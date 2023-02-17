الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتفاصيل مثيرة لطرد نائبة كينية من البرلمان بسبب دورتها الشهرية
الهدهد

تفاصيل مثيرة لطرد نائبة كينية من البرلمان بسبب دورتها الشهرية

أزمة الفوط الصحية في كينيا تمثل أزمة متواصل

كتب خالد السعدي
السيناتورة الكينية غلوريا أرووبا watanserb.com
السيناتورة الكينية غلوريا أرووبا
- Advertisement -

وطن- تعرضت السيناتورة الكينية غلوريا أرووبا، للطرد من مقر البرلمان في بلدها بسبب بقعة دماء على سروالها.

فخلال الجلسة العامة للبرلمان، طلبت العضوة سين تابيثا موتيندا، من رئيس مجلس الشيوخ أن يبت في ما إذا كانت غلوريا قد التزمت بقواعد اللباس في البرلمان، قائلة إنها وجدت الأمر غير مريح وغير لائق.

وقالت موتيندا: “لا أعلم ما إذا كانت فعلا في أيام دورة الحيض، أم أنها تختلق الأمر، وهذا أمر غير لائق”.

وأضافت أن هناك طريقة أفضل لإثارة هذه القضية، وأن تصرفها لم يكن قدوة حسنة للشابات والفتيات.

السيناتورة الكينية غلوريا أرووبا
السيناتورة الكينية غلوريا أرووبا

النائبة تشعر بخيبة أمل من الواقعة

وردت غلوريا بالقول إنها أصيبت بخيبة أمل بسبب طريقة التعامل مع حادث طبيعي،وقالت: “كانت هناك بقعة على ملابسي”.

وأضافت لمجلس الشيوخ، وهي ترتدي حلة بيضاء: “أعتقد أنني أرتدي ملابسي وفقًا للتعليمات القائمة – أرتدى ثيابا تسترني، ولدي حلة، لكني لا أرتدي ربطة عنق”.

النائبة تشعر بخيبة أمل من الواقعة
النائبة تشعر بخيبة أمل من الواقعة

رئيس مجلس الشيوخ يطرد النائبة بلطف

- Advertisement -

وقرر رئيس مجلس الشيوخ أماسون كينجي، من غلوريا أن تغادر القاعة، وقال “إن الدورة الشهرية ليست جريمة”.

وأضاف مخاطبا النائبة: “سيناتورة غلوريا، أتعاطف معك لأنك في الدورة الشهرية الطبيعية، لقد لطخت بدلتك الرائعة، أطلب منك المغادرة حتى تذهبي لتغيير الملابس وتعودي بملابس غير ملطخة.”

وبعد مغادرة مبنى مجلس الشيوخ، لم تغير غلوريا ملابسها. وتحدثت لوسائل الإعلام، ثم زارت مدرسة في العاصمة نيروبي لتوزيع الفوط الصحية.

وأوضحت أرووبا أن العاملين في مجلس الشيوخ حاولوا ثنيها عن دخول القاعة.

وقالت: “عندما نزلت من السيارة، ركض أحد أعضاء مجلس الشيوخ نحوي لتغطيتي وطلب مني العودة إلى داخل السيارة. وبما أنني دائمًا أحاول إزالة الوصمة عن الدورة الشهرية، فقد اعتقدت أنه يجب علي المضي قدماً”.

وتحدثت أرووبا لشبكة “بي بي سي” عن تلك الواقعة، قائلة إنها تشعر بالفخر بالوقوف ضد وصمة الدورة الشهرية.

وكانت أرووبا قد لاحظت البقعة قبل دخول المبنى، وقالت: “بما أنني أدافع دائمًا عن عدم اعتبار الدورة الشهرية وصمة، فقد اعتقدت أنه يجب علي المضي قدمًا والحديث عن الأمر”.

وأضافت أنّ تجربتها جعلتها تفهم التمييز الذي تواجهه بعض الفتيات في كينيا، عندما يكن في فترة الحيض.

وتابعت: “لدينا فتاة قتلت نفسها بسبب نفس المشكلة التي أعاني منها، وأنا أفهم الآن لأن النساء هن اللواتي يحاولن تجريم الأمر”.

