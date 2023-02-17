دوري أبطال أفريقيا 2023: الوداد يسقط أمام شبيبة القبائل والزمالك يتعادل أمام المريخ

وطن- تعثّر حامل اللقب الوداد الرياضي أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف دون رد، وتعادل الزمالك أمام المريخ السوداني، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.
وسجّل الوداد الرياضي هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك شبيبة القبائل، في الدقيقة الـ87، عن طريق النجم الجزائري بدر الدين سوياد.
شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي
كما تفوّق صاحب الأرض شبيبة القبائل الجزائري على صعيد التسديدات على حامل اللقب الوداد الرياضي؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 10 تسديدات، مقابل 6 تسديدات في المباراة.
كما استحوذ الوداد الرياضي على الكرة بنسبة 61%، بينما وصلت نسبة استحواذ الفريق المنافس شبيبة القبائل إلى 39%.
#شبيبة_القبائل_الوداد_البيضاوي ١-٠ هدف المبارة. #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/v2vgWzRuKn
— موسم2022 ⚽️ (@GruopMix) February 17, 2023
الزمالك والمريخ في دوري أبطال أفريقيا 2023
كما تعثر الزمالك المصري أمام المريخ السوداني بالتعادل السلبي، بدون أهداف، في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا 2023.
وكان فريق المريخ السوداني الأكثر تسديدات واستحواذاً في المباراة أمام الضيف الزمالك؛ حيث وصل عدد الزمالك إلى 14 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 46%.
لقطات من مباراتنا امام الزمالك المصري 📸 pic.twitter.com/zcCynR6hCF
— Al Merrikh SC (@Almerrikh08) February 17, 2023
كما وصل عدد التسددات الفريق المنافس المريخ السوداني 22 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.
🎥 ملخص المباراة:
على ملعب شهداء بنينا، المريخ يتعادل سلبيًا مع الزمالك في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا 2022/23. 🤝#TotalEnergiesCAFCL | #MSCZSC | @Almerrikh08 | @ZSCOfficial | @Football2Gether pic.twitter.com/mmZxBkYy5k
— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 17, 2023
منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023
وستختتم منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بمواجهة الأهلي المصري أمام الهلال السوداني على ملعب (استاد الهلال)، وكذلك مواجهة الرجاء الرياضي أمام سيمبا، والترجي الرياضي التونسي، أمام شباب بلوزداد الجزائري، السبت.
كما ستنطلق منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في الـ24 من شهر فبراير/شباط الجاري، على أن تختتم منافسات الجولة بمواجهة الأهلي المصري، أمام صن دوانز في الـ25 من الشهر ذاته.