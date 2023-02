نتائج مباريات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16

- Advertisement -

وطن- شهدت مواجهات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16، تعادل برشلونة ويوفنتوس الإيجابي أمام مانشستر يونايتد ونانت الفرنسي، وتعثر روما بالخسارة أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف نظيف، وفوز إشبيلية على بي أس في بثلاثية دون رد.

وتعادل فريق برشلونة أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكليهما على أرض ملعب “الكامب نو”، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وسجل أهداف برشلونة ماركوس ألونسو في الدقيقة ال50 ورافينيا دياز في الدقيقة ال76، فيما أحرز مانشستر يونايتد الهدفين. عند الدقيقة ال52 عن طريق ماركوس راشفورد، وجول كوندي بطريق الخطأ داخل شباك برشلونة في الدقيقة ال59.

وخيم كذلك التعادل الإيجابي بين يوفنتوس ونانت الفرنسي بهدف لكليهما، في مواجهة ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي على أرض ملعب (يوفنتوس).

كما وأحرز يوفنتوس (السيدة العجوز) هدف التقدم في المباراة عند الدقيقة ال13، عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش. ليدرك الفريق نانت هدف التعادل في الدقيقة ال60، عن طريق اللاعب لودوفيتش بلاس.

وحقق فريق إشبيلية الإسباني على منافسه بي أس في بثلاثية نظيفة دون مقابل، كما وتلقى روما الخسارة بهدف دون رد في منافسات مواجهات ذهاب الدوري الأوروبي دور ال16.

كما وفاز موناكو الفرنسي على ليفركوزن الألماني. بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، وفوز شختار الأوكراني على رين الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

