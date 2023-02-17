“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

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وطن- أثيرت ضجة في السعودية، في أعقاب تداول مقطع فيديو لموظفة تشكو من أنه تم إجبار العاملات على خلع النقاب ووضع المكياج.

وقالت السيدة في مقطع الفيديو، دون أن تُظهر وجهها، إن أصحاب المحال التجارية في المول يُجبرن السيدات والفتيات العاملات بخلع النقاب والتزيُّن عبر وضع الميكاب.

وأضافت أن السبب من هذه الخطوة هو العمل على جذب الزبائن، ورفع نسبة المبيعات.

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتدخل الفوري لعدم طرد العاملات من أعمالهن حال عدم الاستجابة لتوجيه أصحاب المحال.

📌موظفة سعودية تشتكي من تسلط أصحاب العمل لإجبارهن على خلع النقاب ووضع المكياج!! ⚠️إحذروا من أصحاب النوايا الخبيثه الاشخاص الذين يسعون لانحراف البنات تجاه المال الضئيل والوظيفة!!#السعودية #تغيير_مديرة_الشط_مطلبنا pic.twitter.com/t3lKzZAjZ6 — ماذا يجري؟ (@KSA_happening) February 15, 2023

حقق هذا المقطع انتشارا كبيرا في السعودية، حتى أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة، بيانا بشأن شكوى السيدة من إلزام بعض المنشآت للعاملات لديها بخلع النقاب.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن فرقها الرقابية باشرت البلاغ على المنشأة التي تم فيها التصوير بالخبر.

وأضافت أن المرأة التي تحدثت في المقطع المشار إليه ليست عاملة في الأصل وأن ما تحدثت عنه لم ينطبق عليها في الأساس، وإنما جاء بناءً على مرئيات فردية.

وأكّدت الوزارة، أن المقطع المتداول مجتزأ من سياق الحديث في المادة الأصلية، دون توضيح ماهية هذه المادة.

وأشارت الوزارة إلى متابعتها المستمرة للمنشآت وأصحاب العمل؛ للتأكد من تطبيقها للتنظيم، وعدم التمييز في المعاملة، حيث ستوقع العقوبات المقررة نظاماً في حق من تثبت مخالفتهم للأحكام النظامية.

يُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، أثيرت حالة من الجدل بين السعوديين بعد قرار مفاجئ أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب، يقضي بعدم ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تغريدة عبر “تويتر“: “يتوجب الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.. بالتوفيق”.

مرحباً:

يتوجب الإلتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) December 16, 2022

جاء ذلك ردّاً على تغريدة سألته فيها فتاة سعودية “داليا”، عمّا إذا كان مسموحاً ارتداء الحجاب خلال أداء الاختبارات.

أثار القرار السعودي تفاعلاً واسعاً، لا سيما في ظلّ ما تسميه السلطات حالة الانفتاح التي تشهدها السعودية التي اعتادت أن تكون محافظة، حيث تغيّرت كثيراً منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان لصدارة المشهد في المملكة.

انحلال يضرب المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.