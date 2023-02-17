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رياضة

دوري أبطال أفريقيا 2023: الوداد يسقط أمام شبيبة القبائل والزمالك يتعادل أمام المريخ

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
دوري أبطال أفريقيا 2023 watanserb.com
تعادل الزمالك والمريخ في دوري أبطال أفريقيا 2023
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وطن- تعثّر حامل اللقب الوداد الرياضي أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف دون رد، وتعادل الزمالك أمام المريخ السوداني، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وسجّل الوداد الرياضي هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك شبيبة القبائل، في الدقيقة الـ87، عن طريق النجم الجزائري بدر الدين سوياد.

شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي

كما تفوّق صاحب الأرض شبيبة القبائل الجزائري على صعيد التسديدات على حامل اللقب الوداد الرياضي؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 10 تسديدات، مقابل 6 تسديدات في المباراة.

بدر الدين سوياد
بدر الدين سوياد

كما استحوذ الوداد الرياضي على الكرة بنسبة 61%، بينما وصلت نسبة استحواذ الفريق المنافس شبيبة القبائل إلى 39%.

احتفال شبيبة القبائل
احتفال شبيبة القبائل

الزمالك والمريخ في دوري أبطال أفريقيا 2023

كما تعثر الزمالك المصري أمام المريخ السوداني بالتعادل السلبي، بدون أهداف، في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا 2023.

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وكان فريق المريخ السوداني الأكثر تسديدات واستحواذاً في المباراة أمام الضيف الزمالك؛ حيث وصل عدد الزمالك إلى 14 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 46%.

كما وصل عدد التسددات الفريق المنافس المريخ السوداني 22 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023

وستختتم منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بمواجهة الأهلي المصري أمام الهلال السوداني على ملعب (استاد الهلال)، وكذلك مواجهة الرجاء الرياضي أمام سيمبا، والترجي الرياضي التونسي، أمام شباب بلوزداد الجزائري، السبت.

الزمالك والمريخ السوداني
الزمالك والمريخ السوداني

كما ستنطلق منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في الـ24 من شهر فبراير/شباط الجاري، على أن تختتم منافسات الجولة بمواجهة الأهلي المصري، أمام صن دوانز في الـ25 من الشهر ذاته.

المصدروطن + دوري أبطال أفريقيا + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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