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رياضة

نتائج مباريات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16

منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023

كتب فارس أبو شيحة
مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي watanserb.com
مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
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وطن- شهدت مواجهات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16، تعادل برشلونة ويوفنتوس الإيجابي أمام مانشستر يونايتد ونانت الفرنسي، وتعثر روما بالخسارة أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف نظيف، وفوز إشبيلية على بي أس في بثلاثية دون رد.

مباراة برشلونة ضد مانشستر في الدوري الأوروبي 2023

وتعادل فريق برشلونة أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكليهما على أرض ملعب “الكامب نو”، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وسجل أهداف برشلونة ماركوس ألونسو في الدقيقة ال50 ورافينيا دياز في الدقيقة ال76، فيما أحرز مانشستر يونايتد الهدفين. عند الدقيقة ال52 عن طريق ماركوس راشفورد، وجول كوندي بطريق الخطأ داخل شباك برشلونة في الدقيقة ال59.

برشلونة ومانشستر يونايتد
برشلونة ومانشستر يونايتد

مباراة يوفنتوس ضد نانت

وخيم كذلك التعادل الإيجابي بين يوفنتوس ونانت الفرنسي بهدف لكليهما، في مواجهة ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي على أرض ملعب (يوفنتوس).

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كما وأحرز يوفنتوس (السيدة العجوز) هدف التقدم في المباراة عند الدقيقة ال13، عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش. ليدرك الفريق نانت هدف التعادل في الدقيقة ال60، عن طريق اللاعب لودوفيتش بلاس.

يوفنتوس ونانت
يوفنتوس ونانت

نتائج مباريات ذهاب الدوري الأوروبي دور ال16

وحقق فريق إشبيلية الإسباني على منافسه بي أس في بثلاثية نظيفة دون مقابل، كما وتلقى روما الخسارة بهدف دون رد في منافسات مواجهات ذهاب الدوري الأوروبي دور ال16.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كما وفاز موناكو الفرنسي على ليفركوزن الألماني. بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، وفوز شختار الأوكراني على رين الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف على المباراة بين أياكس أمستردام الهولندي ويونيون برلين، وبذات النتيجة الإيجابية بين سبورتينغ لشبونة وميلاتييلاند بهدف لكليهما.

إشبيلية
إشبيلية

ويتجدد مواجهات المباريات الحاسمة في إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، لحسم الفرق ال8 المتأهلة إلى الدور القادم.

أياكس أمستردام
أياكس أمستردام
المصدروطن + الدوري الأوروبي تويتر + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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