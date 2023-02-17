الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا السابقة عارية الصدر في أكثر اللقطات إثارة! (شاهد)

ملابسها الجريئة طوال البطولة أثناء دعمها لمنتخب كرواتيا كان سبباً في إطلاق لقب أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية عليها

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا السابقة عارية الصدر في أكثر اللقطات إثارة! (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا السابقة
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وطن– أذهلت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، متابعيها، بلقطة لها أثناء غروب الشمس، وهي عارية الصدر، بعد تمرين رياضي متعرق.

استمرت إيفانا في نشر لقطات مثيرة بعد انتهاء كأس العالم

اقتحمت إيفانا نول عالم الشهرة خلال كأس العالم في قطر.

إثارة وإغراء

ملابسها الجريئة طوال البطولة أثناء دعمها لمنتخب كرواتيا، كان سبباً في إطلاق لقب أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية عليها.

ومنذ ذلك الحين استمرت ملكة جمال كرواتيا في نشر لقطات مشبعة بالإثارة والإغراء.

أعادت ملكة جمال كرواتيا نشر هذه الصورة لها من العام الماضي

إيفانا موجود حاليًا في المملكة المتحدة بعد أن احتل مانشستر سيتي، المرتبة الأولى متفوقاً على أرسنال يوم الأربعاء.

متوهجة

لكن إيفانا نول لم تترك لياقتها البدنية تفلت منها في إجازتها، حيث كانت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية في لندن.

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في أحدث صورها، ظهرت إيفانا متوهجة بعد جلسة تمرين مكثفة.

ثم أضافت صورة غير عادية أذهلت متابعيها، وهي تقف عارية الصدر في المحيط في رحلتها الأخيرة إلى جزر المالديف.

جمعة سعيدة

شاركت ملكة جمال كرواتيا اللقطة الأخيرة كمنشور على صفحتها مع تسمية توضيحية تقول “جمعة سعيدة”.

وكانت إيفانا قد توجهت إلى لندن لمشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في مواجهة على قمة الجدول يوم الأربعاء.

لكن لسوء الحظ بالنسبة لإيفانا ، لم تنته الليلة بشكل جيد مع فوز السيتي بنتيجة 3-1 واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعيش إيفانا في ميامي ، لكنها كانت مصممة على مشاهدة أرسنال في أكبر مباراة لهم هذا الموسم.
لقد حظيت إيفانا بضيافة وقميص صمم خصيصاً لها، والذي ظهر عليه كلمة “Knoll # 1” على ظهرها.

قامت ملكة جمال كرواتيا بارتداء القميص والتقاط الصور التي نشرتها على إنستغرام.

وكتبت إيفانا نول في تعليقها: “شكرًا لك أرسنال، سعيدة جدًا لوجودي هنا الليلة.. هيا بنا.”

 

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A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

على الرغم من النتيجة ، بدت إيفانا مستمتعة بنفسها بسبب أجواء المباراة الصاخبة.

كان العديد من متابعي إيفانا على إنستغرام البالغ عددهم 3.5 مليون متابعين سعداء عندما علموا أنها كانت مشجعة أرسنال.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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