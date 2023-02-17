مدير بي إن سبورت يسخر من ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. تغريدة أثارت الجدل وتطلبت الرد

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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واستياء عارمة من تغريدة لمدير الأخبار في شبكة “بي أن سبورت”، المغربي محمد عمور، والتي اعتبرها البعض سخرية من ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وكان “عمور” قد غرد معلقا على النتاقادات التي وجهت للمساعدات الزراعية التي قدمها العاهل المغربي محمد السادس للغابون، قائلا:” الغابون دولة تزخر بالثروات الطبيعية مثل البترول (عضو بالأوپك) والغاز والحديد والمنغنيز واليورانيوم إلخ… لذلك لا يجوز المقارنة بينها وبين دول منكوبة بالحرب الاهلية والكوارث الطبيعية.

الأسمدة المغربية عنوان لشراكة رابح رابح مع عديد دول أفريقيا. شراكات مؤلمة أتفهم ذلك.”

الغابون دولة تزخر بالثروات الطبيعية مثل البترول (عضو بالأوپك) والغاز والحديد والمنغنيز واليورانيوم إلخ… لذلك لا يجوز المقارنة بينها وبين دول منكوبة بالحرب الاهلية والكوارث الطبيعية. الأسمدة المغربية عنوان لشراكة رابح رابح مع عديد دول أفريقيا. شراكات مؤلمة أتفهم ذلك. — Mohammed Ammor (@ammorm) February 16, 2023

تغريدة محمد عمور أثارت الكثير من لجدل والانتقادات على موقع تويتر، حيث اعتبرها الكثير ساخرة من مأساة كبيرة تعرض لها الشعبين التركي والسوري بفعل الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

وفي هذا السياق، انتقد الإعلامي الجزائري، قادة بن عمار تغريدة “عمور” قائلا:” “زيارة الغابون الآن افضل من الذهاب لدول منكوبة بالحرب الأهلية وبالكوارث الطبيعية”في اشارة الى تركيا وسوريا! هكذا قال محمد عمور، رئيس تحرير “بي إن سبورت“، متسائلا: “كيف تقبل إدارة القناة استمراره في منصبه؟ حتى أنه لم يتضامن مع المنكوبين وضحايا الزلزال؟”.

"زيارة الغابون الآن افضل من الذهاب لدول منكوبة بالحرب الأهلية وبالكوارث الطبيعية"في اشارة الى #تركيا_وسوريا!

هكذا قال محمد عمور، رئيس تحرير @beINSPORTSNews!

كيف تقبل إدارة @beINSPORTS استمراره في منصبه؟

حتى أنه لم يتضامن مع المنكوبين وضحايا #الزلزال؟#عمور_يسخر_من_تركيا_وسوريا pic.twitter.com/4nJEjMaJZV — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) February 16, 2023

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كما علق الصحفي الجزائري، أحمد حفصي، على تغريدة “عمور”، قائلا:”محمد عمور، الصحفي المغربي رئيس تحرير شبكة قنوات @beINSPORTSNews يتهكم ويسخر من ضحايا زلزال سوريا أي سفالة ووقاحة !!”.

محمد عمور، الصحفي المغربي رئيس تحرير شبكة قنوات @beINSPORTSNews يتهكم ويسخر من ضحايا زلزال #سوريا

أي سفالة ووقاحة !!#زلزال_سوريا pic.twitter.com/5Fw2e7u3wV — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) February 16, 2023

أما الصحفي الجزائري، زبير فاضل، فانتقد التغريدة، قائلا:”عن زيارة “أمير المؤمنين” إلى الغابون هكذا قال محمد عمور، رئيس تحرير @beINSPORTSNews الغابون أحسن من سوريا!!!”.

عن زيارة "أمير المؤمنين" إلى الغابون

هكذا قال محمد عمور، رئيس تحرير @beINSPORTSNews

!

الغابون أحسن من سوريا!!! pic.twitter.com/Y1SOyHFxd4 — Zoubir Fadel 🇩🇿 (@fadel_zoubir) February 16, 2023

محمد عمور يرد على الحملة ضده

من جانبه، رد محمد عمور على الاتهامات التي وجهت له بالسخرية من سوريا وتركيا قائلا: “سبحان الله لم أسخر من سوريا بل أخطأت التعبير ؟ لا نهائيا لم أسخر ولم أخطئ التعبير”.

وأضاف قائلا موجها حديثه على ما يبدو لقادة بن عمار الذي قاد حملة الهجوم عليه: ” أنا مسؤول عن كلامي لا عن قدرتك على الفهم. نصيحة قم لمرة واحدة في حياتك بعملك الصحفي دون تعليمات من الضابط رئيس التحرير المركزي واسأل عني مواطنيك الذين يعرفونني. لو لديك أخلاق أكيد ستخجل من نفسك.”

سبحان الله لم أسخر من سوريا بل أخطأت التعبير ؟ لا نهائيا لم أسخر ولم أخطئ التعبير. أنا مسؤول عن كلامي لا عن قدرتك على الفهم. نصيحة قم لمرة واحدة في حياتك بعملك الصحفي دون تعليمات من الضابط رئيس التحرير المركزي واسأل عني مواطنيك الذين يعرفونني. لو لديك أخلاق أكيد ستخجل من نفسك. — Mohammed Ammor (@ammorm) February 16, 2023

وقال في تغريدة أخرى:” حين يتحالف سوء النية مع انعدام الأخلاق والغباء تكون النتيجة أنني أسخر من كارثة إنسانية مست شعبا لي فيه عشرات الإخوان والأحباء. تساءلتم أليس هناك مَنّ في صورة ملك المغرب مع رئيس الغابون أمام أسمدة مغربية ؟ أجبت بحسن نية أن الموضوع مختلف لأن الغابون دولة غنية. فأين السخرية ؟”.

حين يتحالف سوء النية مع انعدام الأخلاق والغباء تكون النتيجة أنني أسخر من كارثة إنسانية مست شعبا لي فيه عشرات الإخوان والأحباء. تساءلتم أليس هناك مَنّ في صورة ملك المغرب مع رئيس الغابون أمام أسمدة مغربية ؟ أجبت بحسن نية أن الموضوع مختلف لأن الغابون دولة غنية. فأين السخرية ؟ — Mohammed Ammor (@ammorm) February 16, 2023

محمد السادس يقدم مساعدات زراعية للغابون

يشار إلى ان هذه الحملة المتشنجة جاءت بعد الإعلان عن تقديم العاهل المغربي محمد السادس مساعدات زراعية (أسمدة) لدولة الغابون التي يزورها ويقيم فيها حاليا منذ نحو شهر، في حين لم يعلن المغرب رسميا عن تقديم أية مساعدات لضحايا الزلزال في كل من تركيا وسوريا.