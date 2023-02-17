الجمعة, فبراير 17, 2023
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رياضة

بيدري خارج الخدمة مع برشلونة.. وهذه مدة غيابه

تقارير تؤكد غياب بيدري عن برشلونة لمدة 3-4 أسابيع بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
إصابة بيدري لاعب برشلونة watanserb.com
إصابة بيدري
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وطن- أصيب جوهرة وسط فريق برشلونة الإسباني بيدري 20 عاماً، في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وأعلن نادي برشلونة، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” الفحوصات الأولية تظهر إصابة بيدري في العضلة الداخلية للفخذ الأيسر، ستُجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى الإصابة”.

إصابة بيدري لاعب برشلونة

وتلقى فريق برشلونة (البلوغرانا)، الضربة القوية الثانية هذا الموسم، بعد خروج بيدري في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (الشياطين الحمر) مصاباً، لينضم إلى إلى زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي الغائب عن الفريق الكتالوني بسبب الإصابة.

وذكرت إذاعة كتالونيا، بأنه من المحتمل غياب لاعب وسط برشلونة بيدري، لمدة تتراوح ما بين 3- 4 أسابيع بسبب الإصابة.

غيابات بيدري عن مباريات برشلونة القادمة

وأشارت التقارير الإسبانية، بأن النجم الإسباني الشاب بيدري، سيغيب عن مباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد على ملعب (أولد ترافورد)، وكذلك مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

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وتعادل فريق برشلونة (البلوغرانا) أمام مانشستر يونايتد. بهدفين لكليهما، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023، على ملعب (الكامب نو).

إصابة بيدري
إصابة بيدري

الدوري الإسباني الممتاز

وسيلتقي برشلونة في المباراة القادمة أمام قادش، الأحد، في منافسات الجولة ال22 من الدوري الإسباني الممتاز.

كما وخاض فريق برشلونة 21 مباراة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في مبارتين. كما وتلقى الخسارة الوحيدة حتى الآن.

بيدري
بيدري

ويتصدر الفريق الكتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 56 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الغريم الوصيف ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + إذاعة كتالونيا + نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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