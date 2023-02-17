الجمعة, فبراير 17, 2023
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الهدهد

جريمة جديدة لهتك عرض أطفال تهز الكويت.. تفاصيل أولية

الواقعة تعقب جريمة وافد مصري صدر ضده حكم بالإعدام

كتب خالد السعدي
هتك عرض أطفال تهز الكويت watanserb.com
هتك عرض أطفال تهز الكويت
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وطن- عادت جريمة هتك عرض الأطفال تهز الكويت من جديد، وارتكبها هذه المرة أحد أفراد جالية تُصنفها السلطات بأنها واحدة من بين الأكبر بالبلاد.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن السلطات الكويتية ألقت القبض على وافد هندي هتك عرض مجموعة من الأطفال بعد عدة بلاغات بمنطقة حولي.

ولم تتضح حتى الآن، مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات التحقيق مع الوافد الهندي الذي ألقي القبض عليهم.

يُشار إلى أنه في يناير الماضي، قضت محكمة كويتية بإعدام وافد مصري متهم بالاعتداء الجنسي على عشرات الأطفال في منطقتي الفروانية وخيطان.

وأسندت النيابة إلى المتهم وهو معلم للتربية الإسلامية أنه ارتكب عشرات جرائم الاعتداء على الأطفال على مدار 3 أشهر، وتم التعرف عليه من خلال أحد ضحاياه، وهو طفل باكستاني يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد أن اكتشف والده الجريمة أبلغ وزارة الداخلية بالواقعة.

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وكشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، عقب تقدُّم الكثير من ذوي الضحايا ببلاغات ضده، أنه دخل الكويت منذ تسعة أعوام ويعمل في وزارة التربية بإحدى مدارس المتوسط في الجهراء، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وأنه يقطن الجهراء لكنه كان ينتقل منها إلى الفروانية وخيطان ليصطاد ضحاياه من الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، فيعتدي عليهم جنسياً وفق أقوال الأطفال الذين تعرفوا عليه عقب اكتشاف جرائمه.

وكانت النيابة العامة، قررت حجزه في البداية على ذمة قضية واحدة إلا أن رجال المباحث سجلوا لاحقاً خمس قضايا أخرى، تقدم بها أولياء أمور آخرين ضد المتهم لاعتدائه على أطفالهم، ثم توالت القضايا المسجلة ضده.

وكشفت التحقيقات المتواصلة في القضايا أن جميع ضحايا المتهم من الوافدين ومنهم مصريون ولبناني وهندي وباكستاني وآخرون من جنسيات أخرى، وتتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً.

واعترف المتهم أثناء التحقيقات بجرائمه، مؤكداً أنه كان يستدرج الأطفال كلا على حدة إلى بنايات منزوية أو سلالم العمارات ويعتدي عليه جنسياً تحت التهديد ثم يغادر المكان ويفر إلى حيث أتى، وروى ضحاياه لجهات التحقيق ووقائع مؤلمة وتفاصيل بشعة لما كان يفعله معهم تحت التهديد.

والمقيمون من الجنسية الهندية والمصرية في الكويت يسيطرون على نحو نصف سوق العمل في البلاد، وفق بيانات رسمية كويتية.

جريمة جديدة لهتك عرض أطفال تهز الكويت
جريمة جديدة لهتك عرض أطفال تهز الكويت

وأظهرت إحصائية للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، بشأن التوزيع العددي والنسبي للعمالة، أنه في القطاعين الحكومي والخاص حتى 30 سبتمبر الماضي، بلغ مليوناً و977 ألفاً و19 عاملاً.

وتبين أنَّ من بين العمالة 476 ألفاً و335 من الجنسية الهندية بنسبة 24.1%، يليهم العاملون من الجنسية المصرية بإجمالي 467 ألفاً و74 وبنسبة 23.6%.

وبدأت الكويت، منذ أغسطس 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ”تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.

وشكّلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية. وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70% من المواطنين و30% من الوافدين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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