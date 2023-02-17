بيدري خارج الخدمة مع برشلونة.. وهذه مدة غيابه

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وطن- أصيب جوهرة وسط فريق برشلونة الإسباني بيدري 20 عاماً، في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وأعلن نادي برشلونة، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” الفحوصات الأولية تظهر إصابة بيدري في العضلة الداخلية للفخذ الأيسر، ستُجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى الإصابة”.

إصابة بيدري لاعب برشلونة

وتلقى فريق برشلونة (البلوغرانا)، الضربة القوية الثانية هذا الموسم، بعد خروج بيدري في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (الشياطين الحمر) مصاباً، لينضم إلى إلى زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي الغائب عن الفريق الكتالوني بسبب الإصابة.

الفحوصات الأولية تظهر إصابة بيدري في العضلة الداخلية للفخذ الأيسر. ستُجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى الإصابة. pic.twitter.com/NC5VVTAhm4 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 16, 2023

وذكرت إذاعة كتالونيا، بأنه من المحتمل غياب لاعب وسط برشلونة بيدري، لمدة تتراوح ما بين 3- 4 أسابيع بسبب الإصابة.

غيابات بيدري عن مباريات برشلونة القادمة

وأشارت التقارير الإسبانية، بأن النجم الإسباني الشاب بيدري، سيغيب عن مباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد على ملعب (أولد ترافورد)، وكذلك مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

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وتعادل فريق برشلونة (البلوغرانا) أمام مانشستر يونايتد. بهدفين لكليهما، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023، على ملعب (الكامب نو).

الدوري الإسباني الممتاز

وسيلتقي برشلونة في المباراة القادمة أمام قادش، الأحد، في منافسات الجولة ال22 من الدوري الإسباني الممتاز.

🚨- اصابة بيدري : أصيب لاعب برشلونة أثناء مجريات الشوط الأول 🎥- وقد تكون اصابته في الفخذ الأيمن. ✅- الخبر السار -المحتمل- هو أنه لم يذهب إلى غرفة خلع الملابس للتقييم السريري حول اصابته – وهذا مؤشر ايجابي ان اصابته قد تكون عضليه وخروجه احترازيًا- pic.twitter.com/KSXaQK7ERF — إصـابـة | Injury (@iesabah) February 16, 2023

كما وخاض فريق برشلونة 21 مباراة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في مبارتين. كما وتلقى الخسارة الوحيدة حتى الآن.

ويتصدر الفريق الكتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 56 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الغريم الوصيف ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة للموسم الجاري.