كما انتقدها العضو في مجلس الشيوخ السيناتور اينوك وامبوا: “لدينا زوجات وبنات، يأتيهن الحيض، لكن من المهم التعامل معها بصورة شخصية دون كشفها لأشخاص آخرين”.

وأضاف: “ما فعلته السيناتورة غلوريا بهذا البرلمان هو وصمة عار، إنه عار كبير على هذا المجلس. لا يجب السماح بحدوث ذلك”.

أرووبا تقود حملة لزيادة التمويل الحكومي للفوط الصحية

يُشار إلى أرووبا تقف وراء اقتراح يدعو إلى زيادة التمويل الحكومي للفوط الصحية المجانية وتوفير منتجات النظافة النسائية في جميع المدارس العامة.

أزمة الفوط الصحية في كينيا

وكانت السلطات في كينيا قد وافقت مسبقا، على مشروع قانون مُعدّل للتعليم الأساسي في عام 2014، حيث تعهّدت وزارة التعليم بتأمين فوط صحية مجانية، وكافية، وذات نوعيّة جيدة لجميع الفتيات في المدارس الحكومية في كينيا.

لكن تحصلت هؤلاء الفتيات على حزمة أو حزمتين فقط في المدرسة، فيما تكون الدورة الشهرية لدى بعض الفتيات أكثر غزارة، وبالتالي تكفي هذه الحزمة ليوم واحد أو يومين فقط، ومن ثمَّ تُضطر هؤلاء الفتيات إلى إيجاد وسائل أخرى، مثل ملابس قديمة، أو مناديل، أو فرشات في حال لم يستطع ذويهم شراء حزمة أخرى لهنّ.

وتلجأ الفتيات أثناء العطل المدرسية إلى استخدام نفس هذه المُنتجات البديلة.

وأظهرت الدراسات أنَّ بعض الفتيات اللواتي يبلغن 15 سنة يقمن بمُمارسة الجنس لقاء مبلغ من المال لشراء فوط صحية وتعيش 50% منهنّ في الأحياء الفقيرة.

المصدرشبكة بي بي سي، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

التلفزيون الرسمي لهذه الدولة ينتصر لملك المغرب ويحرج الجزائر (فيديو)

الهدهد

استقبال مهيب لزعيم “البوليساريو” في كينيا.. هل يستدعي المغرب سفيره من نيروبي؟

الهدهد

قرار صادم بحق 40 سائحاً أردنياً ألقي القبض عليهم في كينيا أثناء ممارسة التسوّل!

الهدهد

فضيحة بالفيديو.. القبض على 40 سائحاً أردنياً في كينيا أثناء قيامهم بالتسول!

فيديو

فيديو صادم .. فيضانات تجرف حافلة ركابها كانوا في طريقهم لحفل زفاف في كينيا

الهدهد

الشيطان ابن زايد.. الإمارات تمنع 13 جنسية عربية وإسلامية من دخول أراضيها وتكفتي بالإسرائيليين

فيديو

فيديو| ميلانيا ترامب كادت أن تُصبح في “خبر كان” تحت هذا الفيل .. لولا تدخّل حرّاسها!

حياتنا

“شاهد” شاب يتقدم لـ الزواج من ابنة أوباما بـ “500” بقرة

الهدهد

كينيا توجه رسالة شديدة اللهجة لأبو ظبي: “توقفوا عن العبث والتدخل بشؤون الصومال”

حياتنا

«شاهد» فضيحة انتقلت من الفندق إلى الشّارع .. امرأة وعشيقها التصقا أثناء ممارسة الرذيلة والسبب!

الهدهد

أرني بطاقة الناخب أولا.. الكينيات مدعوات للإضراب عن الجنس حتى تنفيذ شروطهن !

الهدهد

مكتب نتنياهو يتلعثم حول محاولة اغتيال رئيسه في كينيا ويقول: ” مجرد هراء”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك تثير اعتراض سيدة محجبة عارية الساقين داخل مركز تجميل..شاهد ما فعلته!

بعد عملية ختان فاشلة لابنه.. تعويض مالي ضخم لأب مغربي ودعوة للقصاص من الجاني … ما القصة؟

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC