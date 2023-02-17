الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

هبة عبوك تثير اعتراض سيدة محجبة عارية الساقين داخل مركز تجميل..شاهد ما فعلته!

السيدة طالبتها بالتوقف عن تصويرها!

كتب سالم حنفي
هبة عبوك مع سيدة محجبة watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– تواصل الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، زوجة لاعب المنتخب المغربي ونجم فريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي إثارة الجدل بفيديوهاتها التي تنشرها بين الحينة والأخرى.

وبعد ساعات قليلة فقط من نشها فيديو لنفسها بملابس داخلية وهي تقوم بتجربة جهاز ليزر لشد البطن، نشرت هبة عبوك مقطع فيديو خلال تواجدها في أحد مراكز التجميل.

وعبر خاصية “الاستوري” على حسابها على انستغرم، نشرت هبة عبوك مقطع فيديو لسيدة محجبة تقوم وهي تقوم بعمل “باديكير” لأظفار قدميها ويديها.

الغريب أن السيدة المحجبة قامت بالكشف عن ساقيها بشكل كامل، دون أن تظهر هبة عبوك صورة وجهها وتكشف عن شخصيتها.
وبحسب الفيديو، فقط ظهرت السيدة المحجبة لحظة اعتراضها على تصويرها، حيث قالت لحظة توجه الكاميرا نحوها بالعربية: “لا لا”.

هبة عبوك بملابس داخلية فقط

وكانت هبة عبوك قد أثرت موجة من الجدل بعد نشرها عبر “انستغرام”، لحظة تجربتها جهازاً لتقوية عضلات الجسم.

وظهرت هبة عبوك بالفيديو الذي شاركته عبر خاصية الستوري في “انستغرام“، وهي ترتدي ملابس داخلية فقط، وتضع الجهاز على بطنها.

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وبدت زوجة أشرف حكيمي، تونسية الأصل، سعيدة وفي غاية الاسترخاء، موجهةً الشكر للشركة المُصنعة.

تضامن هبة عبوك مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

ويأتي نشر هبة عبوك لهذه الفيديوهات، بعد أن انهت حالة حزنها على ضحايا الزلزال الذ ضرب تركيا وسوريا قب أيام، حيث هبرت عن تضامنها مع ضحاياه.

وظهرت هبة عبوك، في مقطع فيديو وهي تدعو لإنقاذ الأطفال في سوريا وتركيا، بعد الكارثة التي حلّت بالمنطقة.

وحثّت زوجة أشرف حكيمي، متابعيها على سرعة التبرع عبر مؤسسة “أنقذوا الأطفال” الإسبانية، قائلة: “أُجبر آلاف الفتيان والفتيات على مغادرة منازلهم في ليلة شديدة البرودة دون مأوى. تعاون الآن مع صندوق الطوارئ الخاص بمؤسسة أنقذوا الأطفال، وساعدنا في الاهتمام بسرعة بضحايا الزلزال من الأطفال”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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