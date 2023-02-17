الجمعة, فبراير 17, 2023
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الهدهد

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

مرت قرابة عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022

كتب ايمان الباجي
بعد مرور عام تقريبًا.. 3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية watanserb.com
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وطن– أثار الصراع الروسي – الأوكراني العديد من المفاجآت العسكرية والدبلوماسية والاستراتيجية.

وبعد مرور عام تقريبََا على إطلاق روسيا “العملية العسكرية الخاصة” ضد أوكرانيا في 24 فبراير 2022، كشف موقع “ndtv عن ثلاثة سيناريوهات مختلفة لتطور الوضع.

الصراع الروسي الأوكراني

فوجئت موسكو بقوة ردع القوات الأوكرانية ودعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكييف.

ومن ناحية أخرى، كان على الغرب أيضًا التعامل مع الدعم المقدم لروسيا من قبل الصين والهند والعديد من الدول الأفريقية.

فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هناك ثلاثة سيناريوهات مختلفة.

السيناريو الأول

السيناريو الأول الذي تحدث عنه الموقع هو أن تشن روسيا هجومًا جديدًا على كييف، وكذلك في دونباس ومقاطعة خيرسون.

الجيش الروسي
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لكن هذه الهجمات قد تفشل وقد تفقد روسيا العديد من جنودها وجزءًا كبيرًا من المناطق الأربع التي ضمتها بصورة غير قانونية من أوكرانيا، وقد تجد أنها بالتالي لم تحقق هدفها الاستراتيجي الأول الرامي إلى تغيير النظام في كييف. وتستعيد أوكرانيا المعاقل التي تسيطر عليها روسيا وتتحرك نحو شبه جزيرة القرم.

يتوقف نجاح هذا السيناريو في أوكرانيا على عدة عوامل. على سبيل المثال، قاومت البلاد استنزاف الحرب وتتمتع باستقرار سياسي قبل الانتخابات البرلمانية في خريف 2023. كما تتدفق المساعدات العسكرية الأوروبية والأمريكية بشكل مطرد، وتمكن الجيش الأوكراني من الاحتفاظ بعدة جبهات في وقت واحد.

على الصعيد الدولي، يفترض هذا السيناريو أن روسيا قد تفقد مكانتها التي تحصلت عليها عام 2022 كقوة رئيسية في مجال الطاقة.

وعلى المدى الطويل، سيمهد هذا السيناريو الطريق لوقف إطلاق النار وفي النهاية لمفاوضات سلام حقيقية. وستتم بعد ذلك محاكمة روسيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وكذلك دفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا.

السيناريو الثاني

قد تحقق روسيا سلسلة من الانتصارات العسكرية نهاية الشتاء، تستعيد البلاد معظم مقاطعة خيرسون وتهدد كييف مباشرة عن طريق حليفتها بيلاروسيا وتسير نحو مدينة أوديسا الأوكرانية.

بالنسبة لأوكرانيا، ستفتقر إلى الوحدة الضرورية لإعادة بناء البلاد وستنهار قواتها المسلحة بشدة وستواجه مشكلات تتعلق بالإمداد بالسلاح.

على الصعيد الدولي، يفترض هذا السيناريو استمرار صادرات الطاقة الروسية إلى آسيا وستستغل موسكو شبكاتها الدبلوماسية بالكامل، وستتمتع بدعم قوي من الصين في مواجهة النفوذ الأمريكي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وفي الوقت نفسه، فإن تأثير الحكومات الموالية لأوكرانيا في بولندا ودول شمال أوروبا في الاتحاد الأوروبي سوف يتضاءل.

السيناريو الثالث

السيناريو الثالث المتوقع هو أن تستمر الحرب لمدة طويلة، حيث لا يتمكن كلا الطرفين من أن يصبحا اليد العليا على الآخر على مدى عدة سنوات، ويصبح الوضع مستقر علي الخطوط القتالية الأمامية الرئيسية، حيث تستمر المعارك في الاندلاع على المناطق ذات الأهمية الثانوية.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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1 تعليق

  1. دويلة الإمارات الإطارات خذلت الشعب السوري ووقفت مع روسيا وخدعته والان مع النصارى ضد روسيا فعلا دولة زباله الله ينتقم منهم ويمزق حكمهم

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