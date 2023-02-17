الجمعة, فبراير 17, 2023
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مدير بي إن سبورت يسخر من ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. تغريدة أثارت الجدل وتطلبت الرد

محمد عمور أكد على أنه لم يسخر ولم تخطىء التعبير متهما مهاجميه بسوء النية وانعدام الأخلاق

كتب سالم حنفي
مدير بي إن سبورت محمد عمور watanserb.com
مدير بي إن سبورت محمد عمور
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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واستياء عارمة من تغريدة لمدير الأخبار في شبكة “بي أن سبورت”، المغربي محمد عمور، والتي اعتبرها البعض سخرية من ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وكان “عمور” قد غرد معلقا على النتاقادات التي وجهت للمساعدات الزراعية التي قدمها العاهل المغربي محمد السادس للغابون، قائلا:” الغابون دولة تزخر بالثروات الطبيعية مثل البترول (عضو بالأوپك) والغاز والحديد والمنغنيز واليورانيوم إلخ… لذلك لا يجوز المقارنة بينها وبين دول منكوبة بالحرب الاهلية والكوارث الطبيعية.

الأسمدة المغربية عنوان لشراكة رابح رابح مع عديد دول أفريقيا. شراكات مؤلمة أتفهم ذلك.”

تغريدة محمد عمور أثارت الكثير من لجدل والانتقادات على موقع تويتر، حيث اعتبرها الكثير ساخرة من مأساة كبيرة تعرض لها الشعبين التركي والسوري بفعل الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

وفي هذا السياق، انتقد الإعلامي الجزائري، قادة بن عمار تغريدة “عمور” قائلا:” “زيارة الغابون الآن افضل من الذهاب لدول منكوبة بالحرب الأهلية وبالكوارث الطبيعية”في اشارة الى تركيا وسوريا! هكذا قال محمد عمور، رئيس تحرير “بي إن سبورت“، متسائلا: “كيف تقبل إدارة القناة استمراره في منصبه؟ حتى أنه لم يتضامن مع المنكوبين وضحايا الزلزال؟”.

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كما علق الصحفي الجزائري، أحمد حفصي، على تغريدة “عمور”، قائلا:”محمد عمور، الصحفي المغربي رئيس تحرير شبكة قنوات @beINSPORTSNews يتهكم ويسخر من ضحايا زلزال سوريا أي سفالة ووقاحة !!”.

أما الصحفي الجزائري، زبير فاضل، فانتقد التغريدة، قائلا:”عن زيارة “أمير المؤمنين” إلى الغابون هكذا قال محمد عمور، رئيس تحرير @beINSPORTSNews الغابون أحسن من سوريا!!!”.

محمد عمور يرد على الحملة ضده

من جانبه، رد محمد عمور على الاتهامات التي وجهت له بالسخرية من سوريا وتركيا قائلا: “سبحان الله لم أسخر من سوريا بل أخطأت التعبير ؟ لا نهائيا لم أسخر ولم أخطئ التعبير”.

وأضاف قائلا موجها حديثه على ما يبدو لقادة بن عمار الذي قاد حملة الهجوم عليه: ” أنا مسؤول عن كلامي لا عن قدرتك على الفهم. نصيحة قم لمرة واحدة في حياتك بعملك الصحفي دون تعليمات من الضابط رئيس التحرير المركزي واسأل عني مواطنيك الذين يعرفونني. لو لديك أخلاق أكيد ستخجل من نفسك.”

وقال في تغريدة أخرى:” حين يتحالف سوء النية مع انعدام الأخلاق والغباء تكون النتيجة أنني أسخر من كارثة إنسانية مست شعبا لي فيه عشرات الإخوان والأحباء. تساءلتم أليس هناك مَنّ في صورة ملك المغرب مع رئيس الغابون أمام أسمدة مغربية ؟ أجبت بحسن نية أن الموضوع مختلف لأن الغابون دولة غنية. فأين السخرية ؟”.

محمد السادس يقدم مساعدات زراعية للغابون

يشار إلى ان هذه الحملة المتشنجة جاءت بعد الإعلان عن تقديم العاهل المغربي محمد السادس مساعدات زراعية (أسمدة) لدولة الغابون التي يزورها ويقيم فيها حاليا منذ نحو شهر، في حين لم يعلن المغرب رسميا عن تقديم أية مساعدات لضحايا الزلزال في كل من تركيا وسوريا.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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