تفاصيل مثيرة لطرد نائبة كينية من البرلمان بسبب دورتها الشهرية

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وطن- تعرضت السيناتورة الكينية غلوريا أرووبا، للطرد من مقر البرلمان في بلدها بسبب بقعة دماء على سروالها.

فخلال الجلسة العامة للبرلمان، طلبت العضوة سين تابيثا موتيندا، من رئيس مجلس الشيوخ أن يبت في ما إذا كانت غلوريا قد التزمت بقواعد اللباس في البرلمان، قائلة إنها وجدت الأمر غير مريح وغير لائق.

وقالت موتيندا: “لا أعلم ما إذا كانت فعلا في أيام دورة الحيض، أم أنها تختلق الأمر، وهذا أمر غير لائق”.

وأضافت أن هناك طريقة أفضل لإثارة هذه القضية، وأن تصرفها لم يكن قدوة حسنة للشابات والفتيات.

النائبة تشعر بخيبة أمل من الواقعة

وردت غلوريا بالقول إنها أصيبت بخيبة أمل بسبب طريقة التعامل مع حادث طبيعي،وقالت: “كانت هناك بقعة على ملابسي”.

وأضافت لمجلس الشيوخ، وهي ترتدي حلة بيضاء: “أعتقد أنني أرتدي ملابسي وفقًا للتعليمات القائمة – أرتدى ثيابا تسترني، ولدي حلة، لكني لا أرتدي ربطة عنق”.

رئيس مجلس الشيوخ يطرد النائبة بلطف

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وقرر رئيس مجلس الشيوخ أماسون كينجي، من غلوريا أن تغادر القاعة، وقال “إن الدورة الشهرية ليست جريمة”.

وأضاف مخاطبا النائبة: “سيناتورة غلوريا، أتعاطف معك لأنك في الدورة الشهرية الطبيعية، لقد لطخت بدلتك الرائعة، أطلب منك المغادرة حتى تذهبي لتغيير الملابس وتعودي بملابس غير ملطخة.”

وبعد مغادرة مبنى مجلس الشيوخ، لم تغير غلوريا ملابسها. وتحدثت لوسائل الإعلام، ثم زارت مدرسة في العاصمة نيروبي لتوزيع الفوط الصحية.

وأوضحت أرووبا أن العاملين في مجلس الشيوخ حاولوا ثنيها عن دخول القاعة.

وقالت: “عندما نزلت من السيارة، ركض أحد أعضاء مجلس الشيوخ نحوي لتغطيتي وطلب مني العودة إلى داخل السيارة. وبما أنني دائمًا أحاول إزالة الوصمة عن الدورة الشهرية، فقد اعتقدت أنه يجب علي المضي قدماً”.

وتحدثت أرووبا لشبكة “بي بي سي” عن تلك الواقعة، قائلة إنها تشعر بالفخر بالوقوف ضد وصمة الدورة الشهرية.

وكانت أرووبا قد لاحظت البقعة قبل دخول المبنى، وقالت: “بما أنني أدافع دائمًا عن عدم اعتبار الدورة الشهرية وصمة، فقد اعتقدت أنه يجب علي المضي قدمًا والحديث عن الأمر”.

وأضافت أنّ تجربتها جعلتها تفهم التمييز الذي تواجهه بعض الفتيات في كينيا، عندما يكن في فترة الحيض.

وتابعت: “لدينا فتاة قتلت نفسها بسبب نفس المشكلة التي أعاني منها، وأنا أفهم الآن لأن النساء هن اللواتي يحاولن تجريم الأمر”.

كما انتقدها العضو في مجلس الشيوخ السيناتور اينوك وامبوا: “لدينا زوجات وبنات، يأتيهن الحيض، لكن من المهم التعامل معها بصورة شخصية دون كشفها لأشخاص آخرين”.

وأضاف: “ما فعلته السيناتورة غلوريا بهذا البرلمان هو وصمة عار، إنه عار كبير على هذا المجلس. لا يجب السماح بحدوث ذلك”.

أرووبا تقود حملة لزيادة التمويل الحكومي للفوط الصحية

يُشار إلى أرووبا تقف وراء اقتراح يدعو إلى زيادة التمويل الحكومي للفوط الصحية المجانية وتوفير منتجات النظافة النسائية في جميع المدارس العامة.

أزمة الفوط الصحية في كينيا

وكانت السلطات في كينيا قد وافقت مسبقا، على مشروع قانون مُعدّل للتعليم الأساسي في عام 2014، حيث تعهّدت وزارة التعليم بتأمين فوط صحية مجانية، وكافية، وذات نوعيّة جيدة لجميع الفتيات في المدارس الحكومية في كينيا.

لكن تحصلت هؤلاء الفتيات على حزمة أو حزمتين فقط في المدرسة، فيما تكون الدورة الشهرية لدى بعض الفتيات أكثر غزارة، وبالتالي تكفي هذه الحزمة ليوم واحد أو يومين فقط، ومن ثمَّ تُضطر هؤلاء الفتيات إلى إيجاد وسائل أخرى، مثل ملابس قديمة، أو مناديل، أو فرشات في حال لم يستطع ذويهم شراء حزمة أخرى لهنّ.

وتلجأ الفتيات أثناء العطل المدرسية إلى استخدام نفس هذه المُنتجات البديلة.

وأظهرت الدراسات أنَّ بعض الفتيات اللواتي يبلغن 15 سنة يقمن بمُمارسة الجنس لقاء مبلغ من المال لشراء فوط صحية وتعيش 50% منهنّ في الأحياء الفقيرة.