طليق دنيا بطمة يسخر من وجهها المثلث بصورة مهينة (شاهد)

- Advertisement -

وطن– انضمّ المنتج البحريني، محمد الترك، إلى قائمة الساخرين من طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعد عملية التجميل الأخيرة التي حوّلت شكل وجهها إلى مثلث حاد الزوايا.

“يخرب بيت المصمم”

ونشر محمد الترك صورة عبر حسابه على “سناب شات“، تُظهر وجهاً مرسوماً على قدم، وشكل الذقن مثلث، تماماً مثل دنيا بطمة.

وكتب طليق دنيا بطمة في تعليقه: “يخرب بيت المصمم.. تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معاي للأهمية”.

ولم تكترث دنيا بطمة لإهانة محمد الترك لها، وقامت بنشر فيديو وهي تشارك ابنتيها منه أوقاتاً سعيدة.

بطمة وليس الترك!

وما كان لافتاً، أن دنيا أشارت إلى ابنتيها باسم عائلتها وليس عائلة والدهم.

وبدل أن تكتب غزل، وليلي روز الترك، كتبت: “غزل. ليلي روز. بطمة”.

- Advertisement -

كما ظهرت الفنانة المغربية بدون مساحيق تجميل، وهي تعلن لإحدى منتجات الشعر.

وكانت دنيا بطمة قد استعرضت ساعتها الباهظة، بفيديو وجّهت من خلاله رسالة مبطنة.

“سم بدنك”

وظهرت دنيا بفيديو نشرته عبر خاصية الستوري، وهي ترتدي فستاناً أحمر.

وكان في الخلفية أغنية المطربة ريم السواس، وتقول كلماتها: “لكل واحد بيغار مني وبيكرهني، شو منقول له، سم بدنك سم بدنك”.

وارتدت دنيا ساعة حمراء من Richard Mille RM 037.

ساعة دنيا بطمة

وبحسب موقع البيع، يبلغ سعر ساعة دنيا بطمة على موقع البيع الرسمي $290,700، أي أكثر من مليون ريال سعودي.

ويبلغ سمك الساعة 10.95 ملم. وهي مصنوعة من ذهب أبيض عيار 18 قيراطاً، مع 18 قيراطاً مع ترصيع الماس المصنع. وهي مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً.

وكتب في وصف الساعة أنها تتمتع بمحرك ذاتي، وفيها احتياطي طاقة لمدة 50 ساعة، ومرصعة بـ25 جوهرة. ومكونة من سوار من المطاط الأحمر، ومشبك من التيتانيوم قابل للحركة.

عملية تجميل جديدة

وأثارت دنيا بطمة مؤخراً جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها عبر “تيك توك”، وتساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

وما لفت أنظار المتابعين، هو أن وجه دنيا بطمة أصبح مثلث الشكل، ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها.

وسبق أن كشفت دنيا أنها خضعت لتقنية تكساس التي غيّرت شكل فكها السفلي.