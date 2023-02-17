دوري أبطال أفريقيا 2023: الوداد يسقط أمام شبيبة القبائل والزمالك يتعادل أمام المريخ

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وطن- تعثّر حامل اللقب الوداد الرياضي أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف دون رد، وتعادل الزمالك أمام المريخ السوداني، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وسجّل الوداد الرياضي هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك شبيبة القبائل، في الدقيقة الـ87، عن طريق النجم الجزائري بدر الدين سوياد.

شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي

كما تفوّق صاحب الأرض شبيبة القبائل الجزائري على صعيد التسديدات على حامل اللقب الوداد الرياضي؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 10 تسديدات، مقابل 6 تسديدات في المباراة.

كما استحوذ الوداد الرياضي على الكرة بنسبة 61%، بينما وصلت نسبة استحواذ الفريق المنافس شبيبة القبائل إلى 39%.

الزمالك والمريخ في دوري أبطال أفريقيا 2023

كما تعثر الزمالك المصري أمام المريخ السوداني بالتعادل السلبي، بدون أهداف، في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا 2023.

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وكان فريق المريخ السوداني الأكثر تسديدات واستحواذاً في المباراة أمام الضيف الزمالك؛ حيث وصل عدد الزمالك إلى 14 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 46%.

لقطات من مباراتنا امام الزمالك المصري 📸 pic.twitter.com/zcCynR6hCF — Al Merrikh SC (@Almerrikh08) February 17, 2023

كما وصل عدد التسددات الفريق المنافس المريخ السوداني 22 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023

وستختتم منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بمواجهة الأهلي المصري أمام الهلال السوداني على ملعب (استاد الهلال)، وكذلك مواجهة الرجاء الرياضي أمام سيمبا، والترجي الرياضي التونسي، أمام شباب بلوزداد الجزائري، السبت.

كما ستنطلق منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في الـ24 من شهر فبراير/شباط الجاري، على أن تختتم منافسات الجولة بمواجهة الأهلي المصري، أمام صن دوانز في الـ25 من الشهر ذاته.