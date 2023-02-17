“الغارديان”: قمع المعارضة ووسائل الإعلام في تونس يثير قلق الجماعات الحقوقية

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وطن – أعربت جماعات حقوقية عن انزعاجها الشديد من حملة قمع ضد شخصيات معارضة ووسائل إعلام في تونس، حيث تم اعتقال 10 شخصيات عامة منذ يوم السبت فيما يبدو أن الرئيس قيس سعيد يتحرك للقضاء على المعارضة.

قمع متزايد للمعارضة في تونس

وقالت آمنة القلالي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نشهد قمعًا متزايدًا للمعارضة في تونس. يستخدم سعيد كل موارد الدولة للإشارة إلى أجندته المطلقة”.

وأضافت القلالي: “كل من يعارض (قيس سعيد)، سواء أكاناً سياسياً أو إعلامياً، معرض للخطر في هذه المطاردة”.

ومن بين المعتقلين في الأسبوع الماضي رجل أعمال بارز، ومدير محطة إذاعية شعبية خاصة وأعضاء في حزب النهضة الإسلامي، وهم ينتقدون بشكل أساسي قيس سعيد، الذي أقال الحكومة في عام 2021 وجمّد البرلمان واستولى على السلطة بشكل شبه كامل في تحركات وصفها خصومه بالإنقلاب.

كما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وألمانيا ودول أخرى عن قلقها إزاء الضربة الأخيرة للمكاسب الديمقراطية الهشة التي تحققت في مهد الربيع العربي، حيث أطاحت الاحتجاجات في عام 2011 بزعيمها الاستبدادي زين العابدين بن علي.

وفي بيان صدر هذا الأسبوع، أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه “إزاء الطبيعة التآمرية للعديد من الاتهامات الموجهة للمعتقلين، بما في ذلك التورط في مؤامرات ضد الدولة”.

اعتقال المدير العام لإذاعة موزاييك إف إم

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وتظاهر عشرات الصحافيين ونشطاء حقوق الانسان الخميس في تونس للتنديد بسياسة الحكومة التي يعتبرونها “قمعية” في محاولة لترويع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية وقمع الحريات.

وطالبوا بالإفراج عن نور الدين بوطار المدير العام للإذاعة الخاصة موزاييك إف إم.

وقال مهدي الجلاصي، مدير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، “تريد السلطات مواءمة وسائل الإعلام الخاصة والعامة ، واعتقال [بوطار] محاولة لتخويف القطاع بأكمله”.

وفقًا لمحامي بوطار، تركز استجواب الشرطة على السياسة التحريرية للمحطة، بدلاً من الاشتباه في أي مخالفة قانونية.

لطالما وجهت “موزاييك إف إم” انتقادات لقيس سعيد، مما جعلها بعيدة عن البيئة الإعلامية حيث تقوم معظم العناوين والمنصات إما بالرقابة الذاتية، أو بشكل غير ناقد لخطوط هجوم الرئيس.

قال هيثم المكي، المعلق على برنامج منتصف النهار الشهير في موزاييك، والمنتقد الصريح لسعيد: “ليست لدينا أي نية لتغيير خطنا التحريري. إذا تغيرنا الآن، فهذا مثل الاعتراف بأننا مذنبون، أو أننا فعلنا شيئًا خاطئًا. نحن لا نفعل ذلك “.

قيس سعيد: “نعلم جيدًا ما نقوم به”!

ورد سعيد على الانتقادات قائلاً في مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك يوم الخميس: “هل تم إغلاق صحيفة واحدة؟. هل تم حظر برنامج واحد؟. هل حوكم صحفي واحد على أي شيء يتعلق بالصحافة؟ “.

وتحدث أيضًا ضد الانتقادات من الخارج، قائلاً: “لسنا محتلين أو محمية، نحن دولة ذات سيادة، ونعلم جيدًا ما نقوم به”.

تضررت تونس بشدة من الاضطرابات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة، مما أجج الغضب تجاه سعيد.

أصبحت الإضرابات شائعة، وكذلك النقص في المواد الغذائية الأساسية المدعومة مثل المعكرونة والقهوة والسكر.

وعزا الاقتصاديون العديد من المشاكل إلى التأخير في تأمين خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي تمس الحاجة إليها، لكن سعيد ألقى باللوم على من يعارضونه، متهمًا إياهم بالتخطيط لإثارة الفوضى الاجتماعية.

إلى جانب حملة القمع الأخيرة، انخرط سعيد في معركة مستمرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل القوي في البلاد، والذي ندد أيضًا بالاعتقالات.

يخطط الاتحاد لسلسلة من الإضرابات بسبب ما يزعم أنه تراجع من قبل الحكومة عن وعود سابقة برفع رواتب القطاع العام خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

في حين لا يزال سعيد يتمتع بقدر من الدعم الشعبي، فقد انخفض بشكل كبير منذ استيلائه على السلطة في عام 2021، وهو ما رحب به في ذلك الوقت العديد من التونسيين الذين كانوا محبطين من الفصائل السياسية وتقاعس السلطة التشريعية.

في ضربة أخيرة لشرعيته، بلغت نسبة المشاركة في جولتين من التصويت لبرلمان جديد ودستور معاد صياغته 8.8٪ و 11٪ فقط.وفق “الغارديان” البريطانية

يقلل الدستور الجديد بشكل كبير من بروز الأحزاب السياسية في تونس، والتي وصفها سعيد بأنها أعداء للشعب.