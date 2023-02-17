الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)
حياتنا

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

شاكيرا احتفلت بعيد الحب بنشر فيديو لها تغني فيه أغنية تهدد من خلالها بقتل حبيبها السابق!

كتب سالم حنفي
بيكيه وعشيقته بقبلات حميمية watanserb.com
بيكيه وعشيقته كلارا شيا
- Advertisement -

وطن– تستمر العلاقة بين جيرارد بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا في تقديم الكثير للحديث عنها ، حيث لم يعدا يختبئان من العامة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية ، لم يكن هناك شيء آخر يمكن الحديث عنه غيرهما، حيث سيطر الزلزال الذي حدث بسبب الانفصال بين جيرارد بيكيه وشاكيرا والعلاقة الجديدة التي بدأها لاعب برشلونة السابق مع كلارا شيا على الكثير من الأخبار والعناوين الرئيسية .

بعد المسار الجديد الذي سلكه بيكيه ، جاءت أغنية شاكيرا مع بيزاراب ، حيث أطلقت الكولومبية سهامًا مباشرة على زوجها السابق وحتى ضد شريكته الجديدة ، ودخل كل شيء في حالة اضطراب.

وبعد تسونامي الذي أعقب ذلك، قام بيكيه وكلارا شيا بإضفاء الطابع الرسمي على علاقتهما في الأماكن العامة ، بينما واصلت شاكيرا إرسال السهام نحو بيكيه ، كما حدث في عيد الحب الماضي.

وفي 14 فبراير/شباط الجاري ، نشرت الفنانة الأمريكية الجنوبية مقطع فيديو غنت فيه أغنية “قد أقتل حبيبي السابق”.

بيكيه وكلارا شيا يظهران حبهما لبعضهما البعض

لكن يبدو أن بيكيه لم يتأثر على الإطلاق بحديث شريكته السابقة “شاكيرا”، لأنه يظهر حبه مع كلارا شيا أينما ذهب.

- Advertisement -

هذه المرة ، شوهدا معًا مرة أخرى في الأماكن العامة في مباراة إف سي أندورا ،كأنهما مجرد مشجعين آخرين ، تابع كلاهما بالتفصيل ما كان يحدث أثناء المباراة من أحد صناديق الملعب.

وبينما كانوا يتحدثون ويشاهدون مباراة أندورا ضد بادالونا ، والتي فاز فيها فريق لاعب برشلونة السابق 1-0 ، لم يترددا في التقبيل في أكثر من مناسبة وإظهار مدى جودة علاقتهما.

شاكيرا تهدد بقتل صديقها السابق

يشار إلى أنه بالتزامن مع عيد الحب (الفلانتاين)، أُظهر شاكيرا أنها لا تزال تتألم من كل ما حدث، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام خلال احتفالها بهذه المناسبة.

في الفيديو المنشور، ظهرت شاكيرا وهي تمسح الأرضية وهي تغني جانباً من أغنية Kill Bill من ألبوم SZA، والذي يحتوي على بعض الأغاني المخيفة.

وتقول كلمات الأغنية التي رددتها “شاكيرا” في الفيديو: “قد أقتل حبيبي السابق / ليست الفكرة الأفضل / صديقته الجديدة التالية ، كيف سأصل إلى هنا؟ قد أقتل حبيبي السابق / ما زلت أحبه رغم ذلك / أفضل أن أكون في السجن وليس بمفردي / لقد فعلت كل شيء من أجل الحب”.

وعلى الرغم من أن شاكيرا لن تقتل أي شخص، فإن هذا الفيديو الجديد يُظهر أنها لا تزال مصابة جدًا ولم تُشف من كل ما حدث.

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاكيرا تهدد بقتل صديقها السابق وتفضل أن تكون في السجن!.. ما القصة؟ (شاهد)

حياتنا

بيكيه يتحدث لأول مرة عن شاكيرا وكلارا شيا: “أنا مجرد دمية”! (فيديو)

حياتنا

مفاجأة.. شاكيرا قابلت كلارا شيا قبل علاقتها بـ”بيكيه” وأعطتها هذا اللقب المقرف والمهين!

حياتنا

محامي بيكيه يكشف خصوصيات الانفصال عن شاكيرا وحقيقة الصراع حول المال بينهما!

حياتنا

شاكيرا تستعد لتوجيه الضربة القاضية لـ بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا بخطوة غير متوقعة!ِ

حياتنا

عشيقة بيكيه الجديدة كلارا شيا أكثر جرأة منذ أن أصبحت مشهورة والدليل هذا الفيديو!

حياتنا

لعنة شاكيرا تلاحق والدي بيكيه وقرار مصيري جديد للنجاة!

حياتنا

خبر حزين يسحق فرحة شاكيرا بانتصارها ونجاحها الجديد (شاهد)

حياتنا

بيكيه وعشيقته كلارا شيا يتخذان الخطوة الحاسمة في علاقتهما.. صور حسمت الأمر! (شاهد)

حياتنا

مفاجأة عن الطريقة التي اكتشفت بها شاكيرا خيانة بيكيه لها مع عشيقته الجديدة!

حياتنا

شاكيرا تُدخل عشيقة بيكيه الجديدة إلى المستشفى .. هذا ما حصل!

حياتنا

شبه عارية.. شاكيرا في أكثر ظهور جريء لها على الإطلاق (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك تثير اعتراض سيدة محجبة عارية الساقين داخل مركز تجميل..شاهد ما فعلته!

بعد عملية ختان فاشلة لابنه.. تعويض مالي ضخم لأب مغربي ودعوة للقصاص من الجاني … ما القصة؟

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC