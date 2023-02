نجمة تلفزيون الواقع “كاز كروسلي” مرعوبة وترتجف بسبب ما حدث معها في سجن دبي! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تم إطلاق سراح نجمة برنامج المواعدة الشهير “لوف آيلاند” كاز كروسلي، من سجن الجحيم في دبي، كما وصفته.

وقالت البريطانية كاز كروسلي: “لقد كانت أكثر تجربة مرعبة في حياتي”.

قالت كاز (28 سنة)، لأصدقائها، إنها كانت محتجزة مع 30 امرأة لعدة أيام في الإمارات العربية المتحدة.

تم إطلاق سراحها دون توجيه تهمة لها بعد استجوابها بشأن مقطع فيديو قديم لها وهي تستنشق مادة مُخدرة.

أخبرت نجمة تلفزيون الواقع المنهارة زميلتها كيف تم حبسها في حرارة 30 درجة مئوية، وتركت لأيام، مرتبكة وخائفة.

كانت كاز على وشْك مغادرة الإمارات العربية المتحدة حيث انتهى أخيرًا كابوس زنزانتها.

كشفت صحيفة ذا صن أمس، كيف تم احتجازها في مطار أبو ظبي يوم الاثنين للاشتباه في جرائم مخدرات، بعد توقيفها في أثناء رحلة متجهة إلى تايلاند.

تم نقلها على الفور لاستجوابها من قبل رجال شرطة دبي كجزء من تحقيق في مقطع فيديو عمره عامان.

وأظهرت اللقطات، التي كشفت عنها الصحيفة، أنها ترتدي فستانًا برتقاليًا وتستنشق مادة بيضاء مشبوهة في حفل أقيم في دبي.

