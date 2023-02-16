الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

5 نباتات يفضّل زرعها في حالة الجفاف ولا تتطلب الكثير من الماء

"وعندما تكون مناسيب المياه جافة، يصعب على عشاق البستنة إعداد شتلاتهم..."

كتب معالي بن عمر
نباتات يفضل زرعها في أوقات الجفاف watanserb.com
نباتات يفضل زرعها في أوقات الجفاف
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وطن-مع زيادة حالات الجفاف في العالم، يمكن اتخاذ خيارات حكيمة ومناسبة لتجميل الحدائق ومكافحة الجفاف، من خلال التعرّف على النباتات الجميلة والمفيدة في ذات الوقت، والتي لا تتطلب إلا القليل من الماء وتتكيّف بشكل جيّد مع ظاهرة الجفاف.

ولكن، لسائل أن يسأل هل نتجه نحو موجة جديدة من الجفاف في العالم؟

بحسب تقرير لمجلة “سامانتيريس” الفرنسية، فإنه بعد ما شهد العالم درجات حرارة مرتفعة للغاية في صيف عام 2022، بدأ الجميع بالفعل يخشى ما هو أسوأ في بداية هذا العام. فمنذ 21 كانون الثاني (يناير)، لم يتم تسجيل أي نوبة ممطرة ملحوظة في فرنسا على سبيل المثال، ناهيك بأنه كان هناك عجز في هطول الأمطار بنسبة 50 إلى 90 ٪ في وادي الرون وروسيلون وشرق البيرينيه.

وعندما تكون مناسيب المياه جافة، يصعب على عشاق البستنة إعداد شتلاتهم، وتهييء تربتهم وزرع نباتات وأشجار أخرى، التي بدورها تحتاج الكثير من  المياه. لذلك، لبتقى مستمتعًا دائمًا بمساحاتك الخضراء، فيما يلي مجموعة مختارة من خمسة نباتات لا تتضرر بالجفاف.

على عكس ما قد يوحي به اسمه، لا يحتاج عشب النافورة إلى الكثير من الماء. ويُزرع على أحواض الزهور، كما يسمى أيضًا باسم Pennisetum، وهو نبات معمر من عائلة العشب. يزهر خلال الصيف ويمكن أن يكون له عدة ظلال، وألوان مثل الأبيض الفاتح والأرجواني. في الخريف، تفقد الأزهار لونها ببطء شديد، ما يعطي مظهرًا جديدًا للحديقة. كما يظهر على الأرض في الربيع، وفي المناطق ذات الظل الجزئي أو في الشمس، وفق ما ترجمته “وطن“.

‫عشب النافورة‬‎
‫عشب النافورة‬‎

حكيم القدس، لحديقة ملونة وحيوية

يحتاج نبات حكيم القدس إلى مساحة واسعة بعض الشيء. حكيم القدس هو نبات معمر طويل ينتج أزهارًا صفراء أو أرجوانية زاهية جذابة في الربيع. يحتوي على أوراق شجر خضراء رمادية دائمة الخضرة ومثل أنواع الأزهار الأخرى من نفس الفصيلة، فإنه يعطي رائحة حلوة. من الواضح أنه لا يحتاج إلى المياه بكثرة وله ميزة جذب الملقحات، وهو ما يكفي لضمان استدامة الحديقة بأكملها. في فترات الحرارة المرتفعة، تميل الأزهار إلى الاختفاء لكنها تزهر مرة أخرى في سبتمبر. تحب حكيم القدس التربة الجافة أو الرملية والمناطق المشمسة.

حكيم القدس
حكيم القدس

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نبات ثوم الزينة وحشيشة الهر

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هنا نوعان من النباتات التي تتميّز بالطول. ينتج ثوم الزينة، الذي يبلغ ارتفاعه 20 مترًا، زهورًا رائعة على شكل كرات يمكن أن يصل قطرها إلى 10 سم. إنها تحب الشمس ولا تحب الري، فاحرص على زراعتها بالقرب من الحائط. من ناحية أخرى، فإن حشيشة الهر ستُلقي بظلالها وردية اللون على الحديقة، كما يمكن أن تصل جذوعها إلى متر واحد. فضلاً عن أنه يمكن أن تكون غازية تمامًا.

حشيشة الهر
حشيشة الهر

نبات الرجلة

يجب أن يكون لديك نبات عصاري في منزلك. الرجلة هي على وجه التحديد جزء من هذه العائلة الكبيرة التي لديها القدرة على تخزين المياه على نطاق واسع في جذوعها وأوراقها ولا تتطلب سقيًا تقريبًا. ولكن على عكس العديد من نباتات العصارة، ينتج الرجلة أيضًا زهورًا صفراء وزهرية جميلة جدًا. غالبًا ما يطلق عليه “الخس” لأنه نبات يُؤكل أيضًا. غالبًا ما توجد الرجلة في سلطة mesclun حيث توفر لها مضادات الأكسدة والفيتامينات وأوميغا 3. ومثل جميع النباتات الزاحفة، يمكن أن تخلق الرجلة مساحة خضراء في الحديقة، ما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وإثراء التربة.

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نبات الجهنمية، بين الظل والضوء.

يحب هذا النوع من النباتات الشمس، كما أن لنبات الجهنمية قدرة على الانتشار في مجموعات كبيرة من الأوراق تجلب ظلًا يحميك. علاوة على ذلك، يمكن زرعها في الأرض أو في الأواني الكبيرة الصالحة للزرع. سيتطلب ذلك منك الأسمدة ولكن القليل من الماء. كما أن الجفاف هو الذي يساعدها على النمو. لنبات الجهنمية ميزة أخرى؛ وهو أنه لا يحب اضطراب الطقس في الشتاء وبالتالي يتطلب القليل من الاهتمام نسبيًا.

المصدرسامانتيريس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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