوك حول إمكانية زواجها سراً من لاعب كرة القدم البرتغالي.

ووفقا لموقع “20minutos ” الإسباني، نشرت بطلة برنامج Netflix الواقعي “جورجينا” صورة عبر خاصية “لإستوري” على “انستغرام”، ظهر كلاهما يتناول العشاء في مطعم ياباني في المملكة العربية السعودية في يوم عيد الحب.

مع زوجي

وقال الموقع أن ما في الصورة ، لفت العديد من التفاصيل الانتباه، مثل البتلات التي تزين مائدة العشاء. ومع ذلك، فإن أكثر ما لفت الانتباه هو الخاتم الرائع الذي ارتدته العارضة في يدها اليسرى ، بالإضافة إلى التسمية التوضيحية التي رافقت الصورة: “مع زوجي”.

قوانين السعودية لا تسمح بالعيش معا دون زواج

وأشار الموقع إلى أن الارتباط بين الرياضي والعارضة من شأنه أيضًا أن يعزز تعايشهما في بلد الشرق الأوسط حيث انتقلوا مؤخرًا بسبب عقد كريستيانو رونالدو لكرة القدممع نادي النصر، لا تسمح القوانين للأزواج بالعيش معًا دون زواج.

ووضح الموقع أنه في الوقت الحالي ، من غير المعروف ما إذا كان هناك حفل زفاف رسمي أم لا ، حيث لم يتحدث أي منهما عنه. وبالمثل ، كانت نوايا الزواج واضحة من العرض الأول للفيلم الوثائقي لذي عرض مؤخرا.

وقالت “جورجينا” خلال حديثها في الفيلم الوثائقي: “مثل أي امرأة أحب ، في مرحلة ما سيكون هناك حفل زفاف مع شريكي. ولكن الآن لدينا العديد من الأشياء في الاعتبار وفي أيدينا ، والآن لا يمثل ذلك أولوية. لا يعتمد علي … أتمنى أن تأتي فرصة ليقول سأفعل”.