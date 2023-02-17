القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

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وطن- أثيرت ضجة في الأردن، بعد اختفاء طالب وزميله يدرسان في أحد مدارس محافظة إربد، وذلك وسط ظروف غامضة، قبل العثور عليها.

وقال والد أحد الطفلين، إن ظروف الاختفاء مرتبطة بأمور غامضة بدات يوم الاثنين الماضي، مشيرا لوجود أحداث غريبة تتعلق برسالة وكتاب الأب الغني والأب الفقير لها علاقة باختفاء الطفلين أيهم وصديقه راشد، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضاف الأب أن ابنه يدرس في الصف العاشر بإحدى مدارس محافظة إربد هو وصديقه، مؤكدا أن تصرفات ابنه كانت طبيعية غير أنه وقبل شهرين وتحديدا بدأ أيهم بالنفور من المدرسة وعدم متابعة دروسه.

وأضاف أن ابنه بعدها بفترة فاجأه بأنه لا يريد الدراسة أبدا، وقال له: “المدارس تخرج موظفين.. أنا لا أريد أكون موظفا يأخذ راتبا، أنا أريد أن أبحث عن عمل يعطيني ثروة بدون شهادة”.

وروى الأب تفاصيل ما جرى يوم الاختفاءـ قائلا إنه في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لم يأتِ ابنه للمنزل، وتلقى اتصالا من والد الطفل الآخر المختفي راشد، يسأله عن تواجد ابنه عندهم.

وأخبر والد راشد، والد أيهم بأن المراهقين لم يدخلا المدرسة في ذلك الصباح.

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وتابع أنه بعدها تلقى اتصالات من زميل لأيهم وراشد في المدرسة، يخبره فيه أن أيهم وراشد أعطياه رسالة ووصياه بأن يسلمها لوالديهما ليلا.

رسالة تركها الطفلان

والرسالة مكونة من عدة صفحات، حيث كتب الطالبان في الرسالة، بأنهما قاما بقراءة كتاب “الأب الغني والأب الفقير”، وقالا بعدها: “نريد أن تخدمنا النقود لا أن نقوم نحن بخدمة النقود”.

العثور على الطالبين المختفين

وفي وقت لاحق، أعلنت مديرية الأمن العام أنّ فرق البحث والتفتيش المكلفة بمتابعة البحث عن الحدثين المتغيبين في مدينة إربد تمكنت من تحديد مكانهما والوصول إليهما في منطقة البيادر في العاصمة وهما بصحة جيدة.

وأفادت المديرية، بأنه سيتم الاستماع لأقوالهما ومباشرة اجراءات تسليمهما لذويهما.

الأمن العام العثور على الحدثين المتغيبين في منطقة البيادر في العاصمة وهما بصحة جيدة للتفاصيل || https://t.co/sjiIB6EicY#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/kIPh0fXSLZ — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) February 17, 2023

ما هو كتاب الأب الغني والأب الفقير؟

يُشار إلى أن “الأب الغني والأب الفقير” كتاب مؤلفه كاتب أمريكي، وموضوعه هو التأكيد على أهمية الاستقلال المالي وبناء الثروة عن طريق شرح العديد من الوسائل كالاستثمار وامتلاك الأصول والاستثمار بها والبدء في مشروع تجاري بالإضافة إلى كيفية تنمية الذكاء المالي لتحسين الآداء المالي والتجاري.

ويروي الكاتب حكايات رمزية قائمة على أحداث حدثت بالفعل في حياته منذ الطفولة، وحقق الكتاب انتشاراً كبيراً على المستوى العالمي وترجم لمعظم لغات العالم ومنها العربية.

ويحكي الكاتب قصة طفولته، الموزعة بين نصائح أبيه الأستاذ الجامعي والذي يرمز له في الكتاب بلقب الأب الفقير، وبين نصائح والد صديقه مايك، رجل الأعمال العصامي والذي يرمز له في الكتاب بلقب الأب الغني.

ويسرد الكتاب طفولة الكاتب وهو يتعلم كيف يحصل على المال ويكتسبه، مع مقارنة دائمه ما بين وضعي والده الأكاديمي الجامعي، ووالد صديقه العملي التجاري.

واعتمد الكاتب في تأليف كتابه، على رؤية أستاذه السابق بوكمينستر فولر عن الثروة، وهي أن الثروة يتم حسابها بعدد الأيام التي سيكفيك فيها العائد الذي يأتيك من الأصول التي تمتلكها وأن الاستقلال المالي يتحقق عندما يتخطى هذا العائد الشهري نفقاتك الشهرية أي يكفيها ويزيد.