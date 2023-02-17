الجمعة, فبراير 17, 2023
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إعلامي قطري: في ذكرى الإسراء والمعراج “لن نُفرط في المسجد الأقصى”!

جابر الحرمي اعتبر أن ذكرى الإسراء والمعراج مناسبة لتذكير المسلمين أن المسجد الأقصى المسلمين وسوف يتحرر من الاحتلال الإسرائيلي

كتب فهمي الورغمي
ذكرى الإسراء والمعراج watanserb.com
إعلامي قطري يتحدث عن القدس في ذكرى الإسراء والمعراج
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وطن– بمناسبة الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج، التي تبدأ من مغرب البوم الجمعة 17 فبراير 2023 عند غروب الشمس، وتستمر حتى فجر غد السبت 18 فبراير 2023، أكد إعلامي قطري على أن هذه الذكرى فرصة المسلمين للتأكيد على أن “المسجد الأقصى” سيتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

إعلامي قطري يتحدث عن القدس في ذكرى الإسراء والمعراج

وقال الإعلامي القطري “جابر الحرمي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر في سياق الإحتفال بليلة الاسراء والمعراج “نؤمن برحلة الاسراء_والمعراج وبكل ما جاء بها.. ومن بينها الربط بين المسجد الحرام و المسجد_الأقصى ..وهذا الربط أبدي لا انفكاك بينهما.. ولن تقبل الأمة التفريط بأي منهما”.

وتابع الحرمي”المسجد الأقصى مسرى ومعراج نبيّنا.. فتحه عمر وحرره صلاح الدين .. لن تقبل الأمة بقاءه في الأسر ..
وعد الآخرة”.

يشار أنه منذ إعلان التأسيس المزعوم لإسرائيل على يد دافيد بن غوريون عام 1948، يواجه المسجد الأقصى الكثير من المضايقات الممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ثم تصاعد الموقف مع احتلال إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، حيث انخرطت في سلسلة إجراءات متتابعة ومتصاعدة تهدف للسيطرة التامة على المسجد الأقصى، وتهويده، وتحويله إلى بناء تلمودي صهيوني خالص.

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وقد بدأت إسرائيل هذه الإجراءات بمجرد فرض سيطرتها على المدينة، حيث خاضت محاولة فاشلة لفرض السيادة الحكومية على المسجد، من خلال تدخلها في إجراءات موظفي الأوقاف الذين ظلوا تابعين للأردن، ومن تلك الإجراءات مثلا محاولة التدخل في مضمون خطبة الجمعة، وهو الأمر الذي قوبل بمواجهة ورفض، ما اضطر الاحتلال للتراجع في مناسبات عديدة.

إلى ذلك فقد حظيت تغريدة الإعلامي جابر الحرمي حول تحرير المسجد الأقصى، تفاعلا واسعا معها خاصة وأنها تتزامن مع احتفال المسلمين حول العالم بذكرى الاسراء والمعراج.

احتفال المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج حول العالم

ويُحيي المسلمون سنويا ذكرى الإسراء وهي رحلة النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس في جزء من الليل، و المعراج هو صعوده صلّى الله عليه وسلّم من بيت المقدس إلى السموات السبع، وما فوق السبع، حيث فرضت الصلوات الخمس، ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من الليل كذلك.

وعلى غرار الإعلامي القطري، فقد اعتبر أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين، أن ذكرى الإحتفال بليلة الاسراء والمعراج تذكر المسلمين عموما والرسالة الإسلامية بالقدس الشريف.

وأضاف الشاهين خلال استقباله وفد مجموعة القدس أمانتي والذي يضم رموزا من مدينة القدس المحتلة، أمس الخميس، أن ذكرى الإسراء والمعراج مناسبة يستذكر بها المسلمون مكانة وأهمية القدس الشريف، مبينا أن الكويتيين يعتزون بالأدوار الرسمية والبرلمانية تجاه قضية القدس الشريف، ومن قبل كل ذلك المواقف الشعبية التلقائية تجاه القدس الشريف.

وتابع “تحية إلى المناضلين والمرابطين وبإذن الله نحن معهم ثابتون على هذا الخط أميرا وبرلمانا وحكومة وشعبا”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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