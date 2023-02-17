نجمة تلفزيون الواقع “كاز كروسلي” مرعوبة وترتجف بسبب ما حدث معها في سجن دبي! (شاهد)

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وطن– تم إطلاق سراح نجمة برنامج المواعدة الشهير “لوف آيلاند” كاز كروسلي، من سجن الجحيم في دبي، كما وصفته.

“أكثر تجربة مرعبة”

وقالت البريطانية كاز كروسلي: “لقد كانت أكثر تجربة مرعبة في حياتي”.

قالت كاز (28 سنة)، لأصدقائها، إنها كانت محتجزة مع 30 امرأة لعدة أيام في الإمارات العربية المتحدة.

تم إطلاق سراحها دون توجيه تهمة لها بعد استجوابها بشأن مقطع فيديو قديم لها وهي تستنشق مادة مُخدرة.

كابوس السجن

أخبرت نجمة تلفزيون الواقع المنهارة زميلتها كيف تم حبسها في حرارة 30 درجة مئوية، وتركت لأيام، مرتبكة وخائفة.

كانت كاز على وشْك مغادرة الإمارات العربية المتحدة حيث انتهى أخيرًا كابوس زنزانتها.

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كشفت صحيفة ذا صن أمس، كيف تم احتجازها في مطار أبو ظبي يوم الاثنين للاشتباه في جرائم مخدرات، بعد توقيفها في أثناء رحلة متجهة إلى تايلاند.

فيديو التعاطي قبل عامين

تم نقلها على الفور لاستجوابها من قبل رجال شرطة دبي كجزء من تحقيق في مقطع فيديو عمره عامان.

وأظهرت اللقطات، التي كشفت عنها الصحيفة، أنها ترتدي فستانًا برتقاليًا وتستنشق مادة بيضاء مشبوهة في حفل أقيم في دبي.

If the Dubai police get a ‘sniff’ of this, Kaz Crossley is looking to get back to that love island prison life ! I say, let the girl snort in peace ffs 🤦‍♀️ PS who ever filmed this and sold it to the sun newspaper is the definition of trust issues ! pic.twitter.com/mGdSYTVaYg — Mr B (@mrbhalili) December 5, 2021

ولكن بما أن السلطات الإماراتية لم يكن لديها مترجم، فقد تركت جاهلة بشأن سبب احتجازها، ولم يُسمح لها إلا بإرسال بريد إلكتروني واحد مراقب إلى صديقة لإخبار عائلتها بأنها محتجزة.

قالت كاز لصديقتها: “لم أحصل على محامٍ أو مترجم مناسب. لم أستطع حتى الاستحمام”.

وتابعت: “تم حبسي مع 30 امرأة أخرى، ولم يكن لدي أي فكرة عن سبب وجودي هناك لعدة أيام، لن يساعدني أحد. لقد كانت أكثر تجربة مرعبة في حياتي”.

قصص مرعبة

وقالت صديقتها بال: “إنها مرتعشة للغاية، وكانت أسوأ الأفكار تدور في ذهنها”.

وتابعت: “تذكرت قصصًا عن البريطانيين الذين يتعرضون للضرب لسنوات وسنوات في هذه البلدان بشأن قضايا المخدرات”.

لم يكن لدى كاز مخدرات، لكنها كانت مرتبطة بشخص آخر تبحث عنه الشرطة في رحلة سابقة، ولهذا السبب قاموا باعتقالها.

“براءة أخيراً”

في النهاية، تمكنت كاز من الجلوس مع الشرطة وتقديم المساعدة الكاملة في تحقيقاتهم. ثم أطلق سراحها بدون تهمة.

وتابعت بال: “إنها مرتاحة بشكل لا يصدق. لم تستطع الانتظار للوصول إلى المطار والابتعاد. إنها تجربة ستعيش معها إلى الأبد”.

وأكد رجال شرطة في دبي لصحيفة ذا صن، أنه تم توقيف كاز في أبو ظبي لارتكابها جريمة مخدرات مزعومة.

إذا تم اتهامها وإدانتها، فقد تواجه السجن ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة قدرها 5000 جنيه إسترليني.

تحقيقات وشكوك

وقالت صديقتها عن التجربة: “لقد تُركت بمفردها. كان فريق إدارتها يحاول الحصول على بعض الدعم لها ولكن في البداية قيل لوزارة الخارجية إنها ليست هناك. في النهاية، بدا أن المسؤولين عثروا عليها وشرحوا القليل مما كان يحدث”.

تم تمييز اسم مؤثرة الموضة والجمال كاز عند وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة.

من المطار تم نقلها إلى قسم التحقيقات الجنائية في مقر شرطة دبي.

ثم تم نقلها إلى قسم إبعاد المخالفين بمطار دبي الدولي الساعة 4 مساءً يوم الخميس، حيث تم احتجازها في زنزانة أخرى قبل مغادرة الرحلة.

يحتوي المبنى الكئيب على جدران بارتفاع 30 قدمًا مع أسلاك شائكة صدئة ملتفة عبر الجزء العلوي. إنه محاط بسياج أخضر بطول 20 قدمًا بمزيد من الأسلاك الشائكة.

وعادت كاز إلى مركز شرطة أبوظبي أمس لاستكمال الأوراق ومواجهة الأسئلة الأخيرة.

“غير مذنبة”

وقالت الشرطة إنها ستنقل كاز إلى المطار حيث ستتمكن بعد ذلك من مغادرة البلاد.

وأكدوا أنها غير مذنبة بارتكاب أي جريمة.

احتلت كاز المركز الثالث في “لوف أيسلاند” على قناة ITV2 في عام 2018، ومن المقرر أن تظهر في برنامج “التحدي” على القناة الخامسة.

أمضت كثيراً من العام الماضي في تايلاند للقيام بعمل تطوعي.

يُعتقد أنها كانت في طريقها لمساعدة جمعية خيرية تايلندية عندما تم القبض عليها.