الجزائر ترسل بيبسي وكوكولا لضحايا زلزال سوريا.. صورة متداولة تثير الجدل ما حقيقتها؟!

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وطن– في محاولة للإساءة للجزائر ودورها في مساعدة متضرري الزلزال في سوريا على الرغم من قيامها بإرسال مساعداتها للنظام، روّجت حسابات سعودية شهيرة على “تويتر” ومقربة من الديوان الملكي، إشاعات حول نوعية المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال.

ونشر حساب “كولومبوس” الشهير، صورة زعم من خلالها أن الجزائر أرسلت “بيبسي وكوكاكولا وزيت دوار الشمس” كمساعدات للمتضررين من الكارثة، وهو ما يتنافى مع المنطق في ظل كارثة كهذه؛ حيث لا يجد المتضريون كسرة خبز لأكلها ولا علبة حليب لتغذية أطفالهم.

🚨: الجزائر ترسل ( البيبسي والكولا وزيت دوار الشمس ) كمساعدات لنظام الأسد جراء الزلزال الذي ضرب سوريا. pic.twitter.com/uTtzPu4NXH — كولومبوس 🐪 (@Columbuos) February 17, 2023

ووفقاً لموقع “مسبار” لتقصي الحقائق، فإن نفس الصورة تم تداولها في أغسطس/آب 2020 على أنها مساعدات جزائرية تم تقديمها للبنان على إثر تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وأكد الموقع، أن الصورة التي تم تداولها حينها مفبركة وتم التلاعب بها، كاشفاً عن أن الجزائر أرسلت حينها أربع طائرات محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى جانب الخيام والأغطية، كما أرسلت طواقم طبية لمساعدة جرحى انفجار مرفأ بيروت.

المساعدات الجزائرية لضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن الجزائر قررت فور وقوع الزلزال إرسال فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام.

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ووفقاً لما تم الإعلان عنه، فقد أرسل الهلال الأحمر الجزائري 210 أطنان من المساعدات الإنسانية، التي شملت موادَّ غذائية وخيمًا ومساعدات أخرى، وتوزعت على النحو التالي: 115 طنًا منها وجّهت إلى سوريا، و95 طنًا إلى تركيا.

زلزال تركيا/سوريا: الجزائر ترسل شحنة من 210 طن من المساعدات الإنسانية (aps.dz).

ولاحقاً، قدّمت الحكومة الجزائرية مساعدة مالية بقيمة 45 مليون دولار إلى تركيا وسوريا.

وأورد بيان نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أنه “تنفيذًا للتعليمات التي أسداها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنًا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما”.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، 45 ألف إنسان، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجّهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.

ووفقاً لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 39 ألفًا و672 شخصًا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى.