بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

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وطن– تستمر العلاقة بين جيرارد بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا في تقديم الكثير للحديث عنها ، حيث لم يعدا يختبئان من العامة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية ، لم يكن هناك شيء آخر يمكن الحديث عنه غيرهما، حيث سيطر الزلزال الذي حدث بسبب الانفصال بين جيرارد بيكيه وشاكيرا والعلاقة الجديدة التي بدأها لاعب برشلونة السابق مع كلارا شيا على الكثير من الأخبار والعناوين الرئيسية .

بعد المسار الجديد الذي سلكه بيكيه ، جاءت أغنية شاكيرا مع بيزاراب ، حيث أطلقت الكولومبية سهامًا مباشرة على زوجها السابق وحتى ضد شريكته الجديدة ، ودخل كل شيء في حالة اضطراب.

وبعد تسونامي الذي أعقب ذلك، قام بيكيه وكلارا شيا بإضفاء الطابع الرسمي على علاقتهما في الأماكن العامة ، بينما واصلت شاكيرا إرسال السهام نحو بيكيه ، كما حدث في عيد الحب الماضي.

وفي 14 فبراير/شباط الجاري ، نشرت الفنانة الأمريكية الجنوبية مقطع فيديو غنت فيه أغنية “قد أقتل حبيبي السابق”.

بيكيه وكلارا شيا يظهران حبهما لبعضهما البعض

لكن يبدو أن بيكيه لم يتأثر على الإطلاق بحديث شريكته السابقة “شاكيرا”، لأنه يظهر حبه مع كلارا شيا أينما ذهب.

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هذه المرة ، شوهدا معًا مرة أخرى في الأماكن العامة في مباراة إف سي أندورا ،كأنهما مجرد مشجعين آخرين ، تابع كلاهما بالتفصيل ما كان يحدث أثناء المباراة من أحد صناديق الملعب.

وبينما كانوا يتحدثون ويشاهدون مباراة أندورا ضد بادالونا ، والتي فاز فيها فريق لاعب برشلونة السابق 1-0 ، لم يترددا في التقبيل في أكثر من مناسبة وإظهار مدى جودة علاقتهما.

Se filtra el vídeo más íntimo y caliente de Clara Chía y Piqué 🔥🔥🔥 📲 https://t.co/OK1eyw1Xx1 pic.twitter.com/8BXp4EMyLa — okdiario.com (@okdiario) February 16, 2023

شاكيرا تهدد بقتل صديقها السابق

يشار إلى أنه بالتزامن مع عيد الحب (الفلانتاين)، أُظهر شاكيرا أنها لا تزال تتألم من كل ما حدث، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام خلال احتفالها بهذه المناسبة.

في الفيديو المنشور، ظهرت شاكيرا وهي تمسح الأرضية وهي تغني جانباً من أغنية Kill Bill من ألبوم SZA، والذي يحتوي على بعض الأغاني المخيفة.

وتقول كلمات الأغنية التي رددتها “شاكيرا” في الفيديو: “قد أقتل حبيبي السابق / ليست الفكرة الأفضل / صديقته الجديدة التالية ، كيف سأصل إلى هنا؟ قد أقتل حبيبي السابق / ما زلت أحبه رغم ذلك / أفضل أن أكون في السجن وليس بمفردي / لقد فعلت كل شيء من أجل الحب”.

وعلى الرغم من أن شاكيرا لن تقتل أي شخص، فإن هذا الفيديو الجديد يُظهر أنها لا تزال مصابة جدًا ولم تُشف من كل ما حدث.