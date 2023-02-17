الجمعة, فبراير 17, 2023
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بيان قطري رسمي يعلن التقدم لشراء مانشستر يونايتد.. هذا هو الشيخ الي تقدم بالعرض!

بيان الشيخ جاسم بن حمد أكد بأن العرض خالي تماما من الديون

كتب سالم حنفي
التقدم لشراء مانشستر يونايتد watanserb.com
بيان قطري رسمي يعلن التقدم لشراء مانشستر يونايتد
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وطن– أكد الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس إدارة أحد أكبر البنوك في قطر ، أنه سيقدم عرضًا لشراء مانشستر يونايتد .

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن آل ثاني هو نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، مؤكدة أن الموعد النهائي للأطراف المهتمة هو الساعة 10 مساء يوم الجمعة حيث تتطلع مجموعة Raine ، التي تعمل نيابة عن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز ، لوضع اللمسات الأخيرة على خياراتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن بريت سير جيم راتكليف هو من بين أولئك الذين أكدوا اهتمامه في حين أن أطرافا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة يمكن أن تتقدم للعرض.

وقال آل ثاني في بيان: “أكد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني اليوم تقديمه عرضا لشراء 100 في المائة من نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم.

وبحسب البيان: “يخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب ، وقبل كل شيء ، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى.”

عرض خالي من الديون تماما

وأكد البيان على ان العرض “سيكون خاليًا تمامًا من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم ، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي”.

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ولفت البيان إلى أن “رؤية العرض تتمثل في أن يشتهر نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بالتميز في كرة القدم ، وأن يُنظر إليه على أنه أعظم نادٍ لكرة القدم في العالم. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول العطاء ، عند الاقتضاء ، إذا تطورت عملية تقديم العطاءات ومتى تم ذلك. ”

مخاوف مشروعة

يشار إلى أن هناك مخاوف ، لا سيما من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال ، بشأن ما إذا كان عرض قطر سيخلق مشاكل بالنظر إلى الملكية في باريس سان جيرمان، حيث أن قواعد UEFA ، والمعروفة باسم “نزاهة مسابقات نادي UEFA ، تشترط استقلال الأندية وتنص على أنه لا يوجد ناديين ، يعملان في نفس المنافسة ، يمكن التحكم فيهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نفس مجموعة الملكية.

المصدرميرور ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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